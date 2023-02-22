Плющенко о выступлениях на Олимпиадах: «Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце»

Двукратный олимпийский чемпион поделился воспоминаниями от выступления на Олимпиадах.

Видео с эпизодами выступлений Плющенко на Играх в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи опубликовано в соцсетях спортсмена.

«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта.

Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце», – написал Плющенко.