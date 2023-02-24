Танцор Каташинский о деле Валиевой: «Любой негативный опыт – положительный опыт. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза»

Теги сборная России допинг женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Трехкратный чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский поделился мнением о том, как допинг-дело Камилы Валиевой отразилось на самой фигуристке. 

– Многие отмечают прогресс Камилы Валиевой в артистизме. То, что она пережила, помогло ей по-новому раскрыться на льду, спрогрессировать как артистке?

 Изначально мы все сочувствовали Камиле и всему тому, что происходит в ее жизни. Но я хочу сказать, надеюсь, что Камила это и так знает, что любой негативный опыт – есть положительный опыт.

В данном случае можно было бы сколько угодно говорить: «Ой, ну как же так, почему на мою долю выпали все эти сложности». А я хочу сказать, что это дало Камиле Валиевой таких дивидендов!

Это такое быстрое взросление. И это не плохо, это хорошо. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза – чем больше у него граней, тем он красивее, ярче, – сказал Каташинский. 

Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Ответ Sat397
Норвежским лыжникам дают и плюшки и медали, так же как и американским атлетам, у которых у всех ещё и ТИ к тому же. Но вы же "тут вижу, там не вижу", чего это я вам буду объяснять.
Как же я могу увидеть, что выдали за Орден и какую плюшку какому-то эфимерному лыжнику. Вы напишите имя этого спортсмена , когда рассматривалось конкретное Дело и чем его поощрили при расследование Допинг-Дела.
Я знаю, Шарапова была отстранена ото всего, что только можно , потеряла амбассадорство , бренды ее покинули и до всех расследований , она сразу извинилась , только за то, что попала в такую Историю, перед всеми болельщиками.
Ни у каких Команд нет никаких медалей, так как не было награждения . Все переживают, как бы не забыли в будущем их наградить в своих странах и поощрить. А у нас Ками уже величают ОЧ и так усердно награждают Орденами и в Татарстане и России , пиар, гонорары, так и сыплят на нее. Неспроста , такое творится. Дабы все взяла на себя , возжелание спортчинуш и естественно всего Спорт руководства.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ответ Juliajulia
Что он несет?? 🤦‍♀️ Допинг - это всегда позор и куча неприятностей для любого спортсмена, и не суть важно, сам принял, случайно попал, подсыпали конкуренты... наказание все равно положено "Смолчи - за умного сойдешь" - как специально для данного товарища придумано 😅
допинг не равно позор, если только временный Йохауг придумала какую-то чушь про допинг из помады, отсидела бан и потом кучу медалей взяла на ОИ, никто ее не позорил и не унижал, в своей стране она наверняка героиня. Да и масса таких примеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
singer1
А нервы в этом "опыте"? Да в таком возрасте, как это психика может выдержать? Лепит не пойми что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Что за тупизм? Как наличие положительной допинг-пробы может быть положительным для спортсмена?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
Ответ AllaS
Что он говорит, о чем это. Наверное не понимает, будучи танцором , что такое допинг в спорте. С ним идет борьба во всем мире Спорта. То , что у нас Ордена и плюшки выдают за такое , это Нонсенс.
Норвежским лыжникам дают и плюшки и медали, так же как и американским атлетам, у которых у всех ещё и ТИ к тому же. Но вы же "тут вижу, там не вижу", чего это я вам буду объяснять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bhbif77
Нет, не грань бриллианта, а скорее скол стекляшки)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
Ответ Juliajulia
Что он несет?? 🤦‍♀️ Допинг - это всегда позор и куча неприятностей для любого спортсмена, и не суть важно, сам принял, случайно попал, подсыпали конкуренты... наказание все равно положено "Смолчи - за умного сойдешь" - как специально для данного товарища придумано 😅
такая же первая мысль))что он несет?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
что такое "опыт"? он имеет в виду "экспириенс"?
а если без шуток, то грань не у алмаза, а у бриллианта.
а опыт из разряда "тюрьма, сума, чума и допинг" - это не то, что кто-то в своём уме будет рассматривать как положительный)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ lyubov61
Вопрос не в самом допинге, а в том как это было все поднесено и подтасовано. Мутно, подковерно, подло.
То ли дело вкусные стероиды и риталины. Ясно, надковёрно и честно🤗
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
норвежским лыжникам и американским велогонщикам допинг это тоже придает, или только на валиеву это распостраняется?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Juliajulia
Что он несет?? 🤦‍♀️ Допинг - это всегда позор и куча неприятностей для любого спортсмена, и не суть важно, сам принял, случайно попал, подсыпали конкуренты... наказание все равно положено
"Смолчи - за умного сойдешь" - как специально для данного товарища придумано 😅
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Что он говорит, о чем это. Наверное не понимает, будучи танцором , что такое допинг в спорте. С ним идет борьба во всем мире Спорта. То , что у нас Ордена и плюшки выдают за такое , это Нонсенс.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
Ну, я, конечно, согласна, что любой опыт - это опыт, но без такого "бэкграунда" все-таки Валиевой было бы лучше и как спортсменке, и как молодой девчонке...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manowar66
надо было еще про Кокорина спросить,
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lyubov61
Ответ Velirpa
единственная страна, где допинг только в плюс.
Вопрос не в самом допинге, а в том как это было все поднесено и подтасовано. Мутно, подковерно, подло.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lyubov61
Камиле удачи несмотря ни на что. Здоровья и счастье ей на жизненном пути. Любим и всегда будем поддерживать!!!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
единственная страна, где допинг только в плюс.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Да какие сложности еще, объелась госплюшками, проблемы с перевариванием?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий