Роднина о деле Валиевой: «Что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Увидим судебный процесс. Финальное решение все равно за CAS.
В последнее время мне кажется, что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации.
Пытаются обогнать друг друга в том, кто больше наговорит», – сказала Роднина.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
ну как правильно-то..
Уххх что нас ждёт😁💥