Юрист Анцелиович: «Дело Валиевой может затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести научную экспертизу»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу .

В январе дисциплинарный комитет признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Рассмотрение апелляции WADA может затянуться, но тут вопрос в том, согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение. Если согласуют, то рассмотрит в том графике, в котором согласовали стороны, дадут неделю, месяц, грубо говоря.

Если не согласуют, то есть прописанные сроки, но обычно по запросу сторон они могут продлеваться при наличии законных оснований.

Официально да, это дело может затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести какую-то научную экспертизу», – сказала Анцелиович.