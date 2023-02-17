Рудковская о словах Плющенко: «Он высказал желание родителей и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание»

Продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, объяснила его высказывания после юниорского первенства России.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство.

Это не его личное желание. Хватит писать неправду», – сказала Рудковская.

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