Александр Энберт: «Видно, что у Косторной нет страха исполнения парных элементов. Самый сложный психологический барьер она уже преодолела»

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Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил перспективы чемпионки Европы Алены Косторной в парном катании.

«Есть ощущение, что самое сложное Алена уже прошла. В разных шоу она попробовала все парные элементы. Мы уже видели в соцсетях тройной выброс в ее исполнении. Мне кажется, что она имеет представление о парном катании. И болельщики убедились, что она может исполнять элементы.

Сложно пересилить себя и довериться партнеру. В одиночном катании ты полностью все контролируешь и сам отвечаешь за свои элементы. Тебе в принципе никто не нужен. Сам рассчитываешь силы и темп, делаешь прыжки и вращения.

В парном катании нужно довериться партнеру, особенно на выбросах и подкрутках. Нужно быть уверенным, что не только ты все сделаешь правильно, но и партнер. В какой-то момент ему нужно не помогать, а просто дать делать свою работу. Это может быть сложно для одиночника. 

Алена уже попробовала это. Видно, что у нее нет страха исполнения парных элементов. Она действительно может работать в команде и доверять партнеру. Самый сложный психологический барьер Косторная уже преодолела.

В техническом плане я не могу представить каких-то трудностей для такого подготовленного человека, который прекрасно владеет коньком в плане скольжения, умеет делать все тройные и аксель в три с половиной оборота. Я просто надеюсь, что она полностью восстановится от всех травм», – сказал Энберт. 

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4 комментария

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Lubas
Однако у Алены страх перед акселем в 3,5 оборота, сомневаюсь, что ей подвластны будут все элементы из парного катания. Для шоу да, выучит удобные ей элементы, а для серьезных соревнований думаю она не готова чисто физически.
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LoRa
Как же хочется увидеть Алёну на льду и её потрясающее катание!!)
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Пахра
Главное - здоровье и отсутствие травм, тогда можно плодотворно работать, а желание и мастерство в наличие имеется
+7
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+7
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Лека-Лека
Главное, чтобы у Алены было желание много и регулярно работать.
+9
-1
+8
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