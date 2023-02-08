WADA о деле Валиевой: «Внимательно изучим материалы и рассмотрим наше право на апелляцию в CAS»
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.
«Что касается роли WADA в этом деле, сейчас мы получили копию полного мотивированного решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства, а также материалы дела.
Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом комитета о том, что спортсменка не несла «вины или халатности» в этом деле.
После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Наш приоритет – обеспечить, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.
Решение о том, когда и следует ли вообще вручать медали [командного турнира] в этой ситуации, полностью зависит от организатора соревнований – Международного олимпийского комитета», – сообщили в WADA.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Хотя теперь не будет награждения , могут прислать тихо по почте.
Чтобы догадаться , что они хотят , надо быть как они.
----
В смысле? России не вручать однозначно
Но чем другие страны провинились
Какая-то мерзость творится уже больше года из-за пальто
это не просто иск в суд, это простынь страниц на тридцать с полной юридической выкладкой того, что именно им не понравилось в решении и с полным объяснением этого, с юридическими доказательствами. Кроме того все копии заказными письмами должны быть разосланы заинтересованным сторонам и получены ими. CAS это все должен рассмотреть и принять решение. И на все это у них осталось 10 дней.
Случаев с дисквалом уже потом в командных видах немало.
Аналогии не так важны, важен регламент ФК командника, и в МОК понимают что при попытке изменения результатов получат аргументированный регламентом иск ОКР.