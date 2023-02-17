Елена Чайковская: «С ученицами Плющенко произошла такая же ситуация, как у него в Солт-Лейк-Сити-2002. Никакой предвзятости судейства нет»

Главный тренер сборной России Елена Чайковская высказалась о результатах женских соревнований на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

Победу на турнире одержала , второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место.

После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно.

Я этому удивлена, потому что у Плющенко была такая же ситуация, когда он еще был действующим спортсменом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда он потерял в короткой программе главный элемент и не смог стать олимпийским чемпионом, хотя был самым сильным в мире на тот момент.

Сейчас с его учениками произошла такая же ситуация. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Все ждали его девочек, и очень жаль, что они не смогли откатать короткую программу на все 100 процентов.

Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100 процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», – сказала Чайковская.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко, выдав гневную речь? И что ему за это будет?

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