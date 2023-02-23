Анна Фролова заменит Александру Трусову в финале Гран-при России
Анна Фролова заменит Александру Трусову в финале Гран-при России по фигурному катанию.
Ранее стало известно, что Трусова снялась с турнира, Фролова является первой запасной.
«Анна Фролова выступит на турнире по замене», – сообщил тренер фигуристки Сергей Давыдов.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
Хотя,я наивный,до последнего не думал,что Трусова снимется.Пусть и без четверного,но все-таки выступит.
Фроловой удачи.
Буду ждать! Удачной подготовки к финалу!