Боброва о переходе Косторной в пары: «Если партнер достойный, они могут включать самые сложные прыжки. Но мне кажется, пока это на уровне шоу»

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва считает, что Алена Косторная, перешедшая в парное катание, будет выступать в ледовых шоу.

«Я так понимаю, что изначально она пробовала элементы с партнером (Георгием Куницей – Sports.ru) в шоу. Мне кажется, что к этому все и идет. Дальше будет видно. Потому что если кому-нибудь кажется, что переходить травмированному спортсмену из одиночников в пары легче, то это не так.

Во-первых, помимо того, что у тебя подключаются новые мышцы на поддержках, тебе еще прыгать выбросы с полутораметровой высоты. Что сложнее, и могут опять возобновиться какие-то травмы.

Плюс, конечно, есть в том, что она хорошо катается и прыгает, и если партнер достойный, они могут включать сразу самые сложные прыжки. И флип, и лутц. Выброс уже мы видели тройной. На две ноги пока, но главное – она этого не боится.

Что происходит на тренировках, не знаю, не видела. Но мне кажется, пока что это на уровне шоу», – сказала Боброва.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

5 комментариев

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Оскар Муравьев
Куница вообще ноунейм... Какие пары еще
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Lekmcz
Ответ Ридл
Лучше бы Алёна осталась в жо. Очень нравится её катание
А еще лучше в танцы. С ее ростом она для Дарио прекрасная партнерша и катит хорошо, получше некоторых танцовщиц.
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Ридл
Лучше бы Алёна осталась в жо. Очень нравится её катание
+2
0
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Veronika spuria
Естественно, пока только для шоу. А как дальше пойдёт никто не знает.
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Товарищ Майор.
Дальше шоу этот тандем не пойдёт
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