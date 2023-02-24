Илья Авербух: «Сегодня начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Только вместе мы можем помочь Костомарову, верим, что он справится»
Хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух перед началом гастрольного тура шоу «Ледниковый период» попросил зрителей поддержать Романа Костомарова.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией.
«Сегодня мы начинаем большой гастрольный тур по 25 городам. Готовили его давно, но жизнь всегда готова нас испытывать.
Мой большой друг [Роман Костомаров], с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью.
Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Давайте поаплодируем ему. Каждый будет выходить на лед и за себя, и за него, надеюсь, это добавит сил ему.
Мы установили две точки напротив центрального входа и 18-го сектора. Это не сбор средств, просто можно написать на открытке свои пожелания. Обязательно передадим Роме и его семье», – сказал Авербух, выступая на ледовой арене в Череповце.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Но показуха эта лишняя. Неужели у самого нет ощущения, что лучше помолчать?
Открытки семье.. на кой семье аверовские открытки? семья может открыть интернет и прочитать миллиард слов поддержки, без всякого авербуха
Илья, еще можно прибыль от тура передать Роману и его семье в качестве помощи и компенсации.