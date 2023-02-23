Аделия Петросян готовится к финалу Гран-при России («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Р-Спорт Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян готовится к финалу Гран-при России по фигурному катанию. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В текущем сезоне Петросян выступила на одном этапе Гран-при России и не отобралась в финал. Кого заменит спортсменка, пока неизвестно. 

Финал Гран-при пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

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73 комментария

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Alexey Belskiy
Это просто здорово, но Вся страна в это время включит НТВ чтобы посмотреть шоу Маска
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camenito
Ответ Svetlana Yablonskaya
Аделя там уже 4F3Lo штампует, спортс, не спи!
А фигли ей не штамповать его, скелетине ростом метр с кепкой))
+1
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Девочка с севера
Ответ 22somebody22
Да неужели,с "убогими" на один лёд выходить уже не противно?
+++
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Noname No
Ответ Валерий Петров
Кто именно снял Трусову?
Федерация. Как и чр
+3
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Vikki_07
"Кого заменит спортсменка, пока неизвестно."

Чайковская: почему неизвестно? Все давно известно.
+2
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Kareglazaya
Ответ Любитель_ФК
А что снятие одной Трусовой не достаточно, чтобы вместо нее выступала Петросян?. Плюс под большим вопросом Зинина и Синицына .
Так вместо Трусовой будет Фролова, которая выступила на двух этапах.
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Любитель_ФК
Ответ Kareglazaya
Интересно, снялся кто-то еще, кроме Трусовой, или организаторы решили увеличить количество участниц и взять Аделию, как сборницу?
А что снятие одной Трусовой не достаточно, чтобы вместо нее выступала Петросян?. Плюс под большим вопросом Зинина и Синицына .
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Евгения Гринева
Ответ Syndycate
Вот именно, давайте позовем Нестерову и Федянину выкинув Яметову, а че, они тоже на ЧР были)
А они в сборной?
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люблю тутберят
зажигалочка наша💖
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Kareglazaya
Ответ Валерий Петров
Зинина же. Вполне вероятно, что к ФГПР вообще недобор будет
Понятно. Я просто не слышала про Зинину.
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Verysia
Ответ Залина Малина
Эй спортс, у меняя новость: Медведева участвует в "Маске" в костюме Шаурммы
Где крики «позор!!!, куда лезет!»
Пусть участвует, раз пригласили.
+1
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Syndycate
Ответ Kareglazaya
Интересно, снялся кто-то еще, кроме Трусовой, или организаторы решили увеличить количество участниц и взять Аделию, как сборницу?
Отдельная калитка открылась просто)
+4
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Syndycate
Ответ King_bez_ice
Очень размытые правила Тут не сказано, что нужно соблюсти все условия А просто перечисление
Вот именно, давайте позовем Нестерову и Федянину выкинув Яметову, а че, они тоже на ЧР были)
+2
-5
-3
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lyubov61
Ответ 22somebody22
Да неужели,с "убогими" на один лёд выходить уже не противно?
Зачем фейк про "убогих" пишите. Со слухом что?
+4
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LSV
Супер! Как же приятно будут увидеть Аделию на соревнованиях!
+4
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Ягун Ягунини
Ответ Svetlana Yablonskaya
Аделя там уже 4F3Lo штампует, спортс, не спи!
Аделия в прошлом году пробовала ритовый каскад с 3Л. Он у неё не самый стабильный был, но есть в арсенале.
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Валерий Петров
Ответ Noname No
Сняли Трусову ради Аделии? Подвинули чуть очередь. Слили как в свое время слили Алину ради продвижения ТЩК
Кто именно снял Трусову?
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Евгения Гринева
Ответ King_bez_ice
Очень размытые правила Тут не сказано, что нужно соблюсти все условия А просто перечисление
Ничего тут размытого нет, всегда сборники попадали в финал без отбора. А на сайте даже написано Финал Кубка России "Гран-при России)
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King_bez_ice
Ответ Евгения Гринева
Т. е. "а так же" вы решили пропустить?
Очень размытые правила
Тут не сказано, что нужно соблюсти все условия
А просто перечисление
+2
-1
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22somebody22
Да неужели,с "убогими" на один лёд выходить уже не противно?
+3
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-1
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Валерий Петров
Ответ Kareglazaya
Интересно, снялся кто-то еще, кроме Трусовой, или организаторы решили увеличить количество участниц и взять Аделию, как сборницу?
Зинина же. Вполне вероятно, что к ФГПР вообще недобор будет
+1
-1
0
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Mira Val
Ответ Svetlana Yablonskaya
Телеграм-канал Teamtutberidzee
Спасибо!
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Syndycate
Ответ Евгения Гринева
Всем, требующим пруфы https://ibb.co/b5vCxwx
Ок, но тут все равно нет уточнения, она будет тринадцатой выступать к примеру, или заменит кого-то из 12-ти?) В общем, очень размытые правила, которыми очень легко манипулировать, чтобы протолкнуть нужного фигуриста)
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Mira Val
Оха! Не подскажете где посмотреть?)
Телеграм-канал Teamtutberidzee
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-2
-1
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Kareglazaya
Интересно, снялся кто-то еще, кроме Трусовой, или организаторы решили увеличить количество участниц и взять Аделию, как сборницу?
0
-2
-2
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