Вице-президент IBU Гамза: «Даже мэр Парижа заявила, что не хочет видеть россиян на Олимпиаде, а Фуркад говорит обратное»

Теги сборная России сборная России жен Чемпионат мира по биатлону сборная Франции МОК Олимпийская сборная России IBU Мартен Фуркад Александр Логинов Париж-2024 Иржи Гамза Биатлон

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза прокомментировал слова Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть вопрос о возвращении россиян к соревнованиям.

Фуркад представляет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«В понедельник исполком IBU собирался в Оберхофе, и мы были сильно удивлены ситуации с Фуркадом. Это целиком идет вразрез с той политикой, которую мы проводим в IBU.

Его слова даже не соотнести с тем, что однажды он не захотел пожать руку Логинову [на чемпионате мира-2017] в Хохфильцене», – сказал Гамза, отметив, что собирался лично поговорить с Фуркадом, но француз уже покинул Оберхоф.

«Странно, ведь даже мэр Парижа Идальго заявила, что не хочет видеть их (россиян) на Олимпиаде, а Фуркад говорит обратное. Такая двоякость – нехороший сигнал. Но, насколько я понимаю, в случае с Фуркадом это его позиция как члена МОК, а не как биатлониста.

Мы действуем и будем действовать жестко в отношении россиян», – сказал вице-президент IBU.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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12 комментариев

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Anton Novikov
Ответ Назар Игорь
Фуркада знает весь мир биатлона, а кто знает мэршу Парижа? Только еë чиновники.
Если хотите правильно использовать феминитивы, то "правильно" будет "мэрка"
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Игорь Мельников
А мэр Парижа какое отношение имеет к спорту. "Даже мэр Парижа, не хочет видеть их", - как нелепо звучит.
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Iuasamotu
Мартен одумайся, вернись в цивилизованную семью. Иначе я уберу рамку с твоим фото со своего письменного стола
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Andrey Novikov
Ответ Назар Игорь
Фуркада знает весь мир биатлона, а кто знает мэршу Парижа? Только еë чиновники.
В русском языке мэрша, это жена мэра:-) Но и мэра Парижа никто не знает. Все знают мэра Киева:-)
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Doctor V
Зачем всё в кучу? Логинов - допингист и действия Фуркада понятны в тот момент, а сейчас Фуркад работает в МОК и ему противоречить Баху смысла нет.
+1
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Погладь быка
Ответ Анатолий К
Вице- президенты меняются, а Фуркад - это Фуркад
И лишь депутат Шипулен постоянен. Скоро на третий срок.
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+2
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Назар Игорь
Фуркада знает весь мир биатлона, а кто знает мэршу Парижа? Только еë чиновники.
+7
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+7
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Погладь быка
Шарангович стал шестым белорусом, набравшим 100 очков в НХЛ. Больше всего очков в НХЛ среди белорусов набрал Михаил Грабовский — 296 (125+171). На втором месте Андрей Костицын — 222 (103+119), на третьем легендарный Руслан Салей — 204 (45+159). Четвертый — Сергей Костицын с 176 очками (67+109), пятый — Владимир Цыплаков с 170 баллами (69+101).
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-2
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Погладь быка
Ну а у, Мартана, сами понимаете брат россиянин. Метит на квартирку в Саранске освободившуюся после другого (очередного) разочарованного в России француза.
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Погладь быка
Все это правильно, но про беларусов мэр Парижа ничего плохого не говорила. Так что, Иржи, надо возвращать. Уже весь мир, начиная от Кати Вильхельм и заканчивая мэром Парижа понимает, что какраз-таки беларусы ни в чем не виноваты и их остранили абсолютно незаслужены. Ждем возвращения беларусов в мировой спорт и реабилитации.
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Рафаэль Хаметшин
Очень показательно, как вся эта ситуация с допуском происходит, постоянно кто на кого то давит, то есть там и рядом нет, того что называеться демократией.
+1
-1
0
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Анатолий К
Вице- президенты меняются, а Фуркад - это Фуркад
+9
0
+9
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