Жулин о деле Валиевой: «Было понятно, что WADA подаст апелляцию в CAS. Требовать 4 года дисквалификации – несправедливо»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу .

В январе дисциплинарный комитет признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Было понятно, что WADA подаст апелляцию в . Конечно, требовать четыре года дисквалификации – это несправедливо. Сейчас все, что они делают, несправедливо», – сказал Жулин.