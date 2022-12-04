Яна Рудковская: «Какие ожидания от прыжкового турнира? Я же не Ванга. Буду просто болеть за красивое фигурное катание»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин Яна Рудковская Этери Тутберидзе Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что на чемпионате России по прыжкам будет болеть за красивое фигурное катание.

В командном турнире выступают команды Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

«Какие могут быть ожидания? Я же не Ванга, чтобы давать предсказание.

Я буду просто болеть за красивые прыжки и красивое фигурное катание», – сказала Рудковская. 

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