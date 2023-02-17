Татьяна Мишина: «У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Будут ли действия, связанные со сменой гражданства, покажет только время»

Тренер Татьяна Мишина оценила критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места соответственно. Плющенко выразил недовольство из-за оценок и заявил, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Это была его реакция на соревнования, потому что его девочки очень хорошо прокатали произвольную. Какие у него на самом деле планы, я не знаю. То ли сгоряча сказал, то ли действительно что-то планирует.

Но я надеюсь, что это просто эмоции. Столько сил тренер вкладывает и после хорошего выступления спортсменок у него может быть такая реакция. Но все-таки одна произвольная ничего не решает. На то и две программы. Будут ли какие-то действия, связанные со сменой гражданства с его стороны, покажет только время.

У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Но, чтобы быть неголословной, нужно детально проанализировать оценку за короткую и произвольную программы: сколько баллов дали за каждый прыжок, какие надбавки. Только после этого что-то можно говорить.

А так не могу сказать, что его девочек как-то сильно засуживали. Каталась хорошо Муравьева, ей же ставили свои баллы. На всех последних стартах она получала свое», – сказала Мишина.

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