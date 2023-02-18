Глава ФФКР: «Не согласен с Плющенко, что к его ученикам предвзятое отношение со стороны судейства»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) отреагировал на критику в адрес судей со стороны двукратного олимпийского чемпиона .

Ученицы Плющенко Вероника Жилина и заняли второе и четвертое места на первенстве России среди юниоров в Перми.

«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», – сказал Коган.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?