Гачинский об отношениях с Плющенко: «Ничего не поменялось – раньше выступали вместе, теперь два тренера»

Бронзовый призер ЧМ-2011 по фигурному катанию рассказал об отношениях с двукратным олимпийским чемпионом .

«Ничего не поменялось – раньше выступали вместе, теперь два тренера. Делимся ли мы секретами? Тренеры обычно не делятся секретами.

Про турнир шоу-программ слышал, выступать не планирую, уже семь лет после окончания карьеры прошло. Если будут периоды, когда ребята будут отдыхать, будут предложения по шоу, выступлю», – сказал Гачинский.

Также он высказался об организации первенства России среди юниоров в Перми, где выступили его ученики Николай Логинов и Семен Соловьев.

«Это не первые соревнования, которые проходят в Перми, все отлажено – трансферы каждые 30 минут, гостиницы хорошие, отличное время тренировок, никаких вопросов, организованно все на высшем уровне.

Спорт такой – сегодня получается, завтра – не очень. Вчера Сеня чисто откатал короткую программу, сегодня четверные не удались, вчера Коля сделал двойной риттбергер, сегодня произвольная чисто. Спорт – умение катать чисто две программы, стараться себя отстаивать, не подводить людей, которые рядом с тобой находятся», – добавил Гачинский.