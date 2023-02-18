Глава ФФКР: «Не согласен с Плющенко, что к его ученикам предвзятое отношение со стороны судейства»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат мира среди юниоров судьи женское катание Александр Коган Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган отреагировал на критику в адрес судей со стороны двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на первенстве России среди юниоров в Перми.

«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», – сказал Коган.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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45 комментариев

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Tania09**
Ответ Е...С
У ФФКР, пока Плющенко в тренеры не пошел, не жизнь была, а малина. Сидели на денежных потоках, распределяли места как хотят, еще и дополнительную благодарность в виде конвертов получали.
А в чём разница? Теперь Плющ требует распределять места, как ему угодно.
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ретроградный меркурий
А что, так можно? Публично полоскать судей, поливать грязью соперниц своих учениц, угрожать переходом в другую федерацию, требовать особого судейства и все, что получаешь в ответ - мы не согласны? Треш какой-то. Плющенко наговорил как минимум на исключение из списка тренеров сборной и лишение аккредитации на последующие соревнования ФФКР, пока не извинится перед судьями и перед Алиной Горбачевой и её тренерским штабом. Федра, когда уже прищемят хвост носатому павлин? Если они прилюдно позволяют себе подобные речи, представьте, что они говорят у себя на тренировках в бракадемии.
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pashkka
Когану, как главе Федерации, главное, чтобы никто шума не поднимал!
Хотя стоило бы, например, Дайнеко голосить, когда Петю на ЧР обокрали. Или Давыденко, когда Мозалева задвигают!
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Двестик Двестик
Ответ Роман Волков
Я поддерживаю! Да, были Героические прокаты, Я как зритель Аплодировал, но судья судить должны. Всё по делу! Развёл Балаган, да ещё и с возможными переходами, так нельзя!
Балаган, конечно, Плющенко развёл.

