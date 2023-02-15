МОК: «Правительства стран не должны решать, кто может принимать участие в соревнованиях, потому что это будет концом Олимпийских игр»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о призывах стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 

«Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблему соблюдения прав человека. Здесь у нас нет ответа. Однако мы должны серьезно отнестись к ним.

В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это будет концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем.

Мы принимаем все это во внимание и ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации, — говорится в заявлении МОК.

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34 комментария

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beleran
МОК засуетился, когда увидел, что его решения вообще могут привести к бойкоту 50 стран, а это путь к потере спонсоров, а значит к потере бабла.
Но это ненадолго. Если Бах раздухарится и потеряет берега, то появится на горизонте какая нибудь темнокожая горничная с претензией на harassment и Бах вместе с МОК тут же все поймет.
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Кавабунга Шреддоголовый
Олимпийские игры уже давно кончились в нормальном их виде, когда в 2002 году разыграли спектакль с повторным награждением, когда чиновников подкупали, чтобы проголосовали как надо, когда на олимпиаду пришли огромные деньги, а там и политика вместе с ними, когда спортсмены стали использовать олимпиаду как площадку для политических заявлений и тому подобное
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GeroyamSala
А чего права на показ олимпиады не покупают ? Или еще беда какая ? Как то МОК активен
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nmnackjbxkasbk
(...) умерла так умерла
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Atsuktuvas
Ответ dangora
Меня кстати всегда удивляло, а почему так не сделают? Было бы место куда бы все приезжали раз в 4 года и не приходилось бы тратиться странам, особенно тем что победней на инфраструктуру, которая потом простаивает и разваливается.
Это было бы слишком хорошо, чтобы стать реальностью. Но будем оптимистами - может третий проект Олипийских игр станет именно таким.
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BeastI666I
Ответ DpeMa111
Централизация власти однако, до многих только сейчас стало доходить, что это за чудо такое :)
вертикаль власти это отвратительное убожество... власть должна быт ьмаксимально "горизонтальной " (то ест ьв противовес вертикали)
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Alexander Nikitin
Они что там в другом измерении живут. WADA это что? Это межправительственная организация и МОК признаëт и подчиняется еë решениям. И теперь типа правительства не должны решать... Спорт высших достижений - всегда был инструментом большой политики. А МОК это всего лишь надстройка для управления и организации мероприятий. Хвост не может рулить собакой, хотя очень хочет.
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DpeMa111
Ответ BeastI666I
Я в оппозиции именно потмоу что наш мир это мир денег, власти и бабок... все открыто, неприкрыто! везде читерство и кумовство. Из-за деда , из-за его 20 лет не остлаоьс веры в прекрасное. Вообще веры не осталось. Просто окружаешь себя верными чиновниками и штыками и правишь как тебе угодно и сколько угодно... слишком банально все, серо и уныло... Очень похоже на флиьм Убить дракона. Безнадега какая-то.
Централизация власти однако, до многих только сейчас стало доходить, что это за чудо такое :)
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Maturmalai
Пока правительства дают на это дело бабки - решать будут они, как ни крутись.
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Лучше б молчал
Выскажусь крамольно. На фоне футбола, НБА, супербола и суперзрелищных экстремальных видов спорта под эгидой Red Bull, значение олимпиады и осталось лишь политическим.
Раз в 4 года все вдруг начинают интересоваться стрельбой из лука и натиранием швабрами льда, страстно подсчитывая очки в "неофициальном медальном зачёте". Значение этого зачёта и есть политика.
Казалось бы, какое кому дело, есть в стране элитные бобслеисты или нет? В отличие от футбола или тенниса, нельзя же ведь взять за руку сына и отвести его в секцию бобслея. Тем не менее, таких редких спортсменов финансируют и тщательно выхаживают. Натурализуют каких-то корейцев в совершенно чуждом для страны виде спорта. Чтобы что? Чтобы гордиться! Корейцем? Нет, результатами неофициального медального зачёта. Который не просто политика. Он вообще противоречит самой сути олимпийского движения.
