Бетина Попова: «Загитова – огромная молодец, выйти и спеть перед огромным стадионом, не побояться – это классно»

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Алина Загитова Ольга Бузова Камила Валиева музыка ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова оценила музыкальный дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

14 февраля Загитова спела в дуэте с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

– У кого лучше получается – у Валиевой сняться в клипе или у Загитовой спеть?

– Это неравноценно, Камила в клипах в своей стихии. Загитова была не в своей стихии, стоя с микрофоном в руках, сколько лет она занималась фигурным катанием! Похоже на путь Бузовой? А Бузова –  тоже олимпийская чемпионка, напомните?

Я не то чтобы разбираюсь в вокале, но мне показалось, что там было немножко помощи. Очень мягкий звук был. Но выход был крутой для любителей фигурного катания. На ледовом шоу как раз логично было устроить ее дебют как певицы. Если бы Алина еще каталась, когда пела, люди вообще бы сошли с ума.

Итог, конечно, положительный, это создало интерес, ажиотаж. Все было замечательно. Она огромная молодец, выйти и спеть перед огромным стадионом, сделать то, что ты никогда не делал, не побояться –  это классно. Не было такого, что она замешкалась, все здорово, – сказала Попова.

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38 комментариев

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Rums67
Ответ Sat397
То как Алина спела, у меня никаких вопросов нет. Но образ у Алины был слишком перегруженный и чрезмерно гламурный. Как-то не в меру. Стилистов Алине нужно нормальных найти, если конечно она хочет избегать сравнения с Бузовой.
Вы же знаете там есть люди, которые и создают образ, одевают.
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AllaS
На новый проект с Алиной набралось достаточное количество именитых, знаменитых певцов и продюсеров. Так что , верно говорит Бетина, интересно будет если Алина на шоу будет выступать под собственный вокал. Дерзай Алина . Раз такая востребованность!
Ледовое шоу по аналогу с "Арт он Айс" .Где блистала с Бастианом Бейкером фигуристом-певцом, это было красиво и очень запоминающе! Успеха и удачи в творчестве Алине. И главное новых показательных номеров побольше, которые всегда восторгают и впечатляют.
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Verysia
Ответ Sat397
То как Алина спела, у меня никаких вопросов нет. Но образ у Алины был слишком перегруженный и чрезмерно гламурный. Как-то не в меру. Стилистов Алине нужно нормальных найти, если конечно она хочет избегать сравнения с Бузовой.
Это соответствовало теме праздника. На заключительном выходе все были в «гламурном» и видно было, что это им нравится.
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Rums67
Ответ Бедоносец
Права Бетина, Алиначка очень смелая у нас, уже второй раз меня удивила. Первый когда вниз головой в пропасть на резиночке прыгнула, и вот сейчас когда и правда спела.
Плохо смотрели.
Алина парила на воздушной подушке как и сейчас парит на волне любви любителей фигурного к её творчеству, в ледовом дворце. .
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Verysia
Ответ закрыт по беспределу
Ну то, что не побоялась - молодец канеш. Но.. только и всего.
А что там было не так? Вполне хорошее выступление, если бы Гу (тот ещё знаток песенного искусства) и Конов не набросили, не поднялся бы и вой на болотах, отголоски которого слышны по сей день.
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AllaS
А сегодня Алина прилетела в Питер на какое-то интересное мероприятие!Ждем !
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AllaS
Ответ Sat397
То как Алина спела, у меня никаких вопросов нет. Но образ у Алины был слишком перегруженный и чрезмерно гламурный. Как-то не в меру. Стилистов Алине нужно нормальных найти, если конечно она хочет избегать сравнения с Бузовой.
Стилист у Зиверт и Загитовой была Гала Борзова!
Это же было все увязано Ледовое шоу, мода и пение.
Всех фигуристов на общий выход стилисты нарядили в дизайнерские наряды. Но по ТВ не показали.
Алинин наряд был достаточно интересным и перекликался с Днем влюбленных . Рукава исполнены в виде сердец. Все к месту!
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Verysia
Ответ Jessi
Помню Бетина , как ты Алину хейтила после ОИ с подружками, так что твоим словам веры нет. Ты просто читаешь спортс и стараешься понравится комментаторам)
Ну, почему? Может и есть у человека собственное мнение на этот счёт.
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Lana-shu
Ответ Sat397
То как Алина спела, у меня никаких вопросов нет. Но образ у Алины был слишком перегруженный и чрезмерно гламурный. Как-то не в меру. Стилистов Алине нужно нормальных найти, если конечно она хочет избегать сравнения с Бузовой.
Не Вам судить. Образы подбирал стилист профи. Алине пофиг , с кем не сравнивают. В повседневной жизни она одевается очень хорошо. В отличие от космоса в галимой дешевой синтетике с озона.
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Verysia
Ответ плюшевая Ракета
А чего бояться, под фанеру-то? Поди автопарковкой в своëм Порше не боится пользоваться...
А вы попробуйте.
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Фарида Гилязова
Да конечно ! Алина молодчина! Алина - бренд!🔥💓все ей по силе! Дерзай девочка, когда если не сейчас , пока молода!👏👌💓
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Lubov Anikina
Ответ Rums67
Главное все закрыли глазки и ушки как будто такое пение Ани песни с плохими словами обычно и привычно.
Видимо, привычно в самом деле.
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Бедоносец
Права Бетина, Алиначка очень смелая у нас, уже второй раз меня удивила. Первый когда вниз головой в пропасть на резиночке прыгнула, и вот сейчас когда и правда спела.
+1
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Lubov Anikina
Ответ Крис Лобков
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Понятно про вас всё, родная стихия
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Крис Лобков
Ответ Маргарита Михайловна
Так спеть вживую как Алина не многие профессиональные певицы способны.
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Крис Лобков
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Doctor V
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Маргарита Михайловна
Так спеть вживую как Алина не многие профессиональные певицы способны.
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Ирина Иванова
Переключили тему с АП на дебют АЗ с Zivert. Поверьте, эта пауза продлится недолго. Скоро мы узнаем мнение Дэйва Лиза о "коррумпированной системе судейства в ФФКР" на "The Skating Lesson".
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Маргарита Михайловна
Алине просто не дали как следует развернуться. Если бы дали спеть целиком всю песню был бы совсем другой эффект.
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Rums67
Ответ Lana-shu
Да, не то что нютик и поет в машинке, и парковкой не пользуется, потому что не умеет
Главное все закрыли глазки и ушки как будто такое пение Ани песни с плохими словами обычно и привычно.
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Девушка Безимени
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Ольга Ольгина
Живи спокойно страна. Алина у тебя одна! Собрав весь золотой актив, на лед выходит удивив. Катает номер и поёт, любя всем поздравления шлёт. Кому то нравится , кому то нет и те несут какой то бред...не так стоит, не так поёт, и никому покоя не даёт.
Живи спокойно, страна!
Алина у тебя всего одна.
Все остальное в тени,
Ну, извини! 🤞🤞🥰🥰
+19
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Sat397
То как Алина спела, у меня никаких вопросов нет. Но образ у Алины был слишком перегруженный и чрезмерно гламурный. Как-то не в меру. Стилистов Алине нужно нормальных найти, если конечно она хочет избегать сравнения с Бузовой.
+1
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На Пекин
Права Бетина, слабые люди не становятся олимпийскими чемпионами.
+19
-3
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