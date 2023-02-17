Рудковская о словах Плющенко: «Он высказал желание родителей и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание»
Продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, объяснила его высказывания после юниорского первенства России.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство.
Это не его личное желание. Хватит писать неправду», – сказала Рудковская.
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Я не сомневаюсь на тренировках они всё делают здорово, но на важном старте наложали, кого тут винить кроме себя!
Он своим возмущением Девчонкам говорит, что они были Великолепны, но это не совсем так.
Вперед, детишки