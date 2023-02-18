Глава ФФКР: «Не согласен с Плющенко, что к его ученикам предвзятое отношение со стороны судейства»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган отреагировал на критику в адрес судей со стороны двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на первенстве России среди юниоров в Перми.
«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», – сказал Коган.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Хотя стоило бы, например, Дайнеко голосить, когда Петю на ЧР обокрали. Или Давыденко, когда Мозалева задвигают!
Но это не отменяет факта предвзятого судейства.
Так что, мне кажется, зря тренер постоянно негодует, ко всем взывает. Хорошо его ребят оценивают. Откатали бы без трикселя КП и один-два четверных и были бы первыми, как все и ожидали в общем.
Что касается возможных переходов. Прав ЕВП, если у родителей сложится впечатление, что плюшевых засуживают, то приток воспитанников сократится, перспективные начнут уходить. А самых сильных реально могут утащить за бугор. Если родители об этом говорят, значит предложения были. И не надо думать, что дети 10-14 лет никому не нужны. это как раз тот возраст с которого стартует гражданская и спортивная адаптация, а талант и мастерство уже видны невооруженным глазом.