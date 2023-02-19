Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов провели большую работу после неудачного выступления на чемпионате России»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров пары Павел Слюсаренко ТАСС Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко подвел итоги первенства России среди юниоров в парном катании. 

Первые три места заняли ученики Слюсаренко: Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. 

«Конечно же, результатом мы довольны, потому что перед началом турнира мы рассчитывали на весь пьедестал и хорошее катание наших спортсменов, что ребята и показали в двух программах. Со следующей недели начнем подготовку к финалу Гран-при России.

Юля с Лешей провели большую работу после неудачного выступления на чемпионате России, отлично откатали произвольную программу, в короткой были ошибки, из-за этого был такой отрыв от Кати и Матвея.

На чемпионате России у них не заладилось с жеребьевки, немножко это подкосило, хотя катались хорошо, нелепая ошибка с вращением выключила ребят из борьбы, и они не смогли собраться.

С Лизой и Артемом мы до турнира обговорили, что будем прыгать в произвольной каскад три-два, ставка была на чистое катание», – сказал Слюсаренко. 

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7 комментариев

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UVR
Это не первые пары Слюсаренко и Тюковых которые уверенно лидируют на уровне юниоров. Уверенна, что и на мировом уровне у них бы не было достойных конкурентов. Остаётся пожелать долголетия в спорте и переломить традицию, по которой достигшая успеха пара переходит к другим тренерам или распадается.
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andrej shabanov
ТОчно бы выиграли ЮЧМ, я вам серьёзно говорю
+3
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Роман Волков
Потрясные пары у Слюсаренко, но Артемьева мне нравится больше всех!
Прекрасная пара!
Удачи в Финале Гран-При!❤️
+3
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MockingBird
У Лизы с Артемом отличная пара получилась. Скатываются, появляется уверенность в партнере и доверие в паре. Молодцы, очень понравились на первенстве!
+1
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Додик Аксель
Хорошие пары у Слюсаренко. Качественной и успешной подготовки к ФГП ! Удачи !
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Джером&Со
Лиза очень сильно изменилась. Какая-то уверенность и надёжность в элементах появилась 👍🏻
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Kareglazaya
Порадовали Лиза и Артем. Хорошая пара с отличными перспективами. Главное, подтянуть партнера в плане прыжков.
+7
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