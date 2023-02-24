Тарасова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Даже комментировать это не хочу. РУСАДА просто мечется»
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.
Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Я это даже комментировать не хочу. РУСАДА просто мечется», – сказала Тарасова.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
причем, всю жизнь