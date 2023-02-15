МОК: «Правительства стран не должны решать, кто может принимать участие в соревнованиях, потому что это будет концом Олимпийских игр»

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о призывах стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Были некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, они не затронули проблему соблюдения прав человека. Здесь у нас нет ответа. Однако мы должны серьезно отнестись к ним.

В конце концов, не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях, потому что это будет концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, какими мы их знаем.

Мы принимаем все это во внимание и ищем решение, которое соответствовало бы миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в том, чтобы способствовать большей конфронтации или эскалации, — говорится в заявлении МОК.

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