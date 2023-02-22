Татьяна Тарасова: «Думаю, Валиева абсолютно не виновата. Мы же правы, не лжем, не придумываем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) на вердикт по делу и запросило 4-летнюю дисквалификацию.

«Я думаю, что Камила абсолютно не виновата. У нас тоже должны быть серьезные люди, которые будут отстаивать ее интересы, интересы страны. Мы же абсолютно правы, не лжем, не придумываем.

Шанс есть всегда. Можно быть на последнем месте в короткой программе, но при этом шанс выиграть соревнования остается.

Можно так откататься, что в итоге будешь первым. Мы умеем это делать, но есть люди, которые умеют делать что‑то другое. Отстаивать (интересы) кто‑нибудь умеет, на английском языке?» – сказала Тарасова.

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