Более того, если посмотреть на самих спортсменов - они как правило в прекрасных отношениях и нередко даже искренне радуются успехам друг друга. В то время как патриотические зрители рвут на себе волосы, потому что у какой-нибудь Норвегии стало одной медалькой больше.
МОК - грандиозная в своей лицемерности организация.
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BeastI666I
Я в оппозиции именно потмоу что наш мир это мир денег, власти и бабок... все открыто, неприкрыто! везде читерство и кумовство. Из-за деда , из-за его 20 лет не остлаоьс веры в прекрасное. Вообще веры не осталось. Просто окружаешь себя верными чиновниками и штыками и правишь как тебе угодно и сколько угодно... слишком банально все, серо и уныло... Очень похоже на флиьм Убить дракона. Безнадега какая-то.
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Alex1104
Не зря тут Маск сказал об опасности мирового правительства, о необходимости цивилизационного многообразия. Иначе мы получим "большой мир одной цивилизации", который однажды рухнет.
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BeastI666I
Ответ placide
считайте что конец уже наступил
я надеюсь лигшь на то, что наши деньги не смогут всех купить. должны быть люди, которые выше денег... иначе получится что путин прав со своим меркантильным представлением о мире. не хочу в это верить.
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BeastI666I
Ответ Russ Ivan
МОК и лично Бах явно играют свою игру. Хотят обелить свою репутацию перед отстранением. Не смогут они устоять перед давлением и бабками США и ЕС. Не тот формат людей и принципов...
давление и бабки идут от нас. это очевидно.
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BeastI666I
Ответ kova1972
ОИ уже давно конец. Очнулись.
совпадение, что это связано с кофниктом вУкраине? Не думаю...
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gates
ОИ это не кружки по интересам) Большой спорт это уже социально-политический инструмент и это всегда большие деньги. А большие деньги всегда переплетены с интересами той или иной страны.
Конечно, всем хочется пропагандировать красивую картинку про спорт вне политики и прочее. Может даже когда-то и было так. По факту же сейчас МОК служит только для того, чтобы отчасти заниматься развитием спорта плюс организовывать соревнования, за которые платят другие.
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BeastI666I
Ответ Verhovn
Кажется, они начали прозревать)
деньги кому угодно помогают "прозреть"
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BeastI666I
сколько же им занесли?! хотя если одна ракета стоит миллиард... то занести могли очень много! какие, нафиг, игры подумали в МОК... зачем?!
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dangora
Ответ Atsuktuvas
Звучит красиво. Вот только технически соревнования проходят не в ваккуме, а на территории каких-то стран, со своими законами. Разве что МОК выкупит необитаемый остров, построит там инфраструктуру и будет приглашать кого сочтет нужным.
Меня кстати всегда удивляло, а почему так не сделают? Было бы место куда бы все приезжали раз в 4 года и не приходилось бы тратиться странам, особенно тем что победней на инфраструктуру, которая потом простаивает и разваливается.
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oleg414
Через неделю Зоркий Глаз увидел, что в сарае нет одной стены...
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Алексей Никитин
Ответ Сергей Кот
весь современный спорт высших достижений, по сути-себя изжил.
Надо идти по американскому сценарию где спорт - это бизнес - спонсоры, контракты, телетрансляции. В том же НХЛ наши хоккеисты выступают
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Verhovn
Кажется, они начали прозревать)
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Atsuktuvas
Звучит красиво. Вот только технически соревнования проходят не в ваккуме, а на территории каких-то стран, со своими законами. Разве что МОК выкупит необитаемый остров, построит там инфраструктуру и будет приглашать кого сочтет нужным.
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Сергей Кот
Ответ Алексей Никитин
ОИ наверно изжились. Смысла в них сейчас нет. ЧМ под эгидой федерацией видов спорта в полне себе нормально
весь современный спорт высших достижений, по сути-себя изжил.
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Сергей Кот
Ответ Onion
Да не волнуйся ты так по поводу гражданства, аж в буквы не попадаешь)
его аштрисет)
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