Татьяна Тарасова: «Думаю, Валиева абсолютно не виновата. Мы же правы, не лжем, не придумываем»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой и запросило 4-летнюю дисквалификацию.

«Я думаю, что Камила абсолютно не виновата. У нас тоже должны быть серьезные люди, которые будут отстаивать ее интересы, интересы страны. Мы же абсолютно правы, не лжем, не придумываем.

Шанс есть всегда. Можно быть на последнем месте в короткой программе, но при этом шанс выиграть соревнования остается.

Можно так откататься, что в итоге будешь первым. Мы умеем это делать, но есть люди, которые умеют делать что‑то другое. Отстаивать (интересы) кто‑нибудь умеет, на английском языке?» – сказала Тарасова.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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7 комментариев

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expertmer2020
ВАДА вообще проигнорировало оправдательный сценарий.

Это быть и четыре.
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expertmer2020
Мы оцениваем дело Ками, как крайне тяжёлое.

Похоже мотивировка - никакая.
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And Justice for All
Серьёзное доказательство для суда
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tanya_1111
Если дадут не много можно и переждать, Валиева - точно не фигуристка-однодневка, у неё как и у Трусовой очень мощный мышечный каркас, они прыгают не за счет веса, а значит смогут и дальше если без травм.
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Katerina Sunny
Что Тарасова несёт? Ещё и последнее место в КП не к месту приплела.
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Mohnatiy
"Мы правы, не лжём, не придумываем" - тогда откуда такие результаты теста?
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expertmer2020
Тарасова непревзойдённый мифотворец.
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