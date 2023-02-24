Роднина о деле Валиевой: «Что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о ситуации с допинг-делом фигуристки .

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Увидим судебный процесс. Финальное решение все равно за .

В последнее время мне кажется, что МОК, что WADA, что РУСАДА – устроили свои бега и соревнуются в глупости, неправильной оценке ситуации.

Пытаются обогнать друг друга в том, кто больше наговорит», – сказала Роднина.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт