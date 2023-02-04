Загитова и Щербакова выступили с показательными номерами и провели мастер-классы на «Зимнем дне Московского спорта»

Теги сборная России видео фото женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова выступили с показательными номерами и провели мастер-классы в рамках «Зимнего дня Московского спорта».

Мероприятие прошло в «Лужниках».

Фигуристки поделились фото и видео с катка в своих соцсетях.

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45 комментариев

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Gemma157
Ответ Алексей Венедиктов
Честно говоря, и катание стало таким ужасным, будто ее ОИ были не 5, а 45 лет назад.
Совершенно верно. Вот те же 40-летние Аракава и Андо хоть и катались 20 лет назад, но на шоу выступают куда лучше АЗ..
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lukaz
Ответ Люблю Женьку
Что то особенное это показательный номер. Для него наносят более яркий макияж. Ну если вы не знали и никогда не видели фигуристок после программы 🤷‍♀️
Никогда не видел таких неряшливых огромных кустов приклеенных к ресницам.
Я посмотрел ее "кружочек" из телеги на большом экране, и вид что-то не очень...
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Rashida
Ответ Глокая Куздра
Гемма, там была регистрация на оба мастеркласса)
Щербакову опять на хвост Алине посадили и грязь полилась рекой
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Наталья Карлова
Красотки, что можно еще сказать! Хорошо выглядят и успешны несмотря на все обстоятельства!
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Jazzy22
Алина красотка такая
+3
-3
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lukaz
Ответ Алексей Венедиктов
Честно говоря, и катание стало таким ужасным, будто ее ОИ были не 5, а 45 лет назад.
а где можно посмотреть?
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Этери горячая
Ответ Этери горячая
Кем был Сальери на ЧР 2021?
2022
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Большое Путешествие Рузика
У Алины ни губы не увеличены, ни ресницы не нарощены... ) И это не укол в стороны Алины, ей-то как раз всё это очень идёт, и очень органично смотрится. Я просто всегда вспоминаю её фанатов, которые всегда доказывают, что у Алины всё своё, хранят какие-то её детские фото, снятые с определённого ракурса, как доказательство натуральности) непонятно, почему они никак не принимают Алину с её доделками. Это всё абсолютно нормально и Алине идёт.
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lukaz
Какое наслаждение смотреть на Анечку, и слушать ее! И какие чудесные фотографии с болельщиками!😊
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AllaS
Алинин МК был во второй половине дня . Желающих было столь много, что за День закончились места.
Прекрасный номер исполнила Алина под вокал Дианы. Номер проникновенный и красивый .Вокал и катание на льду завораживают своей гармонией и единством.
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Алексей Венедиктов
Честно говоря, и катание стало таким ужасным, будто ее ОИ были не 5, а 45 лет назад.
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Люблю Женьку
Катание девушек в платюшках на улице зимой как то напрягает 🤦‍♀️
Надеюсь очень, что без последствий 🙏
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Глокая Куздра
Ответ lukaz
А другие смотрят, и умиляются от восторга. Уверены, что проблема не на вашей стороне? Запасы яда и желчи ничего не сдавливают?
Ну чему только люди не умиляются? А вот вторую часть своей пламенной речи прочитайте вслух глядя в зеркало;)
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Девочка с севера
Ответ Глокая Куздра
Да уж, Аня оскандалилась так оскандалилась) Теперь смотрю на нее и невольно пошлости в голову лезут.
Как будто Вы никогда ничего подобного раньше не слышали.
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lukaz
Ответ Глокая Куздра
Да уж, Аня оскандалилась так оскандалилась) Теперь смотрю на нее и невольно пошлости в голову лезут.
А другие смотрят, и умиляются от восторга.

Уверены, что проблема не на вашей стороне? Запасы яда и желчи ничего не сдавливают?
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Люблю Женьку
Ответ lukaz
из какой "дали"? Вроде бы мастер-класс и фотосессия подразумевают близкие расстояния с публикой? Или у Алиночки там как всегда что-то "особенное"?
Что то особенное это показательный номер. Для него наносят более яркий макияж. Ну если вы не знали и никогда не видели фигуристок после программы 🤷‍♀️
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lukaz
Ответ Lebedstory
Номера прекрасны, но боязно за здоровье девушек. Прокаты в тонких платьицах на холоде - неоправданный риск. Надеюсь, всё будет хорошо.
Температура там близка к нулевой, и они не только в "тонких платьицах", на них достаточно одежды чтобы несколько минут провести в активном движении на воздухе.

Если накануне не ныряли в прорубь, будучи простуженными, риска нет никакого.
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Бедоносец
Анютик просто Вау! 💟😘
+13
-11
+2
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Tresk2
Ответ PerfectSvendsen
Загитова со своими ресницами-опахалами как из 2007
Леопардовых лосин не хватает.
+6
-9
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Александр Шульгин
Ну сейчас высадятся хейторы со всех сторон
+1
-5
-4
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Tresk2
Алина как всегда без звука.
+5
-12
-7
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Люблю Женьку
Ответ Gemma157
Народ конечно пришел ради Анны Щербаковой, любимицы публики. Загитова-то никому не интересна уже давно
Канеш, не интересна 😂 Регистрация на МК Алины была закрыта ещё в пятницу, места закончились. А на Анютку до самого мероприятия была открыта.
+14
-2
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Татьяна Храмцова
Молодцы девочки! Красота и положительные эмоции.
+8
-2
+6
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IrinaVS
Алина провела мастер-класс и показала прекрасное выступление на льду, очень люблю этот номер под мощный вокал Дианы, удивительно как Алина и Диана совпали по энергетике.
+14
-6
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Lebedstory
Номера прекрасны, но боязно за здоровье девушек. Прокаты в тонких платьицах на холоде - неоправданный риск.
Надеюсь, всё будет хорошо.
+9
0
+9
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