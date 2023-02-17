Рудковская о словах Плющенко: «Он высказал желание родителей и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России среди юниоров женское катание Яна Рудковская Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, объяснила его высказывания после юниорского первенства России.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на турнире и заявил, что его ученицы могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство.

Это не его личное желание. Хватит писать неправду», – сказала Рудковская.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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132 комментария

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Назар Игорь
Гранты боятся упустить.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Ir2019
Одну пару же содержим.
Как и других участников Олимпийских игр. За что заслужено их критикуем.
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Роман Волков
Ответ BeastI666I
все же видели это ты как судья говоришь?! )))))))))) а зачем тогда судьи... если все и так все видят?!
Ну вот судьи и насудили!
Вероника качеством баллов 20 потеряла в произвольной, и Софья под 15, это очень много!
Я не сомневаюсь на тренировках они всё делают здорово, но на важном старте наложали, кого тут винить кроме себя!
Он своим возмущением Девчонкам говорит, что они были Великолепны, но это не совсем так.
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Ir2019
Ответ Вячеслав Пустохин
а зачем нашему государству финансировать фигуристов и фигуристок, которые хотят сменить спортивное гражданство?
Одну пару же содержим.
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Kurbik
Кто из родителей, у кого что-то будут спрашивать?!Будет возможность свалить из страны и выступать за другую страну,будут уезжать.И дети будут рады этому.И молча это будут делать.И это не политика.А обыкновенное смена жительства, для достижения каких-то успехов.Просто нынешняя ситуация,позволяет урапатриотам лепить ярлыки налево и направо.А детям,которым родители желают лучшего,это вообще по барабану.
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Ir2019
Ответ Оле-Лукойе
Вот Лизе, кстати, предлагали за Канаду выступать, но она отказалась
Зря отказалась. Наша федерация её не особо то и ценит. Хотя кого они ценят...
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EuhenioV
Ответ Мурманчанин37
Сто лет назад (чуть больше) был "философский пароход". Теперь будет "фигурный". Кстати, коллега - с годовщиной победы
Нас вычислили,вы запалили контору.Почитайте коммент после нашей переписки.Посмеётесь.Они такие забавные и непосредственные.
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Ir_rish
Ответ Doctor V
Нет. Не требовалось называть имён спортсменов - требовалось назвать хотя бы одну страну. По названию страны можно было бы судить о блефе Плющенко или о вероятности.
Все знают одну страну, в которой при наличии оснований для получения гражданства можно сделать это быстро.
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Diana60388
Пошли все по цепочке. Титова-Плющенко-Рудковская....дальше, видимо, мама Титовой выскажет свои претензии.
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Vasily Ivanov
Плющ рвется застолбить на ЧЕ ,ЧМ , ОИ ....как первый " коуч" " на деревне" ,хотя бы и через смену гражданства или нейтралитет ....пока у Тутберидзе -разброд, шатание и возрастной ценз с одиночницами ,а кровинушку никуда не берут.....
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Беглый*
Нет, мне всё же интересно. Почему когда появился вброс о снятии плакатов Z на шоу Тутберидзе, любители Рудковских обвиняли её в предательстве? Почему все набросы на Дэвисов о смене флага, ни один из которых не нашёл подтверждения, так остро воспринимались этим контингентном? Почему они уже год бьются головой о стену, рассказывая нам об исчезновании эмодзи с рос. флагом с инсты Щербаковой, преподнося это как нечто вопиющее? А тут молчок - "всё прекрасно", "надо переходить", и плевать, что в стране, по их же собственным словам, сейчас тяжёлое время. Вот таких сторонников двойных стандартов сплотила вокруг себя эта семейка, которая думает исключительно о своих интересах. Сначала лизали власти, чтоб получать миллионы для своих недошоу, а теперь угрожают. Вот уж где настоящие позор и предательство
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EuhenioV
Ответ Jessi
Коллега -вот вы и попались , работники невидимого Хрустального корпуса)
И имя нам Легион.Вы в контрразведке служили?Поражаюсь вашей проницательности и наблюдательности.Открою ещё одну маленькую тайну,Папа Стас,к Годовщине Победы на ОИ,раздал каждому из нас пухлые конверты.
