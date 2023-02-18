Дмитрий Губерниев: «Согласен с Плющенко – если не будет невыполнимых условий, то надо ехать под нейтральным флагом. Никакого криминала тут не вижу»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона , который поддержал идею выступления российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе.

«Моя позиция полностью совпадает с мнением Евгения о нейтральном флаге на Олимпиаде, согласен с ним. Я в принципе являюсь апологетом того, что спортсмены должны так или иначе выступать.

Если не будет невыполнимых условий, то, конечно, нам надо ехать под нейтральным флагом. Тем более что мы три последние Олимпиады в таком статусе и выступали.

Я тут криминала никакого не вижу. Хотя, конечно, очень обидно, что мы будем без флага и гимна. Но тем не менее – если возможность выступать будет, то надо ехать. Однако сейчас, к сожалению, такой вопрос не стоит, на данный момент противодействие очень большое.

Хорошо ли, что Плющенко высказался за выступление россиян под нейтральным флагом? С одной стороны, это позитивный момент, с другой – я и Плющенко можем выражаться за, а Йоханнес Бо, например, против.

Все равно решать будет , без оглядок на Плющенко, Йоханнеса Бо и так далее», – сказал Губерниев.

Евгений Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом – это предательство, мне просто смешно»

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?