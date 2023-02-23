Аделия Петросян готовится к финалу Гран-при России («Р-Спорт»)

готовится к финалу Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Петросян выступила на одном этапе Гран-при России и не отобралась в финал. Кого заменит спортсменка, пока неизвестно.

Финал Гран-при пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.