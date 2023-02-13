Болельщик Трусовой, выбежавший к ней на лед с цветами: «Саша нравится мне как девушка. Если получится, приеду на другие соревнования»

Мужчина по имени Алексей, который выбежал на лед после выступления Александры Трусовой на этапе Гран-при в Самаре и подарил ей цветы, рассказал, как начал болеть за фигуристку.

– Доволен, как в целом все прошло?

– Да, доволен.

– Если бы вернулся в прошлое, повторил бы свой забег?

– Повторил бы.

– Почему именно Александра Трусова?

– Увидел ее в тиктоке, в рекомендациях. Понравилась, начал за ней следить. До этого вообще спортом не интересовался.

– Тебе Саша больше понравилась как фигуристка или как девушка?

– Как девушка, скорее всего.

– У нее парень есть, ты в курсе?

– Да-да, я знаю.

– Планируешь ли ты еще на другие соревнования ездить, болеть за Сашу?

– Пока в ближайшее время не получится. По крайней мере, на финал Гран-при не смогу вырваться, потому что мы работаем в это время. Если получится в будущем, приеду, – сказал Алексей.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