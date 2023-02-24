«Правильный ход тренера Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си». Боброва о юниорском первенстве России

Теги сборная России Екатерина Боброва женское катание Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила победу фигуристки Алины Горбачевой на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне кажется, был сделан правильный ход тренером Алины Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си, хотя по факту могла себе это позволить (в произвольной программе Горбачева исполнила один квад – Sports.ru).

И какой прекрасный был у нее четверной сальхов вначале, причем такой уверенный чистый четверной сальхов – классно. Но в мастерах она немножко мне больше понравилась в произвольной программе. Мне кажется, она в этот раз более сдержанно каталась. Может быть, сосредоточеннее, потому что ей было важно откатать чисто», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

По мнению Бобровой, фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова, которые тренируются у Евгения Плющенко, также могли претендовать на победу.

«Молодцы Вероника Жилина и Титова, что собрались (заняли 2-е и 4-е места соответственно – Sports.ru). Да, у каждой было по падению, где-то были недокрутики, за что потом новости были исполосованы интервью их тренера.

Понятно, почему расстроился Женя (Плющенко), потому что он рассчитывал, что его две девочки вполне могут занять первое, второе места. И могли – 100%», – отметила Боброва.

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9 комментариев

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Loliloo
Ответ Мурманчанин37
О да, "гениальные разборы" на просторах Интернета, которым стоит верить))
Зачем разборы, вы можете это увидеть, пересмотрите прокат.
+1
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Mariaku
Алина Горбачёва весьма гармонична: и контент умеренно сложный, и представление программ вполне взрослое, скольжение красивое, постановки ей подходят, люблю её дорожки шагов. Нравится! Ходила на Кубок Первого во многом ради того, чтобы увидеть своими глазами её катание.
+3
-2
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Мурманчанин37
Ответ Е...С
А недокрутики и странный ойлер Горбачевой не заметили.
Я так понимаю где-то в недрах Дзена или телеграмма очередной недооцененный гений фигурного сделал "гыниальный разбор"?))
+4
-2
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Мурманчанин37
Ответ Loliloo
Есть разбор ойлера Горбачевой, за который она должна бвла получить снижение как минимум на 5 баллов. Ойлер это тоже прыжок, в случае Горбачевой он был исполнен не качественно, но судьи предпочли этого не заметить
О да, "гениальные разборы" на просторах Интернета, которым стоит верить))
+5
-3
+2
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Loliloo
Есть разбор ойлера Горбачевой, за который она должна бвла получить снижение как минимум на 5 баллов. Ойлер это тоже прыжок, в случае Горбачевой он был исполнен не качественно, но судьи предпочли этого не заметить
+3
-5
-2
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Lёna
Ответ Е...С
А недокрутики и странный ойлер Горбачевой не заметили.
ничего нового
+6
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Е...С
А недокрутики и странный ойлер Горбачевой не заметили.
+6
-10
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Ferro Alex
Почему все говорят про 2 и 4 места? А девочка, которая заняла 3 место, не молодец получается? Все борются, стараются. А тут опять ноют по академии. Это спорт, сколько можно быть такими приторно-толлерантными?
+17
-2
+15
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MyCA
Аллилуйя
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