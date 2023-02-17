Вице-президент IBU Гамза: «Даже мэр Парижа заявила, что не хочет видеть россиян на Олимпиаде, а Фуркад говорит обратное»

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза прокомментировал слова Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть вопрос о возвращении россиян к соревнованиям.

Фуркад представляет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«В понедельник исполком IBU собирался в Оберхофе, и мы были сильно удивлены ситуации с Фуркадом. Это целиком идет вразрез с той политикой, которую мы проводим в IBU.

Его слова даже не соотнести с тем, что однажды он не захотел пожать руку Логинову [на чемпионате мира-2017] в Хохфильцене», – сказал Гамза, отметив, что собирался лично поговорить с Фуркадом, но француз уже покинул Оберхоф.

«Странно, ведь даже мэр Парижа Идальго заявила, что не хочет видеть их (россиян) на Олимпиаде, а Фуркад говорит обратное. Такая двоякость – нехороший сигнал. Но, насколько я понимаю, в случае с Фуркадом это его позиция как члена МОК, а не как биатлониста.

Мы действуем и будем действовать жестко в отношении россиян», – сказал вице-президент IBU.

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