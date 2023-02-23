Александр Жулин: «У меня надежд на благополучный исход дела Валиевой мало. Понятно, что сейчас происходит в мире и куда все движется»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о вероятности положительного для Камилы Валиевой решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.
«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется. И пока у нас шансы малы. Если бы сейчас, условно говоря, Россия была признана во всем мире страной-победителем, то и решения WADA и других организаций были бы другими.
А пока все будет продолжаться в этом направлении, нам ничего не светит. Лично у меня надежд (на благополучный исход дела Валиевой) мало», – сказал Жулин.
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К сожалению и в нашей фигурке есть такие персонажи, которые имеют такую же цель. Я верю, в то что Камила продолжит тренироваться т выступать на соревнованиях, а ТШТ будет побеждать и дальше со своими спорсменами!
А "обнаружили"... 2 нг/мл
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3017284.html
Если эти цифры - правда, то как вообще можно было рапортовать о каком-то нарушении?