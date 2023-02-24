Боброва о выступлениях Жилиной: «Очень расстраивает ее лицо, она не проживает вообще ничего. Эмоции покажите – это же искусство»

Теги Евгений Плющенко сборная России Екатерина Боброва женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила выступления фигуристки Вероники Жилиной.

Ранее Жилина, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», заняла второе место на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне вообще очень нравится Вероника Жилина. Я за ней давно слежу и хочу очень пожелать им с тренером классной дальнейшей карьеры. Но так как это уже достаточно высокий уровень, такая заявка на будущее, я всегда смотрю более глубоко, вкапываюсь, что же можно ей еще пожелать, в чем она может улучшиться.

И, когда смотрю, меня очень расстраивает на данный момент ее лицо: она не проживает вообще ничего. У нее красивые руки, у нее развернутые ноги, она пластичная, у нее классная фигура, красивые прыжки, быстрые вращения – есть все. Но, когда я смотрю, я не погружаюсь в это, потому что она не погружается.

В произвольной тоже. Танго Роксаны: какая-то страсть должна быть. У нее позы классные, я слежу за линиями всегда – у нее это есть, здорово, и скорость, все. Но она как начинает с таким лицом, она с ним и заканчивает. Даже дорожку, даже когда все прыгнула, даже когда все хорошо, даже когда поклон делает. Она улыбнулась один раз, когда вышла к Жене [Плющенко], и он ей что-то сказал, похлопал по плечу.

Ну эмоции покажите – это же искусство. Я могу все спустить на то, что это пока юниоры. Они следят за техникой, сложными прыжками и так далее, поэтому не считаю это большим минусом, но меня это очень зацепило», – сказала Боброва.

37 комментариев

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Ostinato
Ответ Loliloo
Хотелось бы уточнить, каких эмоций ждёт Боброва от 14-летней девочки? Может облизывать губы нужно или высовывать язык? Томно закатывать глаза?
Зачем вообще ставить танго тогда 14 летней девочке, если эмоций никаких проявлять нельзя? И что у Вас за такие представления о танго как о дешевой п * рнухе?

