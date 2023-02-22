Косторная о новой машине: «Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем»

Теги сборная России фото пары женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная показала новую машину.

«Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем», – написала Косторная.

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55 комментариев

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Девушка Безимени
это не скакун..
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scorp19
Ответ Mari Karimova
Вы ведь в курсе, что юмор – это когда смешно? А у вас именно концентрированный негатив. Даже на "китайский ширпотреб" не хватает кровно заработанных, да?
ещё одна душная.... проходи мимо !
мне не нужна судейская оценка смешно/не смешно. и за жизнь с тобой разговаривать не собираюсь.
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Kristine Kristine
Ответ ТМЗ
без мамы и папы ты бы деточка сейчас училась в гэпэтэу или нынче эти заведения называют КОЛЛЭДЖАМИ. Именно папа, мама и дядя Саша Лаки помогли тебе заработать на машинку.
а что плохого в ПТУ? Вот на соседней ветке пишуч,что люди аж до Гремми пробиваются
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papadok
Ответ scorp19
тоже на азиатском куске хлама , не спорю.
Да ладна, куски хлама. Это уже не Грейт Волл.
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Mari Karimova
Ответ scorp19
А мне крайне жалко людей, которые видят злобу, зависть, проклятия, порчу, колдовство и прочее в шуточных пускай и с чёрным юмором комментариях. Вам таким вот реально лечиться надо или просто вот такие по жизни "Душнилы обыкновенные" и уже ничего с этим не поделать. Лучше просто пройдите мимо, не красуйтесь какая вы правильная и порядочная "жалко ей".
Вы ведь в курсе, что юмор – это когда смешно? А у вас именно концентрированный негатив. Даже на "китайский ширпотреб" не хватает кровно заработанных, да?
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Kristine Kristine
Ответ Wintersun
Накатала
но не на прыгала:)
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Tsamourlidis_mufc
А в чем прикол гордиться так тем фактом, что родители не помогли в покупке чего-то?
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Iuasamotu
Ответ S Olga
Замуж в 19 лет? По нынешним временам рановато. Это лет 30 назад нормой было)
19 лет замуж, это очень нормально.Туда-сюда покувыркатьсяв носик поцеловать или ещё куда.. Это рожать в 19 лет не комильфо, ибо ещё есть пара-тройка лет для наслаждения любовью..
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scorp19
Ответ Iuasamotu
Поэтому мужчины и не торопятся её брать замуж, ибо царапливая дикая кошка в квартире, это экстрим.
какие мужчины, куда брать ??? кому она интересна кроме альфонсов ??? фигуристки ведь дома не бывают и живут на этом своём льду в обнимку с коньками. им одна дорога только выходить замуж за своих партнёров и коллег, что они и делают. и она же это и доказывает со своим курицей.
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Katerina Sunny
Ответ swvk5xw7zr
Думаю, все проще. Рекламный контракт с чери и, соответственно, по этому контракту дали автомобиль На ту же немецкую тройку не надо годами ждать запчасти. Да и стоимость их точно смогла бы Алёна себе позволить
Для рекламного контракта и машины толком не видно и тем более самой Алёнки.
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Наталья Карлова
Молодец Алена! Спортивные достижения должны поощряться! Живи полной жизнью!
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Маргарита В Сафронова
Алёна, пусть новая машина будет счастливой. Жду тебя на льду!
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S Olga
Ответ Iuasamotu
Поэтому мужчины и не торопятся её брать замуж, ибо царапливая дикая кошка в квартире, это экстрим.
Замуж в 19 лет? По нынешним временам рановато. Это лет 30 назад нормой было)
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scorp19
Ответ papadok
На чем сами ездить изволите?
тоже на азиатском куске хлама , не спорю.
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papadok
Лицо закрыто, номер тоже. Может, это вообще не она? :)
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Iuasamotu
Ответ Пахра
Вот уж не думаю, что Аленка стремится замуж, не тот характер от кого- то зависеть
Поэтому мужчины и не торопятся её брать замуж, ибо царапливая дикая кошка в квартире, это экстрим.
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22somebody22
Ответ Ракелль
Да она молодая,куда ей губы то менять !!
Она давно уже их меняет.Сезона 3 уже с надутыми губами.
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22somebody22
Родители,вставьте ей уже кляп в рот и отберите смартфон.
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Пахра
Ответ Ракелль
А для чего лицо закрыла ?
Наверное, чтобы все гадали причину этого явления
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Этери горячая
Она отвезет его в школу нейрохирургии. Георгий сделает выплаты.
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papadok
Ответ scorp19
обычный китайский ширпотребный драндулет. чего там классного ?
На чем сами ездить изволите?
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Пахра
Ответ Iuasamotu
Не взял бы Алёнку замуж, но она очень прикольная) Идеальная соседка по кооперативному гаражу была бы
Вот уж не думаю, что Аленка стремится замуж, не тот характер от кого- то зависеть
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scorp19
Ответ Оле-Лукойе
У вас столько комментариев, исходящих злобой и завистью в этой безобидной теме про Алёну, что вас даже жалко.
А мне крайне жалко людей, которые видят злобу, зависть, проклятия, порчу, колдовство и прочее в шуточных пускай и с чёрным юмором комментариях.
Вам таким вот реально лечиться надо или просто вот такие по жизни "Душнилы обыкновенные" и уже ничего с этим не поделать. Лучше просто пройдите мимо, не красуйтесь какая вы правильная и порядочная "жалко ей".
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Пахра
Поздравляю, сама заработала на машину, это вдвойне приятно и радостно!
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Владимир Великий
"Ну или совсем не так", - добавила лукавая Алёнка) Конечно, с помощью папы куплено.
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