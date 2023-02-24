Илья Авербух: «Сегодня начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Только вместе мы можем помочь Костомарову, верим, что он справится»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух перед началом гастрольного тура шоу «Ледниковый период» попросил зрителей поддержать Романа Костомарова

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 

«Сегодня мы начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Готовили его давно, но жизнь всегда готова нас испытывать.

Мой большой друг [Роман Костомаров], с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью.

Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Давайте поаплодируем ему. Каждый будет выходить на лед и за себя, и за него, надеюсь, это добавит сил ему.

Мы установили две точки напротив центрального входа и 18-го сектора. Это не сбор средств, просто можно написать на открытке свои пожелания. Обязательно передадим Роме и его семье»,  – сказал Авербух, выступая на ледовой арене в Череповце. 

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vb2c2sshnk
Ответ Галина Александрова
Или я ничего не понимаю или Илья(
Ганд..н
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
Ответ Ракелль
ага ,передаст он
Если переставить буквы в упомянутом вами слове "передаст",можно подобрать более точное определение Илье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elvira r
Ужас ужасный . Слов нет. Думала с гонорара от шоу поможет. А тут опять простые люди и за билеты будут платить и богатым лечение оплачивать. Авербух позиционирует себя как личность сердобольная и сострадающая . На деле деньги по сыпятся отовсюду.Моей маме ампутировали ногу, всю жизнь работала медсестрой. Ничего ни у кого не просили, потому что и помочь ведь и некому. Помогают только богатым и знаменитым к сожалению
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучшее_враг_хорошего
Дичь какая-то. Лучше бы молчал про «своего большого друга». Понятно, что надо деньги зарабатывать, жизнь идет и все такое..И даже вполне верю, что Авер переживает.
Но показуха эта лишняя. Неужели у самого нет ощущения, что лучше помолчать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
Ответ armchair traveler
сейчас никакими деньгами Роману не помочь, не тот случай. Человек умирает каждый день, а этому лишь бы только шоу свои впихнуть людям, приплел Костомарова вместо рекламы. Открытки семье.. на кой семье аверовские открытки? семья может открыть интернет и прочитать миллиард слов поддержки, без всякого авербуха
Чётко,просто и от души.++++++
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armchair traveler
сейчас никакими деньгами Роману не помочь, не тот случай. Человек умирает каждый день, а этому лишь бы только шоу свои впихнуть людям, приплел Костомарова вместо рекламы.
Открытки семье.. на кой семье аверовские открытки? семья может открыть интернет и прочитать миллиард слов поддержки, без всякого авербуха
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
Подлец
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Ракелль
Комментарий удален модератором
при том, что их работа это развлекуха для толпы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Что интересно, в выходные никаких известий из больниц нет. Как начинается неделя, сразу новостные страсти...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alushta
Ответ SALMON
Старый еврей как всегда нашёл на чем заработать. Лучше объяснился почему у него в шоу в период пандемии люди с температурой катаются на улице, когда даже из офисов домой отправляют при подозрении на простуду.
И почему у его артистов не предусмотрены ДУБЛЕРЫ, если артисты заболели? Это же элементарно, все живые люди! Или штраф за невыход в контракте прописан такой, что лучше полумертвым откататься? "Его ДРУГ Рома". Опомнился! Когда Рома одной ногой уже в могиле! Таких друзей - за а х.. и в музей!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Я думаю, им сейчас не до открыток с пожеланиями. Жена Костомарова просила не хайповать на нем. А эти дебильные позитивщики кучу ярких бумажек хотят вручить людям на грани.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Ответ Ракелль
ага ,передаст он
Один раз не передаст.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
Просто ехал бы молча по своим 25 городам и ничего не говорил.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ракелль
Ответ Oksana-tg
Какой-то некрасивый пиар гастрольного тура от Авербуха((((((((( Илья, еще можно прибыль от тура передать Роману и его семье в качестве помощи и компенсации.
ага ,передаст он
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pashkka
Реклама шоу выглядит как неприкрытая спекуляция на имени Романа и желание нигде не упустить свой гешефт!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ракелль
Ответ Gemma157
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oksana-tg
Какой-то некрасивый пиар гастрольного тура от Авербуха(((((((((
Илья, еще можно прибыль от тура передать Роману и его семье в качестве помощи и компенсации.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдель
некрасиво(
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaj
Ответ Gemma157
от чего ему отмазываться?
Примазываться ещё хуже. Ориентиры потеряны безвозвратно.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Владимирович
Однако, целых 25 городов. Очень масштабное намечено турне по городам и весям. Еще кто-нибудь заболеть может.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Ответ Ракелль
Пляски на костях ,как это дико ,когда артист твоего шоу умирает ,а они пляшут.Видимо надо Лизке спонсировать новых папиных дочек
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ir_rish
Ответ Nikolay
Может лучше на грудусник соберёт деньги, чтобы температуру своих фигуристов контролировать?
И по какому адресу он был бы послан тем же Романом при попытке измерить ему температуру перед выходом на лед?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Пока что вся надежда только резервы организма и на врачей. Деньги понадобятся, если Роман выкарабкается. Если...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ракелль
Пляски на костях ,как это дико ,когда артист твоего шоу умирает ,а они пляшут.Видимо надо Лизке спонсировать новых папиных дочек
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SALMON
Старый еврей как всегда нашёл на чем заработать. Лучше объяснился почему у него в шоу в период пандемии люди с температурой катаются на улице, когда даже из офисов домой отправляют при подозрении на простуду.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий