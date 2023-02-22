Алексей Брюханов: «Не так сложно выступать по взрослым, как в двух разрядах сразу. Нас это закалило»

Теги сборная России пары ТАСС Алексей Брюханов Юлия Артемьева Фигурное катание

Российские фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов высказались о своем дебюте во взрослом парном катании.  

Артемьева: На опыте этого сезона мы можем сказать, что переход во взрослые не так сложен – мы откатали три старта по взрослым и три старта по юниорам.

Планы на следующий сезон – выступать, будем смотреть по обстановке в мире, нужно сдать ЕГЭ, поступить в университет. Поступать буду в университет в Петербурге, где Леша учится, надеюсь, он поможет мне адаптироваться.

Брюханов: Не так сложно выступать по взрослым, как в двух разрядах сразу. Наверное, нас это закалило. Мы уже знаем, в каком финале будем выступать, наши пожелания учитывались.

Если говорить о планах, нужно сдать сессию, конечно, немножко отдохнуть бы хотелось, пять лет без отдыха. В Петербурге есть факультет индивидуальных образовательных технологий, где у тебя свой план учебы.

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4 комментария

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Mariaku
Кто-нибудь знает, какие у них звания - мс или кмс, что выступают по обоим разрядам? Одинаковые ли у них звания? У Юли вроде заслуг побольше. От Юли очень жду прорыва. По антропометрии Юля - идеальная парница!
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Elena Savanuk
Ответ Katerina Sunny
Я так понимаю, что и Артемьева будет поступать в Лесгафта.
Алексею с новой партнершей - дальнейших свершений !
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galik55
Очень нравится ваша пара, программы и ваш ТШ. Удачной сдачи, хорошего отдыха и спортивных успехов.
+1
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Katerina Sunny
Я так понимаю, что и Артемьева будет поступать в Лесгафта.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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