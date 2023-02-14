Трусова о финале Гран-при России: «Буду ли участвовать? Все посмотрите, со здоровьем все хорошо»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, будет ли она выступать в финале Гран-при России.

— Какие дальнейшие планы? Скоро Гран‑при России.

— Все посмотрите, со здоровьем все хорошо. Обычно никогда не рассказываю о планах.

Устала ли от спорта? Не устала, – рассказала Трусова.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубы
Ответ Noname No
Трусова в 16 после ковида тоже сигала квады, к тренировке ЧМ собрала аж 5.
Трусова в 16 была заметно меньше Валиевой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубы
Ответ As per
Посмотрим на Валиеву в 18.
конечно посмотрим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная фурия
Только мне кажется, что Саша одно время похудела, а сейчас опять поправилась? Или это золотое платье полнит так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
Надо, Саша, участвовать. И пусть форма не та пока, и не всё получается, но в обойме действующей спортсменке находиться просто жизненно необходимо. Последний старт, потом можно отдохнуть, продолжить участвовать в шоу, думать, решать...Ну и конечно, надеюсь на Сашин выход в соревнования в следующем сезоне. Удачи, мотивации и настроения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Ответ Шубы
Попались на глаза в телеге видео с ее выступления. Очень натужный тройной лутц. Квадом там и не пахнет. Форма явно не спортивная и уж тем более не соревновательная. Так что может не юлить. Все-таки, слишком крупная она стала. Соотношение мощности к массе уже не то) Придется сильно похудеть, чтобы что-то снова пошло у нее. А пока выглядит как кабаниха на льду. И это наглядно показывает, насколько же Камила талантливее и сильнее, будучи тоже габаритной. Она уже там триксель почти вернула. Тулуп сигает как нефиг делать, о тройных вообще не говорю. В непрыжковых все еще великолепна.
Посмотрим на Валиеву в 18.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
Очень жду Сашу на ФГП. Все же последний старт сезона
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
Ответ Шубы
Попались на глаза в телеге видео с ее выступления. Очень натужный тройной лутц. Квадом там и не пахнет. Форма явно не спортивная и уж тем более не соревновательная. Так что может не юлить. Все-таки, слишком крупная она стала. Соотношение мощности к массе уже не то) Придется сильно похудеть, чтобы что-то снова пошло у нее. А пока выглядит как кабаниха на льду. И это наглядно показывает, насколько же Камила талантливее и сильнее, будучи тоже габаритной. Она уже там триксель почти вернула. Тулуп сигает как нефиг делать, о тройных вообще не говорю. В непрыжковых все еще великолепна.
Трусова в 16 после ковида тоже сигала квады, к тренировке ЧМ собрала аж 5.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
Ответ LSV
Мало кому уже интересно, будет ли она там участвовать или нет. В составе сейчас немало более интересных спортсменок. А Трусова уже закончилась... Пусть летает и плавает в шоу Рудковских, пока есть спрос.
Мало кому? Это вы как решили? Есть статистика?
Болельщики Сашу ждут
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oldparakhod
Что то Саня темнит, интригует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Кто отобрался на ФГП в нём не все выступят в силу разных причин. Вот у Ильи Яблокова рецидив старой травмы и его заменит Макар Игнатов. От травм и болезней никто не застрахован, к сожалению.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
Саше пора перестать вводить в заблуждение своих поклонников и объявить, что она не будет участвовать в финале Гран-при, кроме, конечно, раздачи автографов во время женской произвольной программы.

Она запыхалась, делая один прыжок в шоу. У ракеты больше нет топлива. Может экономить энергию для пар с Марком.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубы
Попались на глаза в телеге видео с ее выступления. Очень натужный тройной лутц. Квадом там и не пахнет.
Форма явно не спортивная и уж тем более не соревновательная. Так что может не юлить.
Все-таки, слишком крупная она стала. Соотношение мощности к массе уже не то)
Придется сильно похудеть, чтобы что-то снова пошло у нее. А пока выглядит как кабаниха на льду.
И это наглядно показывает, насколько же Камила талантливее и сильнее, будучи тоже габаритной. Она уже там триксель почти вернула. Тулуп сигает как нефиг делать, о тройных вообще не говорю. В непрыжковых все еще великолепна.
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
Ответ LSV
Мало кому уже интересно, будет ли она там участвовать или нет. В составе сейчас немало более интересных спортсменок. А Трусова уже закончилась... Пусть летает и плавает в шоу Рудковских, пока есть спрос.
У меня другие впечатления. Болельщиков у Трусовой очень много. Я хоть и не её болельщик, но очень жду её, мне она нравится.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Два евГения
Саня, ты главное градусник не перегрей, 38 будет достаточно!
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Если Саша так говорит, значит участвовать в ФГП планирует.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Шура клевая😊
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктория Китаева
Ответ Этери горячая
Комментарий удален модератором
Что именно ложь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LSV
Мало кому уже интересно, будет ли она там участвовать или нет. В составе сейчас немало более интересных спортсменок. А Трусова уже закончилась... Пусть летает и плавает в шоу Рудковских, пока есть спрос.
+28
-11
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alison0
Очень надеюсь ее там увидеть, но к сожалению пока что терзают сомнения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этери горячая
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olicha Kobina
Кому это интересно Трусовой? Нам ?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
Будет здорово увидеть Сашу
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий