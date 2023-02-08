WADA о деле Валиевой: «Внимательно изучим материалы и рассмотрим наше право на апелляцию в CAS»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о деле российской фигуристки .

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

«Что касается роли WADA в этом деле, сейчас мы получили копию полного мотивированного решения дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства, а также материалы дела.

Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом комитета о том, что спортсменка не несла «вины или халатности» в этом деле.

После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Наш приоритет – обеспечить, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.

Решение о том, когда и следует ли вообще вручать медали [командного турнира] в этой ситуации, полностью зависит от организатора соревнований – Международного олимпийского комитета», – сообщили в WADA.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?