Илья Авербух: «Сегодня начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Только вместе мы можем помочь Костомарову, верим, что он справится»

Хореограф, продюсер ледовых шоу перед началом гастрольного тура шоу « » попросил зрителей поддержать .

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией.

«Сегодня мы начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Готовили его давно, но жизнь всегда готова нас испытывать.

Мой большой друг [Роман Костомаров], с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью.

Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Давайте поаплодируем ему. Каждый будет выходить на лед и за себя, и за него, надеюсь, это добавит сил ему.

Мы установили две точки напротив центрального входа и 18-го сектора. Это не сбор средств, просто можно написать на открытке свои пожелания. Обязательно передадим Роме и его семье», – сказал Авербух, выступая на ледовой арене в Череповце.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?