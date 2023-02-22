Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком».
Загитова выступила совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek.
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня в Москве, начало – 20:00 по московскому времени.
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