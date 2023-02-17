Елена Чайковская: «С ученицами Плющенко произошла такая же ситуация, как у него в Солт-Лейк-Сити-2002. Никакой предвзятости судейства нет»

Теги Елена Чайковская Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Главный тренер сборной России Елена Чайковская высказалась о результатах женских соревнований на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. 

Победу на турнире одержала Алина Горбачева, второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место. 

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно.

Я этому удивлена, потому что у Плющенко была такая же ситуация, когда он еще был действующим спортсменом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда он потерял в короткой программе главный элемент и не смог стать олимпийским чемпионом, хотя был самым сильным в мире на тот момент.

Сейчас с его учениками произошла такая же ситуация. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Все ждали его девочек, и очень жаль, что они не смогли откатать короткую программу на все 100 процентов.

Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100 процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», – сказала Чайковская. 

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко, выдав гневную речь? И что ему за это будет?

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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86 комментариев

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Pennywise
Ответ Леди Брэкнелл
так у Трусовой тогда была великолепная короткая, катала она прекрасно. пересмотрите. однако она была за пределами десятки без каскада.
Пошли отмазки ))) Это как-то меняет факт, что фигуристка без каскада обошла в компах чистых соперниц, включая Хендрикс? Или это другое? Трусова катала свою КП хорошо в начале сезона. На ЧМ уже был посредственный прокат. Хореография сильно просела.
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Alexander X
Ответ Лека-Лека
А Чайковская не хочет объяснить почему федра молчит и никак не реагирует на вопиющее нарушение кодекса Плющом?
"а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя"...
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Iuasamotu
Ответ Bleffinho
Так можно рассуждать только не имея воспитания, культурности, морали и самоуважения
А я исключение, ибо имею воспитание, культурность, мораль и самоуважение и утверждаю, что российским фигуристам нет смысла томиться в клетке нынешней российской действительности, ибо у них счёт идёт не на года, а на месяцы.
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Адриана
Ответ Товарищ Майор.
Одним лёгким взмахом языка Плющенко фигуристка из провинции стала супергрибной)) Софья Федченко и Влада Данилкина, похоже, сами в шоке
Они точно в шоке, ещё и оттого, что их бывшая ученица, перекочевавшая в Ангелы год или два назад, раньше была третьей, теперь девятой. Плющенко в шоке, ладно бы проиграть ТШТ, но проиграть Федченко ....это уже не вынесла душа Шекспира.
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Rygeek
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
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Лакс
Тренер двух девушек хотел показать всем что ЕГО спортсменки не "говёшки" и они пошли в короткой на каскад аксель-тулуп. Не смогли/не были подготовлены тренером, и он виновными в недостаточной готовности его "топовых" спортсменок объявил судей.
Он тут вспомнил проигрыш Лайсачеку 1.8 балла при его базе выше всего на 0,1 и когда при такой почти нулевой разнице называл вместе с тренером катание Лайсачека балетом. Урок не извлек и не выучил - про это есть пословица про отличие умного от дурака.
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Alexander X
Ответ Jessi
Очередное подтверждение , что система оценок с ГОЕ прекрасный инструмент для манипулирования оценками. У Ники за классный сальхов ГОЕ меньше, чем у Горбачёвой.
при чистом катании, практически не возможно сманипулировать... только при минусах возникают спорные моменты... -3 или минус -1, к гое +4 прибавить (1 или 3 в итоге гое получить)... плюсовые все можно точно перепроверить... да и если протоколы пересмотреть, там редкость, при чистом катании, расхождения в 2 гое, и не редкость совпадения гое у большинства судей по каждому элементу...
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Адриана
Ответ Роман Цыренков
А что охать и ахать, в бан на год отправят еще. Потом школа хоть и частная, но готов Плющенко вообще все тащить на своих финансах, никакого же финансирования не будет, если это будет европейская страна
Европейская страна может быть только в виде Белоруссии, остальные не светят по политическим мотивам.
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Voronok
Ответ Светлана Менова
Так ЭТ сама носит огромный крест вообще-то))) ведьмы крестов не носят
Конспирологов это не волнует)) Колдует ведьма и всё тут. Других объяснений провалов Начинающего найти не могут))
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alexnew
