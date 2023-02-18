Дмитрий Губерниев: «Согласен с Плющенко – если не будет невыполнимых условий, то надо ехать под нейтральным флагом. Никакого криминала тут не вижу»

Теги Евгений Плющенко МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддержал идею выступления российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

«Моя позиция полностью совпадает с мнением Евгения о нейтральном флаге на Олимпиаде, согласен с ним. Я в принципе являюсь апологетом того, что спортсмены должны так или иначе выступать.

Если не будет невыполнимых условий, то, конечно, нам надо ехать под нейтральным флагом. Тем более что мы три последние Олимпиады в таком статусе и выступали.

Я тут криминала никакого не вижу. Хотя, конечно, очень обидно, что мы будем без флага и гимна. Но тем не менее – если возможность выступать будет, то надо ехать. Однако сейчас, к сожалению, такой вопрос не стоит, на данный момент противодействие очень большое.

Хорошо ли, что Плющенко высказался за выступление россиян под нейтральным флагом? С одной стороны, это позитивный момент, с другой – я и Плющенко можем выражаться за, а Йоханнес Бо, например, против.

Все равно решать будет МОК, без оглядок на Плющенко, Йоханнеса Бо и так далее», – сказал Губерниев.

Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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23 комментария

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Natalia Solomakha
Судя по последней неделе, у российского ФК две проблемы - пение Загитовой и спич Плющенко. В остальном всё прекрасно.
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Igor Vladimirov
Ответ Iomov
Нашу страну и наш народ унижают. Прямым текстом говорят- вы никто и звать вас никак. Вы просто территория. Вам не положен флаг и гимн. Нельзя с таким соглашаться ни в коем случае! Они нас обезличивают, обесчеловечивают, какой будет следующий шаг? Из за возможности побегать и попрыгать, мы должны отказаться от своей страны? Они этого и добиваются.
Вывод войск на границы 91 года как положено по международному праву, запрещающему аннексии?
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Михаил Максаков
Дмитрий Губерниев: «Согласен с Плющенко – надо нагнуться и раздвинуть булки»
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Сергей Лепехин
Нейтральный флаг - белый - флаг сдаст, поражения... Гнать эту "элиту". Пусть выступают под флагами прибалтов, молдован, украинцев
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Буня Хох
Ответ Maxim Vasnechov
Надеюсь что ты, как и Плющенко(и другие зетники), никуда не поедут.
А я надеюсь что ты и другие нетвоенщики уедете из России (например, в свою любимую страну) и больше никогда к нам не вернётесь. Душно от вас...
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Iomov
Нашу страну и наш народ унижают. Прямым текстом говорят- вы никто и звать вас никак. Вы просто территория. Вам не положен флаг и гимн. Нельзя с таким соглашаться ни в коем случае! Они нас обезличивают, обесчеловечивают, какой будет следующий шаг? Из за возможности побегать и попрыгать, мы должны отказаться от своей страны? Они этого и добиваются.
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Oleg65
Ответ Грибные песни
Так с чего они взяли, что все прям мечтают увидеть русских на ОИ? Если часть стран в знак протеста против СВО пробойкотирует игры, не отправит своих атлетов, не выкупит трансляции, то никакой флаг не спасет. Ни нейтральный, ни российский. Зачем там россияне? Какой смысл МОКу собирать негатив со всего мира? Чтоб продать трансляцию в Россию? При том, что от трансляций откажется половина Европы в знак протеста? "Патриоту" Плющенко и Губерниеву бы не унижаться про нейтральный статус. Бьют не по паспорту, бьют по морде.
Наверное, МОКу это за тем, что без участия РФ в некоторых видах ОИ в этих видах станут соревнованиями второго сорта. Ну и принцип, что правительства не могут вмешиваться в дела ОКов, видимо, считается важным.
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Доминик
Никак не возьму в толк, почему квасные патриоты типа Губерниева и Плющенко так стремятся вернуться в мировой спорт? Там же одни трансгендеры и содомиты. Надо замутить свой скрепный православный чемпионат России по метанию лаптей. Это было бы логичнее. Чего этим патриотам не сидится среди родных берёз?
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Maxim Vasnechov
Ответ Маргарита Михайловна
Кто бы сомневался. Ведь Губерниева утверждали на должность за океаном.
Да прям под рулём. Тина Канделаки его утверждала, в Москве сидит. На повышение пошла.
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Serz_biatlon
Два псевдопатриота.
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Maxim Vasnechov
Ответ Евгения Гринева
Помним от Евгения Викторовича "Как мы можем дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают"
Плющ - самая гибкая спина в фигурном катании. )
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Маргарита Михайловна
Кто бы сомневался. Ведь Губерниева утверждали на должность за океаном.
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Maxim Vasnechov
Надеюсь что ты, как и Плющенко(и другие зетники), никуда не поедут.
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Savarona25
Раньше допуск под нейтральным флагом считалось небывалым наказанием, а теперь уже кажется трудно осуществимым благом. Конечно, в глазах болельщиков и спортсменов. У чиновников же свой мир - что скажут свыше, то и правда.
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hh88_88
Апологетом?? Нельзя просто сказать "сторонником"? Надо обязательно умное слово воткнуть?
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Igor Vladimirov
В стране СВО и поражение близко а они все об Олимпиаде... Дима бери винтовку и на передовую. И спортиков туда. Что вы забыли на ОИ?
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Katerina Sunny
Если не допустят до отбора на ОИ, то не поедут ни в каком статусе.
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DViktor
Считаю Димка дискредитирует что-то, или кого-то
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Грибные песни
Так с чего они взяли, что все прям мечтают увидеть русских на ОИ? Если часть стран в знак протеста против СВО пробойкотирует игры, не отправит своих атлетов, не выкупит трансляции, то никакой флаг не спасет. Ни нейтральный, ни российский.
Зачем там россияне? Какой смысл МОКу собирать негатив со всего мира? Чтоб продать трансляцию в Россию? При том, что от трансляций откажется половина Европы в знак протеста?
"Патриоту" Плющенко и Губерниеву бы не унижаться про нейтральный статус. Бьют не по паспорту, бьют по морде.
+2
-2
0
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Назар Игорь
Не удивлëн что их взгляды совпадают, два сапога пара.
+1
-3
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5658y8bs5f
Так и есть, ибо с Путинской политикой, остаётся только вероятность поездки с нейтральным флагом, под российским поедут только после конца правления Путина
+3
-9
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Евгения Гринева
Помним от Евгения Викторовича "Как мы можем дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства. Мои спортсмены никогда этого не сделают"
+15
-2
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Iuasamotu
Димка хитрый, ибо ему как комментатору всё-равно каким образом страна поедет на международные соревнования, лишь бы его взяли.
+17
-6
+11
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