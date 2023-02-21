Тарасова об апелляции WADA по делу Валиевой: «Сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Камилы Валиевой.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.

WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).

«Ужасно несправедливые требования WADA отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая и специально топят. Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой.

Не могу влиять эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать. На нее идет травля», – сказала Тарасова.

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34 комментария

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Lala M
Ответ Jhon Jhon
Кака разница между 2-3-4 года отстранения, она в следующем году уже будет неконкурентноспособна против конвейера!
Нагнали академики шизу ))
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RembaXXX
Ответ Orange carrot
А чего такая жалость именно об американцах? Там еще японцы есть. Конечно, как же Винсу, завалившему пп и Книиимам, которые оказались последними, не получить золото ои🤪
Конечно и японцы, я просто не помню, кто какие места занял, так как за ФК не слежу.
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pele_kan
Сколько уже можно названивать ТАТ по этому поводу? Отстаньте уже от старушки, ничего нового она не скажет. А старую ее позицию мы и так знаем.
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Viks
На нее идет травля», – сказала Тарасова. --- Травля - это такая злая собака, которая идёт НА Валиеву?
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Конь Пальто
Дедовы таблетки ее травили, а сейчас правосудие
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Viks
Бабуль, ВАДА подало апелляцию на решение Русада - кто трогает "самую лучшую девочку в фигурном катании"?
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Kareglazaya
ВАДА и МОК с самого начала заявляли, что в случае оправдания Валиевой будут подавать апелляцию. Так что пока никакой сенсации нет, да и особой травли тоже. Эти организации могут требовать какой угодно дисквалификации, решение всё равно не им принимать.
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Активист
"Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой."
Это она про тех, кто создал прецедент, допустив спортсменку с открытым допинг делом до соревнований? Или про тех, кто Валиеву оправдал в дисциплинарной комиссии, потому что речь идет о "жеребёнке"?
Или речь вообще идёт о судьях, которые Камиле ставили -4 за падения?)
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Black&White
Подайте на ВАДА в комитет по этике! А то кидаются тут всякими аппеляциями
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Bayern-fan
И действительно, сколько можно мучать. Положен за допинг дисквал - значит дисквал. Все разговоры про чистую олимпиаду смешны, если бы обнаружили вовремя, то никакой олимпиады не было бы
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Denkaaaa
допинг должны были простить за красивые глазки,ну да.
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Orange carrot
Ответ RembaXXX
Она все равно карьеру закончила, какая ей разница? Несправедливо только, что команду подставила и медали до сих пор американцы не получили.
А чего такая жалость именно об американцах? Там еще японцы есть.
Конечно, как же Винсу, завалившему пп и Книиимам, которые оказались последними, не получить золото ои🤪
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HellLight
да как смеет wada добиваться наказзания за применение допинга.
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ivan 07
С каких пор суд травля?
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Jessi
Травля Валиевой? Миллионы за участие в шоу, поддержка на уровне ПР, космические баллы на внутренних соревнованиях, обожание бомонда и комментаторов-это травля?
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MikhaL
А тот, кто давал дедушкино лекарство, тот не травил (в самом прямом смысле) самую лучшую девочку??
+10
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xQcoW
Так не надо было пичкать её дедушкиными «пилюльками»
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Маргарита Михайловна
Давно пора вручить награды чистым фигуристам и наказать допинговую мошенницу Валиеву.
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Dimonster!
Если в тексте Татьяны Анатольевны вместо WADA подставить любую другую стороны, смысл не поменяется. Чудеса)
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Orange carrot
Рудковская поддержит это мнение?😀она ж теперь считает ТАТ истиной в последней инстанции
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Arty K.
Столько, сколько потребуется. Это называется "суд".
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Pentrak
Какая травля?! 3! сборные больше года ждут свои медали и какой-то ясности:почему у жеребёнка в пробе оказалась запрещёнка и кто в этом виноват, но вместо этого весь мир кормят нытьём о жеребёнке, травле и иногда вспоминают дедов стакан.
+24
-1
+23
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RembaXXX
Она все равно карьеру закончила, какая ей разница? Несправедливо только, что команду подставила и медали до сих пор американцы не получили.
+6
-2
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Enchanter WIZZARD
Сколько можно было травить чистых Ласицкене, Устюгова и т.д.? Почему школоло так защищают, а заслуженных чемпионов никто не защищал???
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Katerina Sunny
Очередная истерика Тарасовой. То, что на решение РУСАДА будут подавать апелляцию, было понятно сразу. Лишили титула чемпионки, но невиновна.
+10
-1
+9
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