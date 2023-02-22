Косторная о новой машине: «Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем»
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная показала новую машину.
«Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем», – написала Косторная.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная показала новую машину.
«Без мам, пап и кредитов. Ну или не совсем», – написала Косторная.
мне не нужна судейская оценка смешно/не смешно. и за жизнь с тобой разговаривать не собираюсь.
Вам таким вот реально лечиться надо или просто вот такие по жизни "Душнилы обыкновенные" и уже ничего с этим не поделать. Лучше просто пройдите мимо, не красуйтесь какая вы правильная и порядочная "жалко ей".