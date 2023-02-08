WADA о деле Валиевой: «Внимательно изучим материалы и рассмотрим наше право на апелляцию в CAS»

Теги сборная России допинг МОК WADA РУСАДА CAS женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

«Что касается роли WADA в этом деле, сейчас мы получили копию полного мотивированного решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства, а также материалы дела.

Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом комитета о том, что спортсменка не несла «вины или халатности» в этом деле.

После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Наш приоритет – обеспечить, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.

Решение о том, когда и следует ли вообще вручать медали [командного турнира] в этой ситуации, полностью зависит от организатора соревнований – Международного олимпийского комитета», – сообщили в WADA.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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86 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ asusp527
Как будто у ВАДА одна Валиева, там полно дел.
Вы также переживаете за каждое дело ? сердце не выдержит.
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Alexander X
ла вы уже 🤬🤬🤬🤬... скоро движение, в поддержку скорейшего решения по делу Ками, организуется...
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Валерий Петров
Ответ missis-Zima
Откуда информация про Бад у Камиллы? А зачем пол-года рассказывали про дедушку с препаратом?
Кто рассказывал? Фамилия, имя, отчество в студию плз!
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Ирина С
Ответ Йоу)
Вы так печётесь об американских спортсменах? Как это показательно для данного сайта.
Вообще-то, об американцах я писала с иронией. Но, видимо, пользователи данного сайта это не оценили.
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Lukeria
Ответ Йоу)
Вы так печётесь об американских спортсменах? Как это показательно для данного сайта.
Приют заморских русофобов и местных либералов
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Lapo Elkann
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Могут как в солт-лейке сделать. И тем и тем золото дадут. Что первый раз что ли?
тогда другая политическая ситуация была . К тому же , все это затеяли из за того , чтобы не вешать медали празднично именно российской команде.
Хотя теперь не будет награждения , могут прислать тихо по почте.
Чтобы догадаться , что они хотят , надо быть как они.
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Акселек давай
Ответ Wiley Fox
Решение о том, когда и следует ли вообще вручать медали [командного турнира] в этой ситуации, ---- В смысле? России не вручать однозначно Но чем другие страны провинились Какая-то мерзость творится уже больше года из-за пальто
А чего России-то не вручать? Валиева на ОИ была допущена, пробы на ОИ у нее чистые, победили честно. А то, что кто-то невовремя анализы делает - так это к лабораториям вопросики. Всем вручать.
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Сладкий пончик
Ощущение что ждут когда СВО закончится, чтобы окончательный вердикт вынести
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JSV
Ответ Olga.t
Это будет плохой прецедент. Вряд ли ВАДА на это пойдёт. Наилучшим вариантом было бы признать вину (непреднамеренную) шведской лаборатории, микроскопический след запрещённого вещества и т.д. И закрыть эту тему. ИМХО.
Ага, закрыть глаза на положительную пробу это не прецедент? Валиеву допустили к личке только потому, что она не могла в тот момент опровергнуть свою пробу вскрытием пробы Б. Но она и после не опровергла, очень сомневаюсь, что просто так закроют.
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buturlinomo
Ответ Gilonjon862
Это не заявление в прямом эфире. Статья приурочена к годовщине командника, там объясняются конкретные действия в данный момент(получили, изучаем, при необходимости подадим в КАС) Думаю до марта вынесут решение, теперь мяч на их стороне и дело пойдёт быстрее
да, я перешла к источнику, прочитала уже полностью статью.
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La Gushka
ВАДА может подать апелляцию в КАС, только если обнаружит в предоставленных документах некие несоответствия ВАДКодексу. Но в РУСАДА и ДАК за много лет банов и отстранений собаку съели на юридических закорючках. Если только прицепиться к тому, что само РУСАДА еще не восстановлено в правах, и обратиться в КАС, чтобы тот предписал ВАДА создать типа "комиссии Макларена" с независимым расследованием всех обстоятельств "дела Валиевой", силами международных экспертов. Но это долго, трудозатратно и дорого...
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asusp527
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Сами говорят изучим, а не изучаем. В оригинале у них предложение в future perfect, что подразумевает именно изучим
В общем смысле "изучим" можно трактовать и как начатое и продолжающееся изучение.
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asusp527
Ответ Йоу)
Нет, у них был мощный запрещённый допинг, сильные препараты, реально влияющие на спортивный результат, эти препараты ни под какие ТИ не подходят - Уильямс с Байлз яркие тому примеры. И по ТИ они также впереди планеты всей - 46% американской сборной были с ТИ - это самый настоящий цирк, не имеющий отношения к честному спорту, но об этом почему-то все молчат.
Про Уильямс не знаю, теннисом не интересуюсь, а вот у Байлз точно официально оформленное ТИ. Много писали об этом в свое время.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ asusp527
А где сказано что они еще не начали изучать эти материалы? Может им страница осталась до конца.
Сами говорят изучим, а не изучаем. В оригинале у них предложение в future perfect, что подразумевает именно изучим
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Акселек давай
Главное держите спортс в курсе и не затягивайте!
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Йоу)
Ответ asusp527
У НИХ ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЕ ТИ! А наши на дедушку надеются, на смех всему миру!
Нет, у них был мощный запрещённый допинг, сильные препараты, реально влияющие на спортивный результат, эти препараты ни под какие ТИ не подходят - Уильямс с Байлз яркие тому примеры. И по ТИ они также впереди планеты всей - 46% американской сборной были с ТИ - это самый настоящий цирк, не имеющий отношения к честному спорту, но об этом почему-то все молчат.
+4
-1
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Владислава Крюкова
Ответ missis-Zima
Откуда информация про Бад у Камиллы? А зачем пол-года рассказывали про дедушку с препаратом?
А кто рассказывал-то полгода-год про дедушку с препаратом? Комментаторы и рассказывали. Камила и её представители вообще ничего не комментировали
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Маргарита В Сафронова
Очевидное невероятное)
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Сейлем Сэйберхеген
Часы судного дня 2.0! Осталось 10 минут (дней) до полуночи🤣
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asusp527
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Юридически да, а вот технически нет. Апелляция в CAS это не просто иск в суд, это простынь страниц на тридцать с полной юридической выкладкой того, что именно им не понравилось в решении и с полным объяснением этого, с юридическими доказательствами. Кроме того все копии заказными письмами должны быть разосланы заинтересованным сторонам и получены ими. CAS это все должен рассмотреть и принять решение. И на все это у них осталось 10 дней.
А где сказано что они еще не начали изучать эти материалы? Может им страница осталась до конца.
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Wiley Fox
Решение о том, когда и следует ли вообще вручать медали [командного турнира] в этой ситуации,

