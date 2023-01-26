Боброва о переходе Косторной в пары: «Если партнер достойный, они могут включать самые сложные прыжки. Но мне кажется, пока это на уровне шоу»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва считает, что Алена Косторная, перешедшая в парное катание, будет выступать в ледовых шоу.

«Я так понимаю, что изначально она пробовала элементы с партнером (Георгием Куницей – Sports.ru) в шоу. Мне кажется, что к этому все и идет. Дальше будет видно. Потому что если кому-нибудь кажется, что переходить травмированному спортсмену из одиночников в пары легче, то это не так.

Во-первых, помимо того, что у тебя подключаются новые мышцы на поддержках, тебе еще прыгать выбросы с полутораметровой высоты. Что сложнее, и могут опять возобновиться какие-то травмы.

Плюс, конечно, есть в том, что она хорошо катается и прыгает, и если партнер достойный, они могут включать сразу самые сложные прыжки. И флип, и лутц. Выброс уже мы видели тройной. На две ноги пока, но главное – она этого не боится.

Что происходит на тренировках, не знаю, не видела. Но мне кажется, пока что это на уровне шоу», – сказала Боброва.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?