Трусова о финале Гран-при России: «Буду ли участвовать? Все посмотрите, со здоровьем все хорошо»
Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, будет ли она выступать в финале Гран-при России.
— Какие дальнейшие планы? Скоро Гран‑при России.
— Все посмотрите, со здоровьем все хорошо. Обычно никогда не рассказываю о планах.
Устала ли от спорта? Не устала, – рассказала Трусова.
Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
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Она запыхалась, делая один прыжок в шоу. У ракеты больше нет топлива. Может экономить энергию для пар с Марком.
Форма явно не спортивная и уж тем более не соревновательная. Так что может не юлить.
Все-таки, слишком крупная она стала. Соотношение мощности к массе уже не то)
Придется сильно похудеть, чтобы что-то снова пошло у нее. А пока выглядит как кабаниха на льду.
И это наглядно показывает, насколько же Камила талантливее и сильнее, будучи тоже габаритной. Она уже там триксель почти вернула. Тулуп сигает как нефиг делать, о тройных вообще не говорю. В непрыжковых все еще великолепна.