----

В смысле? России не вручать однозначно

Но чем другие страны провинились

Какая-то мерзость творится уже больше года из-за пальто
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ The Grey
С юридической точки зрения это никого не должно волновать. Они вообще могут в последний день 21-дневного срока подать апелляцию в CAS.
Юридически да, а вот технически нет. Апелляция в CAS
это не просто иск в суд, это простынь страниц на тридцать с полной юридической выкладкой того, что именно им не понравилось в решении и с полным объяснением этого, с юридическими доказательствами. Кроме того все копии заказными письмами должны быть разосланы заинтересованным сторонам и получены ими. CAS это все должен рассмотреть и принять решение. И на все это у них осталось 10 дней.
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Fellina
Главное не тянуть еще один год…
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Лакс
Ответ missis-Zima
Пример командного турнира с дисквалом? Вы о лыжах или о каком виде?
самый хорошо известный и с дисквалом на самом турнире - фут-й ЧМ94 : Марадона забил голы в первых играх, потом дисквал кажется за эфедрин - голы и результаты не аннулировали потому что регламент не позволял.
Случаев с дисквалом уже потом в командных видах немало.
Аналогии не так важны, важен регламент ФК командника, и в МОК понимают что при попытке изменения результатов получат аргументированный регламентом иск ОКР.
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Маргарита Михайловна
Давно пора вручить награды чистым спортсменам и наказать допинговую мошенницу Валиеву.
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