Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила в роли диджея перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и « ».

Загитова выступила совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek.

Матч между « » и «Спартаком» пройдет сегодня в Москве, начало – 20:00 по московскому времени.

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

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