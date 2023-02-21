Жулин о деле Валиевой: «Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Требовать 4 года дисквалификации – несправедливо»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).
«Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Конечно, требовать четыре года дисквалификации – это несправедливо. Сейчас все, что они делают, несправедливо», – сказал Жулин.
Что еще после этого стоило ждать?
Или надо было совсем в несознанку идти, либо уже не играть в цирк. А то растянулись посреди двух стульев.
И то, что его спортсмены из-за этого допинга почти гарантированно лишатся золота Олимпиады - тоже справедливо? Для Виктории с Никитой - это был единственный шанс стать оличемпионами.(
Лучше бы уж вообще молчал...