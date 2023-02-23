Анна Фролова заменит Александру Трусову в финале Гран-при России

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Р-Спорт Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Анна Фролова заменит Александру Трусову в финале Гран-при России по фигурному катанию. 

Ранее стало известно, что Трусова снялась с турнира, Фролова является первой запасной. 

«Анна Фролова выступит на турнире по замене», – сообщил тренер фигуристки Сергей Давыдов.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

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17 комментариев

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White_black
Очень жаль что не увидим Сашу в этом году на соревнованиях💔
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Arita111
замечательная новость, удачи фигуристке и ее тренеру!
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люблю тутберят
за Анну очень рада!Замечательная фигуристка!!
+6
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+6
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Сергей Южин
Это хорошая новость!
+4
0
+4
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Kareglazaya
Очень приятно будет посмотреть на Аню. КП у нее замечательная.
+3
0
+3
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22somebody22
Ну и отлично,посмотрю на другую приятную фигуристку.
Хотя,я наивный,до последнего не думал,что Трусова снимется.Пусть и без четверного,но все-таки выступит.
Фроловой удачи.
+4
0
+4
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Девочка с севера
Ответ Товарищ Майор.
Будет приятно ещё раз посмотреть на Аню. Особенно нравится в ПП
А мне КП))
+5
0
+5
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Товарищ Майор.
Будет приятно ещё раз посмотреть на Аню. Особенно нравится в ПП
+5
0
+5
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Анна Беляева
Ответ Mary Ion
И займет плюс-минус то же место, что и Саша заняла бы 🥴
С той разницей, что Фроловой это надо, а Саше совсем не надо. Пусть катается та, которой нужнее
+25
0
+25
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Mariaku
Очень рада буду видеть прекрасные программы компонентной Анны с красивым скольжением и взрослой презентацией! Хорошо, что она вернулась после травмы и не бросает фигурное катание!
+12
-1
+11
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Лиза Михайлова
Очень хотела увидеть Анну Фролову в финале! Анна Фролова - один из бриллиантов нашей женской одиночки. Она так замечательно каталась на этапах Гран-При! УРА!
Буду ждать! Удачной подготовки к финалу!
+8
-1
+7
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Галина Александрова
Анечке нужны соревнования, очень радостно за неё, удачно выступить в финале!
+14
-1
+13
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Aleksey_artlover
И хорошо, Фролова исключительно музыкальна, эстетическое удовольствие все получим, а не эти заносчивые руки-крюки с опупенным гонором
+14
-2
+12
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TheWitcher
Замечательно. Больше красивого фигурного катания 🌹
+15
-1
+14
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Oleandra
Фролова, судя по последним прокатам, тоже никакая..
+1
-7
-6
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Светлана Менова
Пишут ещё, что возможно Петросян заменит Зинину, если последней врачи не дадут допуск к старту.
+8
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Mary Ion
И займет плюс-минус то же место, что и Саша заняла бы 🥴
+25
-1
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