Тарасова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Даже комментировать это не хочу. РУСАДА просто мечется»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки .

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я это даже комментировать не хочу. РУСАДА просто мечется», – сказала Тарасова.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт