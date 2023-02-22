Плющенко о выступлениях на Олимпиадах: «Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился воспоминаниями от выступления на Олимпиадах.
Видео с эпизодами выступлений Плющенко на Играх в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи опубликовано в соцсетях спортсмена.
«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта.
Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце», – написал Плющенко.
Может дело в том, что у одной флип в единственном числе, а вот у второй их уже три штуки в произволке. Проставь хотя бы их – и нет 4 баллов отрыва. Но лучше трижды закрыть глаза.
Кто помнит проги Плюща? Разве что секс-бомб🤪
Кто круче?
Ягудин,Коляда или кто?!
Вот ответьте!
Я загибот обыкновенный, со стажем. Но то, чем занимается Алина после спорта мне не интересно, многие вещи не нравятся, но это ее дело. Анна? Да, разочаровала. Не ожидала, что она так резко уйдет в шоубиз. Но опять же, наши ожидания-наши проблемы (с). Они обе остаются красивейшими девушками и достойными ОЧ. Я лично счастлива как болельщик, что золото ОИ в ИХ руках.
А плюсики? 🙈 Что они дают-то, простите? на ветках Туктамышевой и Трусовой у меня ой как много "минусиков". спросите Моисееву 😂
https://dzen.ru/a/Y_RAuP0_g1k0URpw
Дедушка Саши трусо.....