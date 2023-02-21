Тарасова об апелляции WADA по делу Валиевой: «Сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди!»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Камилы Валиевой.
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал фигуристку невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны спортсменки.
WADA добивается четырехлетней дисквалификации для Валиевой и аннулирования всех результатов с даты взятия положительной пробы (25 декабря 2021 года).
«Ужасно несправедливые требования WADA отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая и специально топят. Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой.
Не могу влиять эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать. На нее идет травля», – сказала Тарасова.
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Это она про тех, кто создал прецедент, допустив спортсменку с открытым допинг делом до соревнований? Или про тех, кто Валиеву оправдал в дисциплинарной комиссии, потому что речь идет о "жеребёнке"?
Или речь вообще идёт о судьях, которые Камиле ставили -4 за падения?)
Конечно, как же Винсу, завалившему пп и Книиимам, которые оказались последними, не получить золото ои🤪