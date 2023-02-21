Жулин о деле Валиевой: «Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Требовать 4 года дисквалификации – несправедливо»

Теги сборная России допинг Александр Жулин WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Конечно, требовать четыре года дисквалификации – это несправедливо. Сейчас все, что они делают, несправедливо», – сказал Жулин.

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5 комментариев

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22somebody22
Конечно,несправедливо.Хоть чуть-чуть справедливо будет,если дисквалификацию Камилы поделят напополам с ТШТ.
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Orange carrot
Куда справедливее аннулировать только чр, при этом признать невиновной🤷‍♀️

Что еще после этого стоило ждать?
Или надо было совсем в несознанку идти, либо уже не играть в цирк. А то растянулись посреди двух стульев.
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Katerina Sunny
Может быть и так, что WADA ждало сколько даст РУСАДА, оно решило, что Валиева невиновна и WADA теперь настаивает на дисквалификации по полной, получив все материалы.
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pashkka
А допинг справедливо?
И то, что его спортсмены из-за этого допинга почти гарантированно лишатся золота Олимпиады - тоже справедливо? Для Виктории с Никитой - это был единственный шанс стать оличемпионами.(
Лучше бы уж вообще молчал...
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Viks
Требовать 4 года дисквалификации – несправедливо» --- А 2 года справедливо?
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