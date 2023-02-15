МОК: «Правительства стран не должны решать, кто может принимать участие в соревнованиях, потому что это будет концом Олимпийских игр»
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о призывах стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.
«Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблему соблюдения прав человека. Здесь у нас нет ответа. Однако мы должны серьезно отнестись к ним.
В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это будет концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем.
Мы принимаем все это во внимание и ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации, — говорится в заявлении МОК.
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Но это ненадолго. Если Бах раздухарится и потеряет берега, то появится на горизонте какая нибудь темнокожая горничная с претензией на harassment и Бах вместе с МОК тут же все поймет.
Раз в 4 года все вдруг начинают интересоваться стрельбой из лука и натиранием швабрами льда, страстно подсчитывая очки в "неофициальном медальном зачёте". Значение этого зачёта и есть политика.
Казалось бы, какое кому дело, есть в стране элитные бобслеисты или нет? В отличие от футбола или тенниса, нельзя же ведь взять за руку сына и отвести его в секцию бобслея. Тем не менее, таких редких спортсменов финансируют и тщательно выхаживают. Натурализуют каких-то корейцев в совершенно чуждом для страны виде спорта. Чтобы что? Чтобы гордиться! Корейцем? Нет, результатами неофициального медального зачёта. Который не просто политика. Он вообще противоречит самой сути олимпийского движения.
Более того, если посмотреть на самих спортсменов - они как правило в прекрасных отношениях и нередко даже искренне радуются успехам друг друга. В то время как патриотические зрители рвут на себе волосы, потому что у какой-нибудь Норвегии стало одной медалькой больше.
МОК - грандиозная в своей лицемерности организация.
Конечно, всем хочется пропагандировать красивую картинку про спорт вне политики и прочее. Может даже когда-то и было так. По факту же сейчас МОК служит только для того, чтобы отчасти заниматься развитием спорта плюс организовывать соревнования, за которые платят другие.