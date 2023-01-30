Александр Энберт: «Видно, что у Косторной нет страха исполнения парных элементов. Самый сложный психологический барьер она уже преодолела»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил перспективы чемпионки Европы Алены Косторной в парном катании.

«Есть ощущение, что самое сложное Алена уже прошла. В разных шоу она попробовала все парные элементы. Мы уже видели в соцсетях тройной выброс в ее исполнении. Мне кажется, что она имеет представление о парном катании. И болельщики убедились, что она может исполнять элементы.

Сложно пересилить себя и довериться партнеру. В одиночном катании ты полностью все контролируешь и сам отвечаешь за свои элементы. Тебе в принципе никто не нужен. Сам рассчитываешь силы и темп, делаешь прыжки и вращения.

В парном катании нужно довериться партнеру, особенно на выбросах и подкрутках. Нужно быть уверенным, что не только ты все сделаешь правильно, но и партнер. В какой-то момент ему нужно не помогать, а просто дать делать свою работу. Это может быть сложно для одиночника.

Алена уже попробовала это. Видно, что у нее нет страха исполнения парных элементов. Она действительно может работать в команде и доверять партнеру. Самый сложный психологический барьер Косторная уже преодолела.

В техническом плане я не могу представить каких-то трудностей для такого подготовленного человека, который прекрасно владеет коньком в плане скольжения, умеет делать все тройные и аксель в три с половиной оборота. Я просто надеюсь, что она полностью восстановится от всех травм», – сказал Энберт.

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