Танцор Каташинский о деле Валиевой: «Любой негативный опыт – положительный опыт. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза»

Трехкратный чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский поделился мнением о том, как допинг-дело отразилось на самой фигуристке.

– Многие отмечают прогресс Камилы Валиевой в артистизме. То, что она пережила, помогло ей по-новому раскрыться на льду, спрогрессировать как артистке?

– Изначально мы все сочувствовали Камиле и всему тому, что происходит в ее жизни. Но я хочу сказать, надеюсь, что Камила это и так знает, что любой негативный опыт – есть положительный опыт.

В данном случае можно было бы сколько угодно говорить: «Ой, ну как же так, почему на мою долю выпали все эти сложности». А я хочу сказать, что это дало Камиле Валиевой таких дивидендов!

Это такое быстрое взросление. И это не плохо, это хорошо. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза – чем больше у него граней, тем он красивее, ярче, – сказал Каташинский.

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