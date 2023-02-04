Загитова и Щербакова выступили с показательными номерами и провели мастер-классы на «Зимнем дне Московского спорта»
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова выступили с показательными номерами и провели мастер-классы в рамках «Зимнего дня Московского спорта».
Мероприятие прошло в «Лужниках».
Фигуристки поделились фото и видео с катка в своих соцсетях.
Я посмотрел ее "кружочек" из телеги на большом экране, и вид что-то не очень...
Прекрасный номер исполнила Алина под вокал Дианы. Номер проникновенный и красивый .Вокал и катание на льду завораживают своей гармонией и единством.
Надеюсь очень, что без последствий 🙏
Уверены, что проблема не на вашей стороне? Запасы яда и желчи ничего не сдавливают?
Если накануне не ныряли в прорубь, будучи простуженными, риска нет никакого.
Надеюсь, всё будет хорошо.