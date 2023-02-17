Анна Щербакова из танцев на льду: «Вопрос перехода во взрослое катание пока не обсуждался, но мы хотим выделяться и не затеряться в мастерах»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России среди юниоров ТАСС Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, высказалась о победе на первенстве России среди юниоров. 

«Мы с Егором хотели показать максимум, были недочеты, но, кажется, справились. К финалу постараемся отточить программы и сделать их более яркими.

Два дня – субботу и воскресенье – мы с Егором планируем отдыхать.

Вопрос перехода во взрослое катание нами пока не обсуждался, но мы хотим выделяться и не затеряться в мастерах», – сказала Щербакова.

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4 комментария

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Товарищ Майор.
Их ПТ в этом сезоне лучший. По крайней мере среди юниоров точно
+4
0
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Товарищ Майор.
Спортс, тогда уж пиши Анна Михайловна
+4
0
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ДИАНА
Мне ребята сегодня безумно понравились, очень оригинальные!
+4
0
+4
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Анна Лисина
Отчество подписывайте.)
Неплохая пара, будем смотреть.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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