Вот есть ровесница Мария Захарова, которая катает блюз и катает его очень даже достойно с эмоциями и не облизывает губы, не высовывает язык, не закатывает глаза
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наталья Головченко
Ответ Александр Константинов
Не думаю, что с её лицом можно что-то играть на льду. Есть люди с ограниченной работой мышц лица. Тут чисто история Трусовой, брать будет другим.
Тут не в работе мышц дело, неужели это непонятно???!!!
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Doctor V
За лицо баллы дают?
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N-fox
У Вероники, действительно, отрешенный вид. Ей эти программы (особенно произвольная) непонятны и неинтересны.
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As per
Ответ Леди Брэкнелл
Лицо не то. Потрясающе. И ведь не стыдно взрослой тётке такую дичь нести.
Вспомнить ещё, как Боброва в бытность фигуристкой переигрывала лицом! Вот где реальный фейспалм.
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Е...С
Лучше без оскала Щербаковой с поворотом рук возле ушей.
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Black&White
Ответ Е...С
Конек никому не нужен, самые лучшие прыжки, лицо давай.
Какой еще комментарий танцорша может дать? Она наверное и прыжки не различает. Только про образ и "яркие эмоции на льду" может говорить.
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N-fox
Осторожно, там Яна с медициеским дипломом, может нарушить свой кодекс молчания)) сейчас расскажет, что можно про лицо говорить, а что нельзя.
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Скелет_Полишинеля
Ответ Бунтарь без идеала
Она не действующая спортсменка, скорее всего это было в подкасте сказано, где она с Журанковым как журналисты выступают.
Значит Янка закроет подкаст😅
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Black&White
О чем ее может сказать танцорша? Только об эмоциях, потому что танцы это вообще неспортивная дисциплина. Лучше бы отметила тот контент, с которым Вероника выступает. Она хороша именно как спортсменка. Надоели эти страдания на льду феечек.
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Е...С
Ответ Леди Брэкнелл
Если дилетантам со спортса это можно писать - инет всё стерпит, то бывшей спортсменке - просто днище. Понятно же, что претензия про лицо ерунда, Бобровой просто надо пнуть АП.
Заказ, наверное, пришел. Вон и "Чистый хвост" очень старался.
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Kareglazaya
Сейчас у Вероники хотя бы вид стал менее напуганный. А буквально год-два назад казалось, что она в обморок от страха упадёт
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Ostinato
Ответ Egypt
Ну какие эмоции у 14 летнего подростка.
Сходите посмотрите, например, Колю Колесникова или Арсения Федотова в ЛП. Им там 10 лет нет, а эмоции через край.
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Галина Касаткина
Ответ SALMON
Вообще лучше уж там чем гримасничать как Куракова, Попова и Медведева. У нас тут спорт, а не драм кружок.
Да и сама Боброва была мастерица хлопотать личиком.
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Александр Константинов
Не думаю, что с её лицом можно что-то играть на льду. Есть люди с ограниченной работой мышц лица. Тут чисто история Трусовой, брать будет другим.
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Леди Брэкнелл
Ответ Ostinato
Что Вы перевираете, понятно же, что Екатерина про артистизм отсутствующий говорит. Во всех сферах художественного искусства под словом "лицо" подразумевают работу с залом, эмоциями, подачу
Нет, она говорит то, что говорит - про лицо.
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Бунтарь без идеала
Ответ Tanzoli*
Катя, ты там на комиссию по этике не наговори, смотри. Лицо ей не нравится. Это не повод публично оценивать ученицу самого Плющенко
Она не действующая спортсменка, скорее всего это было в подкасте сказано, где она с Журанковым как журналисты выступают.
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Ostinato
Ответ Леди Брэкнелл
Лицо не то. Потрясающе. И ведь не стыдно взрослой тётке такую дичь нести.
Что Вы перевираете, понятно же, что Екатерина про артистизм отсутствующий говорит. Во всех сферах художественного искусства под словом "лицо" подразумевают работу с залом, эмоциями, подачу
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Леди Брэкнелл
Ответ Loliloo
Хотелось бы уточнить, каких эмоций ждёт Боброва от 14-летней девочки? Может облизывать губы нужно или высовывать язык? Томно закатывать глаза?
Варианта два - улыба как у Кураковой или брови. А, ещё подпевать во время проката.
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Lennuci
Ответ Loliloo
Хотелось бы уточнить, каких эмоций ждёт Боброва от 14-летней девочки? Может облизывать губы нужно или высовывать язык? Томно закатывать глаза?
Бедрами же вертела в начале программы. Пам-пам не забыли.
+4
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Tanzoli*
Ответ Egypt
Ну какие эмоции у 14 летнего подростка.
Вы это серьёзно, кроме Вероники ни один прокат 14-летнего подростка не видели?
+12
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Loliloo
Хотелось бы уточнить, каких эмоций ждёт Боброва от 14-летней девочки? Может облизывать губы нужно или высовывать язык? Томно закатывать глаза?
+3
-5
-2
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Tanzoli*
Катя, ты там на комиссию по этике не наговори, смотри. Лицо ей не нравится. Это не повод публично оценивать ученицу самого Плющенко
+12
-4
+8
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Леди Брэкнелл
Ответ Е...С
Спортс начиталась, хочет быть в тренде.
Если дилетантам со спортса это можно писать - инет всё стерпит, то бывшей спортсменке - просто днище. Понятно же, что претензия про лицо ерунда, Бобровой просто надо пнуть АП.
+4
-3
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Джефф Лебовски
Екатерина, ждите ответа Рудковской.
Как имеющая "диплом врача", она скажет, что это у вас не расстройство! Уж она-то видела расстройства! 🤣
+5
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