Алена Косторная: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»

Теги сборная России фото пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала фотографию с Георгием Куницей.

Спортсмены сейчас катаются в паре.

«Завела какую-то куницу❤️. Мама разрешила оставить», – написала Косторная.

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18 комментариев

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S Olga
Ответ scorp19
А вообще кринж. Это уже не про спорт. Обычные любовники, которые думают что ппц как мило выглядит их любовная интрижка. Им скорее бы уже на знаменитый чёрно-оранжевый сайт, чем в большой спорт.
Это не вы, случайно, в инсте Алёнки морализаторством занялись? Написали, что отписываетесь? и Алёна ответила что-то типа "скатертью дорога"? Жесть, конечно, что кто-то смеет указывать человеку, что ему публиковать на СВОЕЙ ЛИЧНОЙ странице в соцсети.
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vanessa2021
А почему нет криков, что это пиар? Выкладывают совместные фото, катаются вместе , а как мы поняли по Саше с Марком. - нельзя)))

Сашу с Марком постоянно в пиаре обвиняют, сколько грязи на них вылили. Типа как посмели совместные фото выложить и вместе на шоу кататься. Саша с Марком обязаны были скрывать все как шпионы.

ПС: конечно, пусть наши фигуристки влюбляются, создают пары, влюбленные фото выкладывают, вместе катаются. Это нормально, а никакой не пиар.
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scorp19
А вообще кринж. Это уже не про спорт. Обычные любовники, которые думают что ппц как мило выглядит их любовная интрижка. Им скорее бы уже на знаменитый чёрно-оранжевый сайт, чем в большой спорт.
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-2
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Denis Travin
... красавчики!
Теперь понятно, почему у Касторки после изучения парных элементов все ноги в синяках.
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Юлия Величко
Фотография красивая. Желаю ребятам долгих и прочных отношений. А тот ведь в противном случае Аленка и парное бросит, кхе-кхе))
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scorp19
Косторная ласкает свою куницу, смотреть без регистрации и смс.
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Elena Bogach
Вот это юмор! Супер
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tanya_1111
Увидеть бы вас еще на соревнованиях - вот счастья то будет )))
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Vendetta4111323
Лишь бы счастлива была) татухи парные с даниеляном ещё не облезли, а уже новая любовь) надолго ли
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-4
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Додик Аксель
Пусть будет любовь без детектива и прочный союз влюблённых в фигурное катание. Удачи и успеха !
+2
-2
0
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Verysia
Красивая фотография!
+9
0
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Katt Lady
Шутка дурацкая))) но будьте счастливы. Приятно на вас смотреть, ребята
+8
-2
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S Olga
Какая прелесть! Чувство юмора на высоте) Счастья ребятам!
+11
0
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Лемур
Лишь бы оставались оба в спорте, ну и посоревновались обязательно.
+15
0
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galik55
Мама одобрила надо понимать. Алена она такаяяя...
Удачи ей .
+12
0
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Shtirly
Комментарий скрыт
0
-11
-11
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Belima
Алёнка, как всегда - за словом в карман не полезет! И за это тоже её любим (как и за катание, и за непостоянную, но искреннюю натуру)!
+28
-4
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Katerina Sunny
Алёнка, будь счастлива! И пусть твой выбор маме нравится.
+33
-2
+31
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