Яна Рудковская: «Команда Плющенко – первые в истории чемпионы России по прыжкам в команде! Это было заслуженно, это было логично, это было красиво!»

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Продюсер Яна Рудковская подвела итоги чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Итак! Команда Плющенко – первые в истории чемпионы России по прыжкам в команде! Это было заслуженно, это было логично, это было красиво! Несколько моментов, которых хочу коснуться.

Плюс: первый в истории мирового фигурного катания прыжковый турнир! Федерация фигурного катания и Первый канал – молодцы! Разыграли деньги и среди команд, и в личных турнирах. Поддержка спортсменам дается колоссальная, они не брошены, у них есть и местные Гран-при, и то, чего еще нет у иностранцев.

Точка роста: правила в личном турнире. Согласна, что решение дать девочкам возможность прыгать только один ультра-си с повтором – спорное. Камила Валиева и Соня Муравьева в финале как итог, хотя там достойны побороться и Соня Акатьева, и Софья Титова, и Вероника Жилина.

Еще согласна вот с этой позицией. Как Алиса Двоеглазова, которая упала на четверном лутце во второй попытке выигрывает у девочки, которая сделала два четверных сальхова (Марии Гордеевой – Sports.ru)? Мне не понятно и не понятно никому.

Минус: свист в зале! Весь зал, все понимающие люди, все болельщики, журналисты были в шоке. Это неприемлемо. И я буду об этом писать. Во-первых, мы сами недавно такие вещи проходили, во-вторых, мы за честный красивый спорт!

Отдельный респект Лизе Туктамышевой! Я не знаю вторую девушку-фигуристку в мире, которая в 25 лет бы прыгала 3,5 аксель и шла на прыжки в 4 оборота! А она это делает!

Алексей Николаевич Мишин – гений! Только в его штабе мог Плющенко прыгать каскады 4Т-3Т в 31 год и Лиза шлепать 3,5 акселя в 25! В мире таких уникальных спортсменов больше не было, и, с учетом новых трендов, вряд ли будут!» – написала Рудковская.

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