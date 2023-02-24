Боброва о выступлениях Жилиной: «Очень расстраивает ее лицо, она не проживает вообще ничего. Эмоции покажите – это же искусство»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва оценила выступления фигуристки Вероники Жилиной.

Ранее Жилина, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», заняла второе место на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне вообще очень нравится Вероника Жилина. Я за ней давно слежу и хочу очень пожелать им с тренером классной дальнейшей карьеры. Но так как это уже достаточно высокий уровень, такая заявка на будущее, я всегда смотрю более глубоко, вкапываюсь, что же можно ей еще пожелать, в чем она может улучшиться.

И, когда смотрю, меня очень расстраивает на данный момент ее лицо: она не проживает вообще ничего. У нее красивые руки, у нее развернутые ноги, она пластичная, у нее классная фигура, красивые прыжки, быстрые вращения – есть все. Но, когда я смотрю, я не погружаюсь в это, потому что она не погружается.

В произвольной тоже. Танго Роксаны: какая-то страсть должна быть. У нее позы классные, я слежу за линиями всегда – у нее это есть, здорово, и скорость, все. Но она как начинает с таким лицом, она с ним и заканчивает. Даже дорожку, даже когда все прыгнула, даже когда все хорошо, даже когда поклон делает. Она улыбнулась один раз, когда вышла к Жене [Плющенко], и он ей что-то сказал, похлопал по плечу.

Ну эмоции покажите – это же искусство. Я могу все спустить на то, что это пока юниоры. Они следят за техникой, сложными прыжками и так далее, поэтому не считаю это большим минусом, но меня это очень зацепило», – сказала Боброва.