Загитова и Щербакова выступили с показательными номерами и провели мастер-классы на «Зимнем дне Московского спорта»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию и выступили с показательными номерами и провели мастер-классы в рамках «Зимнего дня Московского спорта».

Мероприятие прошло в «Лужниках».

Фигуристки поделились фото и видео с катка в своих соцсетях.