Юрист Анцелиович о требовании WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «То, что просит WADA – это полная вина»

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу .

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Апелляция WADA в означает, что они рассмотрели документы и посчитали, что оснований для снижения санкций нет. Есть деление: полная вина спортсмена, незначительная вина или отсутствие вины. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение об отсутствии вины, а то, что просит WADA – это полная вина.

Избежать дисквалификации на 4 года можно. Это состязательный процесс, и тут вопрос, насколько стороны смогут доказать свою позицию. Но надо понимать, что свою позицию будут доказывать не только и спортсменка, но и WADA.

Сейчас вопрос в том, согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение. Если согласуют – решение будет вынесено очень быстро, ориентировочно в течение нескольких недель-месяца. Если не согласуют, то будет обычный процесс, но с учетом интереса к данному делу оно сильно затянуто не будет. То есть в течение нескольких месяцев мы узнаем результат.

В зависимости от того, какое будет принято решение, будет также посчитано распределение расходов. Если арбитры посчитают, что было неправо WADA, тогда все расходы могут возложить на них», – сказала Анцелиович.

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