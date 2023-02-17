Анна Щербакова из танцев на льду: «Вопрос перехода во взрослое катание пока не обсуждался, но мы хотим выделяться и не затеряться в мастерах»

Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, высказалась о победе на первенстве России среди юниоров.

«Мы с Егором хотели показать максимум, были недочеты, но, кажется, справились. К финалу постараемся отточить программы и сделать их более яркими.

Два дня – субботу и воскресенье – мы с Егором планируем отдыхать.

Вопрос перехода во взрослое катание нами пока не обсуждался, но мы хотим выделяться и не затеряться в мастерах», – сказала Щербакова.