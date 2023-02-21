Тарасова об апелляции WADA по делу Валиевой: «Сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) по делу .

13 января дисциплинарный комитет признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Ужасно несправедливые требования WADA отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая и специально топят. Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой.

Не могу влиять эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать. На нее идет травля», – сказала Тарасова.

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Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона