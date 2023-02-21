Юрист Анцелиович: «Дело Валиевой может затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести научную экспертизу»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт по делу Камилы Валиевой.

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

«Рассмотрение апелляции WADA может затянуться, но тут вопрос в том, согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение. Если согласуют, то CAS рассмотрит в том графике, в котором согласовали стороны, дадут неделю, месяц, грубо говоря.

Если не согласуют, то есть прописанные сроки, но обычно по запросу сторон они могут продлеваться при наличии законных оснований.

Официально да, это дело может затянуться, особенно если одна из сторон скажет, что им необходимо провести какую-то научную экспертизу», – сказала Анцелиович.

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19 комментариев

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Lana-shu
Ответ Бу!
Камиле надо рассказать, как все на самом деле было и спасать свое имя. Если ее решили принести в жертву ради чьего-то спокойствия, надо спасаться.
И плюшки вернуть?
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Фатима Кочкарова
Ответ Black&White
да, ее молчание приведет к максимальному сроку дисквалификации и лишению всех титулов. ЧЕ она получила тоже после пробы. Но видимо, они с мамой так решили с самого начала.
Вот именно. Ее сейчас по максимуму накажут, остальные выйдут сухими из воды.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Анна Беляева
В крови любого профессионального спортсмена есть сердечные препараты. Все спортсмены профуровня поддерживают сердечную мышцу, читобы не заработать синдром бычьего сердца от перегрузок
впервые о таком слышу очень познавательно
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Евгения Гринева
Ответ Фатима Кочкарова
Нужно тренера и врача наказывать. Давайте честно, в ее крови были и другие сердечные препараты. В крови Щербаковой были незапрещенные сердечные препараты. Этот их врач кормил их сердечными лекарствами, это отлично знала Этери. Пусть накажут тренера и врача. А Камила думает, что нужна тренерам. Никому она там не нужна, они боятся , что их сдадут. На месте Камилы , если бы действительно была дисквалификация, я бы всех сдала. Зачем мне тренеры, если они прыкрывают свою пятую точку? Может и срок уменьшут
В её крови не было других сердечных препаратов, вы распространяете фейки. Ни карнитин, ни гипоксен не являются кардиологическими
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Маргарита В Сафронова
Я за научную экспертизу. Давно пора. Почему Wada сразу её не провела? Такие щепетильные на словах...
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Анна Беляева
Ответ Фатима Кочкарова
Нужно тренера и врача наказывать. Давайте честно, в ее крови были и другие сердечные препараты. В крови Щербаковой были незапрещенные сердечные препараты. Этот их врач кормил их сердечными лекарствами, это отлично знала Этери. Пусть накажут тренера и врача. А Камила думает, что нужна тренерам. Никому она там не нужна, они боятся , что их сдадут. На месте Камилы , если бы действительно была дисквалификация, я бы всех сдала. Зачем мне тренеры, если они прыкрывают свою пятую точку? Может и срок уменьшут
В крови любого профессионального спортсмена есть сердечные препараты. Все спортсмены профуровня поддерживают сердечную мышцу, читобы не заработать синдром бычьего сердца от перегрузок
+3
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Black&White
Ответ Фатима Кочкарова
Нужно тренера и врача наказывать. Давайте честно, в ее крови были и другие сердечные препараты. В крови Щербаковой были незапрещенные сердечные препараты. Этот их врач кормил их сердечными лекарствами, это отлично знала Этери. Пусть накажут тренера и врача. А Камила думает, что нужна тренерам. Никому она там не нужна, они боятся , что их сдадут. На месте Камилы , если бы действительно была дисквалификация, я бы всех сдала. Зачем мне тренеры, если они прыкрывают свою пятую точку? Может и срок уменьшут
да, ее молчание приведет к максимальному сроку дисквалификации и лишению всех титулов. ЧЕ она получила тоже после пробы. Но видимо, они с мамой так решили с самого начала.
+1
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Akiss75
Господи, если бы Камила сказала, что намазала губы помадой, то от неё бы все уже отстали...Зачем вы мучает девочку, ясно же , что сама она не ела никакие препараты. Взрослые же люди все. Она вот сейчас витамин С даже не может себе позволить, а вдруг...И все равно самая сильная в мире, даже несмотря на явный пубертат. Она уникум, таких больше нет. Вы боитесь просто, что если не дисквалифицировать Валиеву, то обыграть её никто не сможет, вот и ведёте свои гнусные игры. Стыдобища просто 🤦‍♀️
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Призрачный триксель
Как же надоело это всё 🤦‍♀️
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Фатима Кочкарова
Нужно тренера и врача наказывать. Давайте честно, в ее крови были и другие сердечные препараты. В крови Щербаковой были незапрещенные сердечные препараты. Этот их врач кормил их сердечными лекарствами, это отлично знала Этери. Пусть накажут тренера и врача. А Камила думает, что нужна тренерам. Никому она там не нужна, они боятся , что их сдадут. На месте Камилы , если бы действительно была дисквалификация, я бы всех сдала. Зачем мне тренеры, если они прыкрывают свою пятую точку? Может и срок уменьшут
+4
-4
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Ezhevika33
Ответ Бу!
Камиле надо рассказать, как все на самом деле было и спасать свое имя. Если ее решили принести в жертву ради чьего-то спокойствия, надо спасаться.
После этого ей дорогу нигде не дадут, можно сразу заканчивать.
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AllaS
Ну, что же пусть проводят экспертизу . Лишь бы узнать истину.
+1
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Маргарита Михайловна
Чего же РУСАДА раньше не проводила эту "экспертизу"? Опять воду мутят оттягивая неизбежное наказание.
+3
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Viks
согласуют ли стороны ускоренное рассмотрение." --- Кто? Русада? Которое год тянуло кота за хвост?
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Natalia Solomakha
Ответ Бу!
Камиле надо рассказать, как все на самом деле было и спасать свое имя. Если ее решили принести в жертву ради чьего-то спокойствия, надо спасаться.
А деньги, связи и плюшки всякие назад "вертать"? И что она выиграет? Предпочитает держаться "своих". Да, подставили и всё на неё скинули, но явно же платят, "компенсируют", насколько это вообще возможно, и продвигают на локальном уровне.
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Viks
им необходимо провести научную экспертизу» дедушкиного стакана?
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NataliaB.3003
Ничего не поняла..
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andrej shabanov
ждём вердикта года через полтора...
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Бу!
Камиле надо рассказать, как все на самом деле было и спасать свое имя. Если ее решили принести в жертву ради чьего-то спокойствия, надо спасаться.
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