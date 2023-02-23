Александр Жулин: «У меня надежд на благополучный исход дела Валиевой мало. Понятно, что сейчас происходит в мире и куда все движется»

Теги сборная России допинг ISU Александр Жулин WADA РУСАДА CAS женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о вероятности положительного для Камилы Валиевой решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА признать фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил.

«Думаю, что у нас шансы очень малы. Поскольку, по-моему, понятно то, что сейчас происходит в мире и куда все движется. И пока у нас шансы малы. Если бы сейчас, условно говоря, Россия была признана во всем мире страной-победителем, то и решения WADA и других организаций были бы другими.

А пока все будет продолжаться в этом направлении, нам ничего не светит. Лично у меня надежд (на благополучный исход дела Валиевой) мало», – сказал Жулин.

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5 комментариев

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Eva2426
Самое страшное, что тянут. Если есть вина, пусть вынесут уже приговор. Но у них цель, раздавить морально и Камилу и ТШТ.
К сожалению и в нашей фигурке есть такие персонажи, которые имеют такую же цель. Я верю, в то что Камила продолжит тренироваться т выступать на соревнованиях, а ТШТ будет побеждать и дальше со своими спорсменами!
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Джефф Лебовски
6. РУСАДА обратило внимание на долгий срок обработки пробы в Стокгольме – 44 дня. А также указало, что там вообще могли ошибиться в связи с крайне малым содержанием вещества в пробе, поэтому спортсменка запросит вскрытие пробы «Б». Технический предел обнаружения триметазидина – 10 нг/мл.
А "обнаружили"... 2 нг/мл
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3017284.html

Если эти цифры - правда, то как вообще можно было рапортовать о каком-то нарушении?
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Yuliya.sport
Правовой нигилизм как эталон национального сознания: плевать на закон и правила, главное статус. Деградация с давно пройденной точкой невозврата, увы.
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Маргарита В Сафронова
Задача запада заставить россиян страдать, как они заставляли страдать индейцев, афроамериканцев, югославов, иракцев, список можно продолжать. Им трудно понять, почему мы не страдаем, хотя они так стараются. Почему Камила продолжает делать свои квады, улыбается и восхищает мир своим изумительным катанием. Никому не интересно, какую пакость они ещё придумают.
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Tania09**
Нытик вылез.
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