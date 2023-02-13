Болельщик Трусовой, выбежавший к ней на лед с цветами: «Саша нравится мне как девушка. Если получится, приеду на другие соревнования»
Мужчина по имени Алексей, который выбежал на лед после выступления Александры Трусовой на этапе Гран-при в Самаре и подарил ей цветы, рассказал, как начал болеть за фигуристку.
– Доволен, как в целом все прошло?
– Да, доволен.
– Если бы вернулся в прошлое, повторил бы свой забег?
– Повторил бы.
– Почему именно Александра Трусова?
– Увидел ее в тиктоке, в рекомендациях. Понравилась, начал за ней следить. До этого вообще спортом не интересовался.
– Тебе Саша больше понравилась как фигуристка или как девушка?
– Как девушка, скорее всего.
– У нее парень есть, ты в курсе?
– Да-да, я знаю.
– Планируешь ли ты еще на другие соревнования ездить, болеть за Сашу?
– Пока в ближайшее время не получится. По крайней мере, на финал Гран-при не смогу вырваться, потому что мы работаем в это время. Если получится в будущем, приеду, – сказал Алексей.
Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐
Хотя она уже умеет быть, уходить , возвращаться ,снова уходить....
Понятно, что наличие источника в таких случаях просто не замечается, но хотя бы общее понимание подобных процессов должно же быть)
- Да-да, я знаю.
- А про папашку её героицкого в курсе?
Тут мущщина сник 😏