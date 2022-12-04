Яна Рудковская: «Какие ожидания от прыжкового турнира? Я же не Ванга. Буду просто болеть за красивое фигурное катание»
Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что на чемпионате России по прыжкам будет болеть за красивое фигурное катание.
В командном турнире выступают команды Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.
«Какие могут быть ожидания? Я же не Ванга, чтобы давать предсказание.
Я буду просто болеть за красивые прыжки и красивое фигурное катание», – сказала Рудковская.
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