Александр Жулин: «У меня надежд на благополучный исход дела Валиевой мало. Понятно, что сейчас происходит в мире и куда все движется»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о вероятности положительного для решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев ( ) подали апелляцию в на решение дисциплинарного комитета признать фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется. И пока у нас шансы малы. Если бы сейчас, условно говоря, Россия была признана во всем мире страной-победителем, то и решения WADA и других организаций были бы другими.

А пока все будет продолжаться в этом направлении, нам ничего не светит. Лично у меня надежд (на благополучный исход дела Валиевой) мало», – сказал Жулин.

Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко