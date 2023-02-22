Плющенко о выступлениях на Олимпиадах: «Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился воспоминаниями от выступления на Олимпиадах. 

Видео с эпизодами выступлений Плющенко на Играх в Солт-Лейк-Сити, Турине, Ванкувере и Сочи опубликовано в соцсетях спортсмена. 

«Возможность преодолеть себя – без сомнений, самое ценное свойство спорта.

Моя олимпийская жизнь длиной в четыре цикла, а эти моменты навсегда в моем сердце», – написал Плющенко. 

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95 комментариев

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Mari Karimova
Ответ imaxim
Медведева, Плющенко и Трусова проиграли честно. Слуцкую засудили. Это большая разница
Если Трусова проиграла по делу, то ну я даже не знаю. Флипы и у Саши, и у Анны делаются с неясного, а если очень придираться, то и вовсе с неверного ребра. Вот у первой свой значок по протоколам стоит, а где такой же у Щербаковой? Техника одна, штаб, ставивший технику, тоже один, однако.)
Может дело в том, что у одной флип в единственном числе, а вот у второй их уже три штуки в произволке. Проставь хотя бы их – и нет 4 баллов отрыва. Но лучше трижды закрыть глаза.
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Jessi
Ответ Алё? Алёна
Пардон, "Предвзятый спорт"! https://dzen.ru/a/Y_RAuP0_g1k0URpw
Интересный канал , с юмором
+1
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+1
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Леди Брэкнелл
Ответ Kareglazaya
О какой провокации речь? Это он первый начал оскорблять судей, спортсменов и в своем интервью наговорил столько, что на отстранение хватило бы (согласно кодексу этики). А Федченко лишь ответила на его выпад, не она первая начала.
зачем вы врёте? видео в свободном доступе, каждый может посмотреть.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Жанна Авдеева
Точно знаю Дедушка Саши трусо.....
Недавно какой-то мой коммент на ветке Трусовой набрал +31, потом хоп и тут же прилетело -31, в моменте причем 😂 ловкость рук и никакого мошенничества!👍😂
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Orange carrot
Ответ KMR
Самый титулованый фигурист,но находятся хейтеры,которым мало. Кто круче? Ягудин,Коляда или кто?! Вот ответьте!
Ну две проги Яги вошли в историю, их все помнят.
Кто помнит проги Плюща? Разве что секс-бомб🤪
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-1
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Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Софья Федченко, счет 3:0 на сегодня.
Вы ее возносите, то что умело подлизнула Тутберидзе. Только та не оценит , она не любит таких активных , красивых и наглых)
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+1
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Kareglazaya
Ответ Е...С
Думаю, "керосин" будут нюхать другие. Женя молодец, что не отреагировал на выпад чуда-тренера. Она ведь его не просто так провоцировала, а хотела вывести из себя, чтоб уж наговорил так наговорил. Но не думаю, что он это забудет, мы еще многое чего увидим и услышим.
О какой провокации речь? Это он первый начал оскорблять судей, спортсменов и в своем интервью наговорил столько, что на отстранение хватило бы (согласно кодексу этики). А Федченко лишь ответила на его выпад, не она первая начала.
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-1
-1
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KMR
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Софья Федченко, счет 3:0 на сегодня.
Насчет цитируемой мб,но вот второе точно д..а
+1
0
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ KMR
Самый титулованый фигурист,но находятся хейтеры,которым мало. Кто круче? Ягудин,Коляда или кто?! Вот ответьте!
Софья Федченко, счет 3:0 на сегодня.
0
-2
-2
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armmaster
Ответ EuhenioV
Типа аналог папы Стаса?Смешно.Рейтинг где и когда этот персонаж наработал?
Где-где. На других видах спорта вполне мог. А ФК не лидер, а в хоккее может и лидер, например
+2
0
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ Алё? Алёна
Пардон, "Предвзятый спорт"! https://dzen.ru/a/Y_RAuP0_g1k0URpw
так это просто человек отсебятину пишет, как мы тут все
0
-1
-1
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Сережа-молодец!
Ответ smoky eyes
Евгений великий спортсмен. Человек … меня только вернули из бана…))
О. И меня!
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-1
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KMR
Самый титулованый фигурист,но находятся хейтеры,которым мало.
Кто круче?
Ягудин,Коляда или кто?!
Вот ответьте!
+2
-2
0
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Алё? Алёна
Ответ Loliloo
Предвзятый спорт, это хореограф ЦСКА
Хореограф ЦСКА? Такой токсичный? Тогда Железняков-просто ангел!
