Алена Косторная: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала фотографию с Георгием Куницей.
Спортсмены сейчас катаются в паре.
«Завела какую-то куницу❤️. Мама разрешила оставить», – написала Косторная.
Сашу с Марком постоянно в пиаре обвиняют, сколько грязи на них вылили. Типа как посмели совместные фото выложить и вместе на шоу кататься. Саша с Марком обязаны были скрывать все как шпионы.
ПС: конечно, пусть наши фигуристки влюбляются, создают пары, влюбленные фото выкладывают, вместе катаются. Это нормально, а никакой не пиар.
Теперь понятно, почему у Касторки после изучения парных элементов все ноги в синяках.
Удачи ей .