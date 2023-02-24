Роднина о деле Валиевой: «Что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева ДАК РУСАДА Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Увидим судебный процесс. Финальное решение все равно за CAS.

В последнее время мне кажется, что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации.

Пытаются обогнать друг друга в том, кто больше наговорит», – сказала Роднина.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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9 комментариев

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Snuppi
Ответ Anfitan
принимая во внимание чистые пробы Камилы на ои и неоспоримое преимущество наших, отдайте уже остальным заслуженные медали и разбирайтесь сколько душе угодно.
Нечистые пробы до ОИ не допустили бы Валиеву до игр.
+3
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+3
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Zbra
А она откуда знает, что там глупость, а что - нет, если не имеет делу вообще никакого отношения?
0
-1
-1
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Девушка Безимени
ирина константинна
ну как правильно-то..
+1
0
+1
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Anfitan
принимая во внимание чистые пробы Камилы на ои и неоспоримое преимущество наших, отдайте уже остальным заслуженные медали и разбирайтесь сколько душе угодно.
0
-3
-3
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Маргарита Михайловна
РУСАДА должно быть наказано вместе с Валиевой за покрывательство допингистки.
+1
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Ridl
РУСАДА определённо недопонятые гении
Уххх что нас ждёт😁💥
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Katerina Sunny
Сомневаюсь, что процесс будет видимый. Так и непонятно, кто что оспаривает.
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Vasily Ivanov
Все эти организации .упомянутые Родниной желают наказать настоящих виновников . А не отыгрываться на 16-летней талантливой фигуристке , которой приказано молчать и которая точно не виновата в том чем ее " лечили " / или не докажет кто ей что подсыпал.....
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+3
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Александр Иванов
Но и сама Роднина не отстает от них в этом)))
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