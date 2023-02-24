Тарасова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Даже комментировать это не хочу. РУСАДА просто мечется»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева ДАК РУСАДА Фигурное катание

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я это даже комментировать не хочу. РУСАДА просто мечется», – сказала Тарасова.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Романова
Да,Татьяна Анатольевна,правильно,так их, РУСАДА мечется,истерит и вообще там все дураки сидят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Пошел обзвон фк-бомонда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
РУСАДА просто мечется» - Крутится. Как уж на сковородке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
это вы, тьянатольна, мечетесь
причем, всю жизнь
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ur_favlov
ничего не хотеть комментировать нужно было с самого начала этой истории. до этого было слишком много сказано тат
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ridl
РУСАДА знает что делает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий