«Правильный ход тренера Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си». Боброва о юниорском первенстве России

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила победу фигуристки Алины Горбачевой на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне кажется, был сделан правильный ход тренером Алины Горбачевой, что она не стала мудрить с еще большим количеством ультра-си, хотя по факту могла себе это позволить (в произвольной программе Горбачева исполнила один квад – Sports.ru).

И какой прекрасный был у нее четверной сальхов вначале, причем такой уверенный чистый четверной сальхов – классно. Но в мастерах она немножко мне больше понравилась в произвольной программе. Мне кажется, она в этот раз более сдержанно каталась. Может быть, сосредоточеннее, потому что ей было важно откатать чисто», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

По мнению Бобровой, фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова, которые тренируются у Евгения Плющенко, также могли претендовать на победу.

«Молодцы Вероника Жилина и Титова, что собрались (заняли 2-е и 4-е места соответственно – Sports.ru). Да, у каждой было по падению, где-то были недокрутики, за что потом новости были исполосованы интервью их тренера.

Понятно, почему расстроился Женя (Плющенко), потому что он рассчитывал, что его две девочки вполне могут занять первое, второе места. И могли – 100%», – отметила Боброва.

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