Алексей Брюханов: «Не так сложно выступать по взрослым, как в двух разрядах сразу. Нас это закалило»

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов высказались о своем дебюте во взрослом парном катании.

Артемьева: На опыте этого сезона мы можем сказать, что переход во взрослые не так сложен – мы откатали три старта по взрослым и три старта по юниорам.

Планы на следующий сезон – выступать, будем смотреть по обстановке в мире, нужно сдать ЕГЭ, поступить в университет. Поступать буду в университет в Петербурге, где Леша учится, надеюсь, он поможет мне адаптироваться.

Брюханов: Не так сложно выступать по взрослым, как в двух разрядах сразу. Наверное, нас это закалило. Мы уже знаем, в каком финале будем выступать, наши пожелания учитывались.

Если говорить о планах, нужно сдать сессию, конечно, немножко отдохнуть бы хотелось, пять лет без отдыха. В Петербурге есть факультет индивидуальных образовательных технологий, где у тебя свой план учебы.