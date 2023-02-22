Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в роли диджея перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком».

Загитова выступила совместно с обладателем Grammy-2021 Imanbek.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет сегодня в Москве, начало – 20:00 по московскому времени.

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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137 комментариев

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hulk&boloto
Ответ Влад Путман
Татарский стыд!
Да какая разница какой стыд, главное гешефт!
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Charliz
Ответ Captain_Noname
Конечно не видишь, потому что по тридцать рублей за слепой комментарий
Хм. Думала вы боты больше зарабатываете).
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Wintersun
Любой, оставляющий здесь негативный коммент, сам бы с удовольствием и с Зиверт спел и с этим диджеем покривлялся. Но вот беда, нет возможности, а у Алины есть. Зависть плохая штука. Девочка развлекается на полную катушку, потому что может.
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Charliz
Ответ Мишаня Кашников
всё ты знаешь 😏
Пришлось гуглить). Нет, спасибо). Обойдусь)
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Charliz
Ответ Born is the King
В вашем мире Алиночка уже диджей?
В моём мире не всякий кто встал за диджейский пульт идёт сниматься голышом). Мало того, я не знаю ни одного такого))
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Mary Ion
А по-моему, выглядит лучше, чем это представлялось после первой новости :) и однозначно, более смотрибельно, чем вокал
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Ярик01
Zашкварненько вышло у Zагитовой
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tommy_hell_trigger
Ответ Olgacher
Ну футболисты с хоккеистами с плоским юмором уже потянулись. В первых рядах
Если бы ваша алиночка не лезла как затычка в то, что хоть как-то связано с футболом, хоккеем, тогда ничего бы этого не было
Попали на футбольную ветку - ловите заслуженные минуса
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Dmitry Koway
Ответ огоньвода
да, я минусую, а идет плюс, как так спортс?
татарские фокусы
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Владимир Молявин
Всё равно молодец. Не постеснялась.
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Леонид
Ответ Злодей Спб
Чем бы не заниматься - лишь бы не работать. На завод! (с)
давно тебе пора на завод, че на диване засиделся, лоботряс?
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Владислав Романов
Друзья, мне после последнего поста про Алинку, загиботики минусов наставили, помогите лайками восстановиться😁
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supepper
Ответ Raduga
Загифаны уже не знают, как отмазать зашквар кумирши
А чего тут отмазывать? Не пела, уже только за это спасибо)
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Юлия Р
Странные ощущения от всего этого. С одной стороны, хочет и имеет возможность - почему нет, развлекается и зарабатывает. Но почему создаётся чёткое убеждение, что она просто не знает, чем всерьёз заняться, бегает по каким-то сборищам вместо учёбы? Она кто, журналистка? За несколько сезонов Ледникового периода как-то прогресса не наблюдается, говорить, как не умела, так и не умеет. Какие-то непонятные шоу - то она боксёр, то певица, то диджей, в итоге ничего толком не умеет и, что печальней, и не хочет уметь. Жаль, раньше она мне нравилась как фигуристка, сейчас превратилась в без двух минут вторую Бузову.
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Dmitry Koway
Ответ Charliz
Свою дочь отправь туда). Уж не знаю кто такой вудман, но тебе по ходу нравится!)
вам тоже понравится. главное чтоб там олиночка была.
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гилберт
В минус 15?
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yak444
Ответ Lana-shu
Это Медведева нелепая, а Загитова очень хороша.
Им бесполезно, что то доказывать, они пришли с определённым заданием, пусть остаются со своим мнением. А вообще, Алина на этом мероприятии представляет Лигу Ставок, с которой у нее контракт. А ЛС спонсор этого мероприятия.
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гилберт
Ответ tommy_hell_trigger
Ожидается набег домохозяек-почитателей «талантливой Алиночки»
Да они уже не так рьяно её защищают. Прошла любовь, завяли помидоры.
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Мишаня Кашников
Ответ Charliz
Свою дочь отправь туда). Уж не знаю кто такой вудман, но тебе по ходу нравится!)
всё ты знаешь 😏
+3
0
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REA-13
О, фирменные движения - Zagi Shake (почти как Harlem shake))) Жаль, на самом "интересном" оборвали :))
+2
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Злодей Спб
Чем бы не заниматься - лишь бы не работать.
На завод! (с)
+3
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Владислав Романов
Ответ Thomas Schaaf
Почему она настолько нелепо смотрится?
а я всё слово подобрать не мог, точно, нелепо....
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закрыт по беспределу
Ну.. в принципе вчера уже всë было сказано.
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ivica_sprut
Ответ Аврора Крейсер
Ага, прискакал в первых рядах, прям видео как по) сам -то прыгал, или только диван продавливаешь)
я конечно понимаю, что фанаты фигурки ужаленные на всю голову, но не советую заходить вам и вашим кумирам на территорию футбола. у нас своя атмосфера и вы здесь лишние.
+8
-1
+7
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holdenkolfielddd
Кринж
+9
-2
+7
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