Ответ Леди Брэкнелл
я вашей аналитике не доверяю, вы адски предвзяты всегда. как Травин
Я тупо привел официальные компы там. Не поленился отсмотреть все протоколы за 2 года и параллельно указать на грубейшие ошибки. Тут настолько поверхностная аналитика, что сложно заблудиться. :) Тем не менее можно любые численные характеристики по этим данным посчитать и увидеть,ч то компы таки выросли при падении техники.
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Tata777
Ответ Артур Петров
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вращаться для иных сложнее чем прыгать
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Адриана
Ответ Оле-Лукойе
Какой ужас, ах эти коварные ТШТ, ни куда-то от них бедному ЕП не деться, и тут достали)))
Ага, плохому танцору всегда кое-что мешает. ТШТ всегда виноваты, без них никуда.
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Леди Брэкнелл
Ответ Bleffinho
Которые хотят гражданство сменить? нет
почему?
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Пользователь заблокирован
Ответ As per
Трусову без каскада обошли все чистые фигуристки, включая Микутину, она была на 12 месте. Щербакова без каскада и с падением, т.е. ещё минус балл, была 4 и обошла чистых фигуристок.
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Леди Брэкнелл
Ответ Адриана
Правильно, в КП Титова вторая с конца да компоненты чуть ли не лучшие, у Сарновского в ПП компоненты зашкаливали, за Что? Действительно, надо разобраться.
так пусть разбираются, какие проблемы? так ведь не будут.
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Bleffinho
Ответ Леди Брэкнелл
а спортсмены АП ненормальные?
Которые хотят гражданство сменить? нет
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Адриана
Ответ Jessi
А по факту есть что сказать ? Нужно устроить собрание ФФКР, с просмотром программ первых 4 мест , изучить протоколы . Только этого никто не сделает , слишком очевиден будет судейский беспредел
Правильно, в КП Титова вторая с конца да компоненты чуть ли не лучшие, у Сарновского в ПП компоненты зашкаливали, за Что? Действительно, надо разобраться.
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Светлана Менова
Ответ Voronok
Вот вы шутите, а люди в некоторых фк-пабликах вконтакте всерьёз пишут, что это Этери колдует на неудачи Плюща, обращается к магам и вообще она сама ведьма и за это ее ждет расплата)) Поэтому Плющ с кадилом должен срочно освятить свою Академию). Как вам версия, норм же))
Так ЭТ сама носит огромный крест вообще-то))) ведьмы крестов не носят
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Леди Брэкнелл
Ответ alexnew
Ну, вот я, например, в параллельной теме показал, что у Трусовой у Плющенко при общем падении техники компоненты только выросли. Ну, типа она лучше катать стала. Но реально катать она у него в произвольной точно стала хуже...
я вашей аналитике не доверяю, вы адски предвзяты всегда. как Травин
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alexnew
Ответ Doctor V
Бросьте эту дурацкую агитацию - создавайте комиссию, изучайте видеозаписи и судейские протоколы.
Я кстати за и знаете почему? Да потому, что в этом случае все оценки у фигуристок Плющенко просядут.
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garovatat
Чайковская, браво! 👍 щелкнула по длинному носу)) аналогия с солтлейком - тонкий троллинг и намек на проф.несостоятельность начинающего, неспособного ни анализировать прокаты, ни просчитывать программы, ни выбирать победные тактики. вообще ни на что не способного кроме скандалов. Теперь жду от федры хотя бы выговор с публикацией на сайте ФФККР и наложение штрафа по новому кодексу, а также претензию по старому кодексу, который называется УК РФ. ст.128,1 - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Действуйте, пусть юристы поработают, не спускайте этот вопиющий инцидент на тормозах. И да, если хочут - пусть катятся в израиль свой, наше ФК оздоровится, очистится от скверны, таланты будут спокойно работать. Только шоу на терр.РФ захлопните рудковским, и норм.
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As per
Ответ Артур Петров
Комментарий удален
Трусову без каскада обошли все чистые фигуристки, включая Микутину, она была на 12 месте. Щербакова без каскада и с падением, т.е. ещё минус балл, была 4 и обошла чистых фигуристок.
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
А по факту есть что сказать ? Нужно устроить собрание ФФКР, с просмотром программ первых 4 мест , изучить протоколы . Только этого никто не сделает , слишком очевиден будет судейский беспредел
Евгению надо на этом настаивать.
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olvl
Почему достать невозможно, откатали бы без ошибок, были бы выше, обе.
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alexnew
Ответ Mi Vi
Она в курсе, что система оценок изменилась и теперь можно нагнать?
Можно. Вот только трудно догнать того, кто тебя превосходит и в короткой и в произвольной, а Горбачева и в произвольной не сильно то проиграла. :)))
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