Елена Чайковская: «С ученицами Плющенко произошла такая же ситуация, как у него в Солт-Лейк-Сити-2002. Никакой предвзятости судейства нет»
Главный тренер сборной России Елена Чайковская высказалась о результатах женских соревнований на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.
Победу на турнире одержала Алина Горбачева, второй стала ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Еще одна фигуристка его школы заняла четвертое место.
После этого Плющенко выразил недовольство оценками своих учениц, заявив, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно.
Я этому удивлена, потому что у Плющенко была такая же ситуация, когда он еще был действующим спортсменом на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Тогда он потерял в короткой программе главный элемент и не смог стать олимпийским чемпионом, хотя был самым сильным в мире на тот момент.
Сейчас с его учениками произошла такая же ситуация. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Все ждали его девочек, и очень жаль, что они не смогли откатать короткую программу на все 100 процентов.
Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали на 100 процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», – сказала Чайковская.
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Он тут вспомнил проигрыш Лайсачеку 1.8 балла при его базе выше всего на 0,1 и когда при такой почти нулевой разнице называл вместе с тренером катание Лайсачека балетом. Урок не извлек и не выучил - про это есть пословица про отличие умного от дурака.