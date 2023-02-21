Юрист Анцелиович о требовании WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «То, что просит WADA – это полная вина»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Апелляция WADA в CAS означает, что они рассмотрели документы и посчитали, что оснований для снижения санкций нет. Есть деление: полная вина спортсмена, незначительная вина или отсутствие вины. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение об отсутствии вины, а то, что просит WADA – это полная вина.

Избежать дисквалификации на 4 года можно. Это состязательный процесс, и тут вопрос, насколько стороны смогут доказать свою позицию. Но надо понимать, что свою позицию будут доказывать не только РУСАДА и спортсменка, но и WADA.

Сейчас вопрос в том, согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение. Если согласуют – решение будет вынесено очень быстро, ориентировочно в течение нескольких недель-месяца. Если не согласуют, то будет обычный процесс, но с учетом интереса к данному делу оно сильно затянуто не будет. То есть в течение нескольких месяцев мы узнаем результат.

В зависимости от того, какое будет принято решение, будет также посчитано распределение расходов. Если арбитры посчитают, что было неправо WADA, тогда все расходы могут возложить на них», – сказала Анцелиович.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Ответ Katerina Sunny
Полная вина- это в случае, если у РУСАДА нет вообще никаких объяснений, как к Валиевой в организм попало это вещество. Но они же чем - то занимались целый год, про дедушкин стакан придумали в первые дни.
Значит, прочитав всё то, что предоставили РУСАДА/ДАК, ВАДА уверена в следующем:
1. Запрещенка в организм Валиевой попала именно в Хрустальном.
2. Назначал препарат Шветский с согласия Тутберидзе.
3. Валиева прекрасно знала, что запрещенка, но её убедили, что все выведется, и проба будет чистой.
4. Валиева с подачи Тутберидзе (Тутберидзе была официальным представителем несовершеннолетней Валиевой в Пекине, а поэтому юристы, в том числе с ней согласовывали то, что надо будет говорить Валиевой) врала в Пекине на выездном заседании и покрывала Шветского и Тутберидзе, а значит нет никаких признания вины и раскаяния.
5. На основании пунктов 1-4, несмотря на несовершеннолетие на момент обнаружения запрещенки в пробе, заслуживает максимально возможного наказания.
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Amneris
Ответ Mary Ion
Какой-то очень большой зазор между «совсем не виновна» и «полностью виновна». Типа ни одно доказательство РУСАДА не было принято ВАДА? Или просто ВАДА решило просить максимум, чтобы дали побольше? Но если дело уже было изучено, в нем есть какие-то документы и доказательства… Как-то странно выглядит
Если там изложена теория дедушкиного стакана, ничего удивительного нет.
Мне интересно, нам дадут потом ознакомиться с мотивационной частью?
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justbored
Ответ Дмитрий Турецкий
Дальше будет депрессия и принятие
Don’t you just wish.
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Дмитрий Турецкий
Ответ justbored
Обычный торг.
Дальше будет депрессия и принятие
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Mary Ion
Какой-то очень большой зазор между «совсем не виновна» и «полностью виновна». Типа ни одно доказательство РУСАДА не было принято ВАДА? Или просто ВАДА решило просить максимум, чтобы дали побольше? Но если дело уже было изучено, в нем есть какие-то документы и доказательства… Как-то странно выглядит
Обычный торг.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mary Ion
Какой-то очень большой зазор между «совсем не виновна» и «полностью виновна». Типа ни одно доказательство РУСАДА не было принято ВАДА? Или просто ВАДА решило просить максимум, чтобы дали побольше? Но если дело уже было изучено, в нем есть какие-то документы и доказательства… Как-то странно выглядит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Полная вина- это в случае, если у РУСАДА нет вообще никаких объяснений, как к Валиевой в организм попало это вещество. Но они же чем - то занимались целый год, про дедушкин стакан придумали в первые дни.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель побеждать
Пока у нас все отстранены, ваду можно понять, условно отстранение даже на 2 года это фактически ниочем. Ну да, медаль командную конечно потеряем, но не более.
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-2
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Ебздрогыч
А были какие-то сомнения, что WADA согласится с оправдательным решением РУСАДА?
+7
-2
+5
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