Аделия Петросян готовится к финалу Гран-при России («Р-Спорт»)
Аделия Петросян готовится к финалу Гран-при России по фигурному катанию.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В текущем сезоне Петросян выступила на одном этапе Гран-при России и не отобралась в финал. Кого заменит спортсменка, пока неизвестно.
Финал Гран-при пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
Чайковская: почему неизвестно? Все давно известно.
Пусть участвует, раз пригласили.
Тут не сказано, что нужно соблюсти все условия
А просто перечисление