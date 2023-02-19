Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов провели большую работу после неудачного выступления на чемпионате России»

Тренер Павел Слюсаренко подвел итоги первенства России среди юниоров в парном катании.

Первые три места заняли ученики Слюсаренко: и Матвей Янченков, и , и Артем Грицаенко.

«Конечно же, результатом мы довольны, потому что перед началом турнира мы рассчитывали на весь пьедестал и хорошее катание наших спортсменов, что ребята и показали в двух программах. Со следующей недели начнем подготовку к финалу Гран-при России.

Юля с Лешей провели большую работу после неудачного выступления на чемпионате России, отлично откатали произвольную программу, в короткой были ошибки, из-за этого был такой отрыв от Кати и Матвея.

На чемпионате России у них не заладилось с жеребьевки, немножко это подкосило, хотя катались хорошо, нелепая ошибка с вращением выключила ребят из борьбы, и они не смогли собраться.

С Лизой и Артемом мы до турнира обговорили, что будем прыгать в произвольной каскад три-два, ставка была на чистое катание», – сказал Слюсаренко.