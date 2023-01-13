Журова о деле Валиевой: «Мы понимаем, что WADA будут пытаться отыграть эту ситуацию по-своему»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении допинговых правил. Однако ее результат, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия пробы) на чемпионате России, будет аннулирован. Валиева победила на том турнире.

«Это промежуточные решения, все это понимают, и, скорее всего, в итоге все будет решаться в суде. Но, если раньше нас могли защищать иностранные адвокаты, и это приводило к неплохим результатам, сейчас это будет сложнее – многим из них запретили это делать.

С другой стороны, важно, что дисциплинарный комитет принял именно такое решение. Позиция понятна, и сформулирована она на доказательной базе. Дальше, скорее всего, это рассмотрит WADA (Всемирное антидопинговое агентство), и мы понимаем, что они будут пытаться эту ситуацию отыграть по-своему», – сказала Журова.