Но это не отменяет факта предвзятого судейства.
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pashkka
Ответ ИннаВБ
Плющеботы, Морган, Брэкнелл вас ждут крупные европейские федерации со справедливым судейством, какие проблемы?
Только вас нигде не ждут! Вот же проблемы!))))
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Юлия Величко
Ответ Tanzoli*
Собрали бы комиссию сделали разбор полётов, научили начинающего пользоваться калькулятором, объяснили систему выставления гое. И пусть сдаёт экзамен на правила выставления оценок. А то блин позорище. Претендует на одного из ведущих тренеров, а самого элементарного не понимает.
Безотносительно выступления девочек Плющенко (не смотрела ПР), нашим судьям самим нужно научиться пользоваться калькулятором и выучить правила сперва. Немудрено, что ни один не смог сдать экзамен в ИСУ. Наши судьи привыкли судить по понятиям, а не по правилам. ЧР прошлого и этого сезона, этапы рос. Гран-при подтверждают это очень наглядно.
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olvl
После соревнований всегда много читаю разного - о прокатах, впечатления и тд. И не только тут. У людей в основном мнение, что судят АП наоборот очень лояльно. Да в общем, по этому поводу и тут многие пишут. Практически все могут отличить, так называемое, компонентое катание, когда презентация, скольжение, программа и тд на высоком уровне. У АП пока это в зачаточном состоянии, а может и вообще заморачиваться не хотят, прыгают то многие очень неплохо. А баллы за это выше, чем у тех, кто над этим явно усердно работает. Ну и от природы дано.
Так что, мне кажется, зря тренер постоянно негодует, ко всем взывает. Хорошо его ребят оценивают. Откатали бы без трикселя КП и один-два четверных и были бы первыми, как все и ожидали в общем.
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Анна Беляева
тут только одно интересно: это было последнее китайское предупреждение или дальше последует воспитание?На ЮФГП посмотрим
Да заждались уже...
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Блинчик
Ответ Храбрая виолончелистка
Всё-таки мягкий и интеллигентный Александр Георгиевич, как ни странно, был неким сдерживающим фактором...
Этот тот самый, который держал щ за ручки и гарантировал, что ей надо просто не упасть?
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фынский аксель
Ответ nadenki
И всё?Просто не согласен?
Предлагаете Федерации играть на поле Плющенко - писать истеричные простыни, слабо коррелирующие с реальностью
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Блинчик
Ещё бы этот был согласен! От слов "честное судейство" вся рос.фигурка визжит, как вампиры от распятия.
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tancha.20
В этой новости непонятно кем выступает Коган, Главой ФФКР или частным лицом, форма ответа весьма неофициальная, а следовательно ни к чему не обязывающая.
Что касается возможных переходов. Прав ЕВП, если у родителей сложится впечатление, что плюшевых засуживают, то приток воспитанников сократится, перспективные начнут уходить. А самых сильных реально могут утащить за бугор. Если родители об этом говорят, значит предложения были. И не надо думать, что дети 10-14 лет никому не нужны. это как раз тот возраст с которого стартует гражданская и спортивная адаптация, а талант и мастерство уже видны невооруженным глазом.
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Светлана Менова
Ответ Roman Roman
как обычно, для галочки (как в РФС при Фурсенко), но на всякий случай иметь инструмент для "неугодных". принцип избирательности никто не отменял
К сожалению, вы правы.
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Е...С
У ФФКР, пока Плющенко в тренеры не пошел, не жизнь была, а малина. Сидели на денежных потоках, распределяли места как хотят, еще и дополнительную благодарность в виде конвертов получали.
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Olga Tchistyakov
Ответ Е...С
Ну так и будет Андрей постоянно в хвосте болтаться.
Надеюсь Андрея заметили,за команду выступил прекрасно(с маленькими помарочками).
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Roman Roman
Ответ Светлана Менова
Ну хотя бы, чтоб Плющенко принёс публичные извинения Федченко, Давыдову и их ученицам. В соответствии с кодексом этики. Иначе нафига его принимали?
как обычно, для галочки (как в РФС при Фурсенко), но на всякий случай иметь инструмент для "неугодных". принцип избирательности никто не отменял
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ИннаВБ
Плющеботы, Морган, Брэкнелл вас ждут крупные европейские федерации со справедливым судейством, какие проблемы?
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Vladimir Arutin
Собрали бы комиссию .Разобрали бы прокаты .Наказали судей которые неправильно судят .А то это входит в моду .Акатьевой 4 судей поставили 6 оценок, которых нельзя ставить при трех падениях, и никто из судей не был наказан .Такая безнаказанность не должна быть.
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Tanzoli*
Ответ Храбрая виолончелистка
Всё-таки мягкий и интеллигентный Александр Георгиевич, как ни странно, был неким сдерживающим фактором...
В каком смысле, сдерживающим фактором?
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Е...С
Ответ Olga Tchistyakov
Наверно воспитание не позволяет.
Ну так и будет Андрей постоянно в хвосте болтаться.
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nadenki
Ответ pashkka
Конечно не согласен, он же как глава федерации главный художник этой "картины"! Просто на этом старте все грибные баллы Тутберидзе остались "бесхозными" - вот их и насыпали Горбачевой, лишь бы только спортсменка АП не была первой! Особенно в КП, в которой самые высокие компы должны вообще быть у Агаты Петровой, но её аккуратно убрали под нужную федре спортсменку. (
А у спортсменок какого штаба вторые,третьи были;))?
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Anna Morgan
мертвое дело , эту глухую стену не пробить. все равно будут рисовать кому надо что надо
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Леди Брэкнелл
Можно подумать, он смотрел соревнования )))
+7
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Olga Tchistyakov
Ответ Е...С
А надо бы и повозмущаться.
Наверно воспитание не позволяет.
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Е...С
Ответ Olga Tchistyakov
Вот почему тренера Мозалёва не возмущаютя. А вот Андрея то точно задвигают.Ребята ,устройте в следующий раз скандальчик,может и ещё кто подтянется.
А надо бы и повозмущаться.
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