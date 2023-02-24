Танцор Каташинский о деле Валиевой: «Любой негативный опыт – положительный опыт. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза»
Трехкратный чемпион мира по спортивным танцам Артемий Каташинский поделился мнением о том, как допинг-дело Камилы Валиевой отразилось на самой фигуристке.
– Многие отмечают прогресс Камилы Валиевой в артистизме. То, что она пережила, помогло ей по-новому раскрыться на льду, спрогрессировать как артистке?
– Изначально мы все сочувствовали Камиле и всему тому, что происходит в ее жизни. Но я хочу сказать, надеюсь, что Камила это и так знает, что любой негативный опыт – есть положительный опыт.
В данном случае можно было бы сколько угодно говорить: «Ой, ну как же так, почему на мою долю выпали все эти сложности». А я хочу сказать, что это дало Камиле Валиевой таких дивидендов!
Это такое быстрое взросление. И это не плохо, это хорошо. Этот бэкграунд придает ей дополнительную грань, как у алмаза – чем больше у него граней, тем он красивее, ярче, – сказал Каташинский.
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Я знаю, Шарапова была отстранена ото всего, что только можно , потеряла амбассадорство , бренды ее покинули и до всех расследований , она сразу извинилась , только за то, что попала в такую Историю, перед всеми болельщиками.
Ни у каких Команд нет никаких медалей, так как не было награждения . Все переживают, как бы не забыли в будущем их наградить в своих странах и поощрить. А у нас Ками уже величают ОЧ и так усердно награждают Орденами и в Татарстане и России , пиар, гонорары, так и сыплят на нее. Неспроста , такое творится. Дабы все взяла на себя , возжелание спортчинуш и естественно всего Спорт руководства.
а если без шуток, то грань не у алмаза, а у бриллианта.
а опыт из разряда "тюрьма, сума, чума и допинг" - это не то, что кто-то в своём уме будет рассматривать как положительный)
"Смолчи - за умного сойдешь" - как специально для данного товарища придумано 😅