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Serz_biatlon
Ответ Dorm Dorn
Скоро полстраны гражданство сменит
Получил команду :"ФАС".Возьми сахарок-заслужил.
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Mira Val
Пошли отмазки, как и ожидалось)
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Оле-Лукойе
Ответ Kon Shem
Туктамышева, кстати, тоже могла множество раз перейти, даже сейчас, но она всегда пытается бороться, даже когда её под Медведеву запихнули...но она смогла даже в такой конкуренции суперквадисток медаль на ЧМ 2021 выиграть. Можно искать легкие пути, а можно бороться. Медаль тем и ценнее, когда проходишь через все трудности не один год.
Вот Лизе, кстати, предлагали за Канаду выступать, но она отказалась
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*** Monik ***
А что так мало мало то?? Я ждала целую обличительную речь с обидками, угрозами и набросами на всех подряд, у и возвеличиванием тренерского гения благоверного, конечно... 🙄
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garovatat
Ответ Ёжик_в_тумане
"Это все ученики, а Евгений тихий и кроткий, даже за себя постоять не может. А так мы патриоты не лишайте нас грантов на шоу."
да, именно так!)) "и вообще это не он позволил себе клевету о злостном и регулярном мошенничестве, о преступном сговоре судейского корпуса во главе с федрой, не он оскорбил всех соперниц, назвав говешками, это родители! Они же очень хотят выступать за израиль! А мы то что, мы патриоты, но придется согласиться, ибо слово родителя - закон! В этой связи будем мы теперь за землю обетованную, но землю московскую пожалуйста продолжайте нам отдавать в навечное безвозмездное пользование! А так же гранты и субсидии на наши капустники выдавайте по-прежнему, иначе мы обнищаем, потому как нигде кроме Родины срубить много бабла не можем. А без бабла никак нельзя, кровать романовых реставрации требует, а также еще не вся царская посуда закуплена, да и вообще мы не намерены прерывать жизнь в роскошестве не смотря ни на что"
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Леди Брэкнелл
Ответ ИннаВБ
Как предсказуемо и скучно, Плющенко болтает, Янка, посчитав все предстоящие убытки, пытается перевести стрелки😛
а она что-то другое сказала? что?
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Kon Shem
Уверена, у Плющенко все впереди, особенно с его уникальными девчонками. Серебро на первенстве России - это тоже круто, если брать во внимание, что первая четверка с квадами и после короткой Вероника улетела вниз. Многие бы радовались серебру.
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ИннаВБ
Ответ Vladimir Arutin
Навка даже грант получила и обещала ,что весной точно будет на Донбассе .Грант проела ,а ехать не хочется .
Навка сказала, когда будет безопасно.
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Бобынин
Ответ Анна Беляева
Вслух-то не считайте свои доходы, тем более публично. Мы поняли, что у вас сдельщина
О! Вторая🤣🤣🤣
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ыеем
Яночка подтирает за Полиграф Полиграфычем🤣🔥🔥🔥
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Лека-Лека
Ответ Е...С
А что он ляпнул? Он сказал, что больше никого отговаривать от переходов не будет и поэтому переходы будут.
Чем больше будет переходов от Плюща, тес скорее загнется эта мерзкая лавчонка.
Вперед, детишки
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ИннаВБ
Ответ supepper
Человек, получаюший гранты из бюджета, не должен публично одобрять смену спортивного гражданства. Всё-таки Яна поумнее будет.
Это называется, по расчетливее
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Леди Брэкнелл
Ответ Вячеслав Пустохин
а зачем нашему государству финансировать фигуристов и фигуристок, которые хотят сменить спортивное гражданство?
вы в федре что ли работаете, заявления, от них уже приняли? когда рассматривать будете? бред какой-то пишете здесь и у Лапида постоянно.
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