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-1
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ EuhenioV
Хотел бы задать вам нескромный вопрос,хотя вы никогда не отвечаете.Вот вы,пишете прекрасные комменты о сторонних личностях,но когда речь заходит о принципиальных моментах,я её совершенно не вижу.Фанаты АЗ,к которым вы себя отнесли прошлым летом,пояснив это разочарованием в Ане,не пошедшей в сезон,последние пару дней получают минусы,но пытаются гнуть свою линия.Вас там нет,зато вы всегда там,где можно легко подзаработать +++.Про Аню,по старой памяти,тоже не забываете,а потому возникает вопрос:вы решили использовать опыт Лисиной,Леки и двигаться подобным путём?Писать отговорки,что каждый может переживать за разных девочек,от лукавого.Можно переживать за Аню,Ками и других девочек Хрустального,но никак не параллельно за АЗ,чьи фанаты изливают просто тонны грязи на девчонок.Вы и сама всё это прекрасно понимаете.Тогда зачем всё это?Просто интересно.
Даже не знаю, зачем вам это нужно?!))
Я загибот обыкновенный, со стажем. Но то, чем занимается Алина после спорта мне не интересно, многие вещи не нравятся, но это ее дело. Анна? Да, разочаровала. Не ожидала, что она так резко уйдет в шоубиз. Но опять же, наши ожидания-наши проблемы (с). Они обе остаются красивейшими девушками и достойными ОЧ. Я лично счастлива как болельщик, что золото ОИ в ИХ руках.
А плюсики? 🙈 Что они дают-то, простите? на ветках Туктамышевой и Трусовой у меня ой как много "минусиков". спросите Моисееву 😂
+1
-3
-2
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Е...С
Ответ Александр Шульгин
Это к чему это он
А к чему Аня?
+2
0
+2
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Додик Аксель
Ответ Александр Шульгин
Это к чему это он
Это он комиссии по этике напоминает, чтобы не забыли его спортивные заслуги.
+3
-2
+1
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Е...С
Ответ Kareglazaya
Отвлекающий манёвр) Понял, что дело "пахнет керосином" и решил переключить внимание общественности на свои былые заслуги.
Думаю, "керосин" будут нюхать другие. Женя молодец, что не отреагировал на выпад чуда-тренера. Она ведь его не просто так провоцировала, а хотела вывести из себя, чтоб уж наговорил так наговорил. Но не думаю, что он это забудет, мы еще многое чего увидим и услышим.
+2
-3
-1
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missis-Zima
Ответ Jessi
Евгения ненавидят тут многие - нахально богатый, по-чемпионски успешный и бескомпромиссно великий.
+++
+4
-3
+1
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Алё? Алёна
Ответ Леди Брэкнелл
где читали? тут всём интересно думаю будет. дайте, пожалуйста, ссылку на источник
Пардон, "Предвзятый спорт"!
https://dzen.ru/a/Y_RAuP0_g1k0URpw
+1
0
+1
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EuhenioV
Ответ Жанна Авдеева
Точно знаю Дедушка Саши трусо.....
Типа аналог папы Стаса?Смешно.Рейтинг где и когда этот персонаж наработал?
+1
-2
-1
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Александр Шульгин
Это к чему это он
+4
-2
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ flyhigh
Однозначно, а то ни с того, ни с сего опять решил напомнить о своих олимпиадах
а Щ зачем вспоминала на днях, а Алина? голову включите.
+2
-3
-1
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EuhenioV
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Часть 2:"Женя-любящий супруг и заботливый отец". Часть 3:"Женя-лучший тренер всех времен и народов" (во всех соцсетях учеников АП) Ожидаем...
Хотел бы задать вам нескромный вопрос,хотя вы никогда не отвечаете.Вот вы,пишете прекрасные комменты о сторонних личностях,но когда речь заходит о принципиальных моментах,я её совершенно не вижу.Фанаты АЗ,к которым вы себя отнесли прошлым летом,пояснив это разочарованием в Ане,не пошедшей в сезон,последние пару дней получают минусы,но пытаются гнуть свою линия.Вас там нет,зато вы всегда там,где можно легко подзаработать +++.Про Аню,по старой памяти,тоже не забываете,а потому возникает вопрос:вы решили использовать опыт Лисиной,Леки и двигаться подобным путём?Писать отговорки,что каждый может переживать за разных девочек,от лукавого.Можно переживать за Аню,Ками и других девочек Хрустального,но никак не параллельно за АЗ,чьи фанаты изливают просто тонны грязи на девчонок.Вы и сама всё это прекрасно понимаете.Тогда зачем всё это?Просто интересно.
0
-5
-5
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Жанна Авдеева
Ответ EuhenioV
Кстати,давно хотел спросить у знающих.Очень интересный персонаж-Блинчик.Я 2 года на сайте,но никогда не наблюдал его,в качестве лидера мнений.Вопрос:как он наработал свой рейтинг,будучи обычной "торпедой"?Вопрос не задаю ему напрямую,потому как давно внесён в ЧС.
Точно знаю
Дедушка Саши трусо.....
+3
-3
0
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