Болельщик Трусовой, выбежавший к ней на лед с цветами: «Саша нравится мне как девушка. Если получится, приеду на другие соревнования»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Мужчина по имени Алексей, который выбежал на лед после выступления Александры Трусовой на этапе Гран-при в Самаре и подарил ей цветы, рассказал, как начал болеть за фигуристку. 

– Доволен, как в целом все прошло?

– Да, доволен.

– Если бы вернулся в прошлое, повторил бы свой забег?

– Повторил бы.

– Почему именно Александра Трусова?

– Увидел ее в тиктоке, в рекомендациях. Понравилась, начал за ней следить. До этого вообще спортом не интересовался.

– Тебе Саша больше понравилась как фигуристка или как девушка?

– Как девушка, скорее всего.

– У нее парень есть, ты в курсе?

– Да-да, я знаю.

– Планируешь ли ты еще на другие соревнования ездить, болеть за Сашу?

– Пока в ближайшее время не получится. По крайней мере, на финал Гран-при не смогу вырваться, потому что мы работаем в это время. Если получится в будущем, приеду, – сказал Алексей. 

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

20 комментариев

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Alex1104
Зачем пиарить неадеквата?
+4
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Vasily Ivanov
Сашу поставили перед трудным выбором : Марк или Алексей .....
Хотя она уже умеет быть, уходить , возвращаться ,снова уходить....
0
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Блинчик
Ответ Anfitan
Теперь тебя, мужик будут обзванивать по каждому чиху))) аминь
Обзвонам нужны новые лица.
+2
0
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Блинчик
Ответ Syndycate
Так это был не Блинчик?)
Я поначалу тоже думал, что это я.))
+1
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Orange carrot
Ответ As per
Спортс реально устроил этому парню интервью? Если порталу нужен инфоповод, могут позвонить Анне Щербаковой и спросить, зачем она удалила флаг и не пошла на встречу с олимпийцами, к примеру.
Когда это у нас встреча была? Весной? Так туда и Большунов не пришел, например. Кто по чесам бы ездил хрустальным? Одна Алина что ли?
+1
0
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Блинчик
Александра Вячеславовна очаровывает даже тех, кто не интересуется фигуркой. Огонь-девка! И досталась же такая богиня какому-то Кондратюку.((
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Orange carrot
Саша, бери теперь с собой всех своих собак, если что можно спустить на этого психа
+1
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ɔculpa
Ответ As per
Спортс реально устроил этому парню интервью? Если порталу нужен инфоповод, могут позвонить Анне Щербаковой и спросить, зачем она удалила флаг и не пошла на встречу с олимпийцами, к примеру.
Интересно, когда-нибудь закончатся люди, которые считают, что все интервью, инсайды и прочие новости, добывают исключительно работники того новостного ресурса, на котором это публикуется?
Понятно, что наличие источника в таких случаях просто не замечается, но хотя бы общее понимание подобных процессов должно же быть)
+5
0
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Девочка с севера
Где-то поднапрягся один Марк...
+3
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Syndycate
Так это был не Блинчик?)
+7
-2
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Лизавета Анна -Мария
Ответ As per
К дочке Стаса?
"переведи..."© 😃
+1
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As per
Ответ Лизавета Анна -Мария
Если бы знал до забега про папашку- бежал бы в противоположную от Саши сторону...)
К дочке Стаса?
+5
-7
-2
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Бу!
какая поверхностная оказалась история. Увидел в тик-токе, нравится как девушка.... Ндэ...
+12
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Джефф Лебовски
- У нее парень есть, ты в курсе? - Да-да, я знаю. - А про папашку её героицкого в курсе? Тут мущщина сник 😏
Если бы знал до забега про папашку- бежал бы в противоположную от Саши сторону...)
+6
-2
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Лина Лоцик
Ответ As per
Спортс реально устроил этому парню интервью? Если порталу нужен инфоповод, могут позвонить Анне Щербаковой и спросить, зачем она удалила флаг и не пошла на встречу с олимпийцами, к примеру.
Спорт24
+1
-1
0
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Frenki Mason
Сначала тебе придётся перекатать Марка, щенок!
+5
-2
+3
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Джефф Лебовски
- У нее парень есть, ты в курсе?
- Да-да, я знаю.
- А про папашку её героицкого в курсе?
Тут мущщина сник 😏
+18
-4
+14
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As per
Спортс реально устроил этому парню интервью? Если порталу нужен инфоповод, могут позвонить Анне Щербаковой и спросить, зачем она удалила флаг и не пошла на встречу с олимпийцами, к примеру.
+10
-12
-2
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76yjgh98tr675dyt45
А вот и новый эксперт
+7
-1
+6
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Anfitan
Теперь тебя, мужик будут обзванивать по каждому чиху))) аминь
+22
0
+22
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