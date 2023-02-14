Трусова о финале Гран-при России: «Буду ли участвовать? Все посмотрите, со здоровьем все хорошо»

Российская фигуристка ответила на вопрос, будет ли она выступать в финале Гран-при России.

— Какие дальнейшие планы? Скоро Гран‑при России.

— Все посмотрите, со здоровьем все хорошо. Обычно никогда не рассказываю о планах.

Устала ли от спорта? Не устала, – рассказала Трусова.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.