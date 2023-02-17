Татьяна Мишина: «У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Будут ли действия, связанные со сменой гражданства, покажет только время»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Татьяна Мишина Софья Титова Вероника Жилина Софья Муравьева Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина оценила критику Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места соответственно. Плющенко выразил недовольство из-за оценок и заявил, что фигуристки могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

«Это была его реакция на соревнования, потому что его девочки очень хорошо прокатали произвольную. Какие у него на самом деле планы, я не знаю. То ли сгоряча сказал, то ли действительно что-то планирует.

Но я надеюсь, что это просто эмоции. Столько сил тренер вкладывает и после хорошего выступления спортсменок у него может быть такая реакция. Но все-таки одна произвольная ничего не решает. На то и две программы. Будут ли какие-то действия, связанные со сменой гражданства с его стороны, покажет только время.

У меня нет ощущения, что девочек Плющенко судят строже. Но, чтобы быть неголословной, нужно детально проанализировать оценку за короткую и произвольную программы: сколько баллов дали за каждый прыжок, какие надбавки. Только после этого что-то можно говорить.

А так не могу сказать, что его девочек как-то сильно засуживали. Каталась хорошо Муравьева, ей же ставили свои баллы. На всех последних стартах она получала свое», – сказала Мишина.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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26 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Olga Sitnikova
Интереснее послушать работающих тренеров.
Только работающие вряд ли скажут то, что на самом деле думают. Такие вещи обсуждать не принято.
Либо скажут что-то нейтральное, либо вообще не станут комментировать.
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Jessi
Ответ Лена Самойлова
ну конечно Мишина и Гуменника твой семененко абсолютно "честно" обошёл на ЧР((, профессор умеет с судейками работать
С Петей вообще по-скотски поступили , баллы равные, ага, цирк просто.
Хорошо, что у него семья набожная и он смог это принять и забыть
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Jessi
Ответ Назар Игорь
Алексей Николаевич предоставил Плющенко жильë, давал деньги, а тот впоследствии обвинил Мишина в том что он отдавал больше внимания Ягудину.
Наоборот было, Ягудин обвинил Мишина, что фаворитом сделал Плющенко
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Бедоносец
А у меня ощущение, что кто то судьям приплачивает что бы воспитанниц Академии принимали в оценках.
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Роман Цыренков
Ответ Carg0
И заметьте, тогда Плющ не возмущался. С Мишиным у них всё полюбовно разыграно. Муравьеву сдал легко.
То то и интересно. Некоторые пишут, что Женя типа идет против политики партии, но когда-то он очень легко язык свой убирает туда, куда как бы не следует
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Лена Самойлова
ну конечно Мишина и Гуменника твой семененко абсолютно "честно" обошёл на ЧР((, профессор умеет с судейками работать
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Olga Sitnikova
Ответ Mary Ion
Это тот редкий случай, когда я бы послушала, что они скажут)
Интереснее послушать работающих тренеров.
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Mary Ion
Ответ Лариса Стародубцева
Ну теперь начнется обзвон всех тренеров. .Ждем Бестемьянову .Жулина Авербуха Энберта и других экспертов по фк .Ну как же спортру без них.
Это тот редкий случай, когда я бы послушала, что они скажут)
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Den3Lo
Ответ Toplady
Конечно не осуждает, она после бегает и баллы отнимает, её ученикам с 3 падениями 140 баллов ставят, ещё бы она жаловалась))), вся федра на неё работает, под её дудку пляшут все
А у Женька избранные, которым должно быть позволено выходить на старт когда они хотят, а не в срок установленный правилами ? Так это не единичный случай в его академии. Может еще за падения им баллы не снимать ?
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Carg0
Ответ Toplady
Конечно у тебя всё правильно, засунули Соню под туктамышеву, ещё бы недовольными вам быть, не один раз при чём
И заметьте, тогда Плющ не возмущался. С Мишиным у них всё полюбовно разыграно. Муравьеву сдал легко.
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Kareglazaya
Плющенко и Муравьёву считал недооцененной)) Хотя по-моему её очень даже хорошо судят.
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Kareglazaya
Ответ asusp527
Лучше бы Мишин поставил на место щзрвавшегося ученичка...Но он питерский интеллигент, ввязываться в этот базар не будет...
Евгения уже поздно перевоспитывать, он взрослый дяденька. Логичнее просто абстрагироваться от этих скандалов и не комментировать их, что Мишин обычно и делает.
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Назар Игорь
Ответ asusp527
Лучше бы Мишин поставил на место щзрвавшегося ученичка...Но он питерский интеллигент, ввязываться в этот базар не будет...
Алексей Николаевич предоставил Плющенко жильë, давал деньги, а тот впоследствии обвинил Мишина в том что он отдавал больше внимания Ягудину.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лариса Стародубцева
Ну теперь начнется обзвон всех тренеров. .Ждем Бестемьянову .Жулина Авербуха Энберта и других экспертов по фк .Ну как же спортру без них.
+1
0
+1
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Додик Аксель
Яна изучает протоколы вместе с ТШ, а потом закажет Вайц статью-исповедь для спортс.ру
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Loliloo
Совести хватает Мишиной говорить, когда Соню засунули на ЭГП под Лизу со спотыкачем
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Toplady
Ответ asusp527
А вот Тутберидзе никогла действия судей не обсуждает и не осуждает. Она сильнее.
Конечно не осуждает, она после бегает и баллы отнимает, её ученикам с 3 падениями 140 баллов ставят, ещё бы она жаловалась))), вся федра на неё работает, под её дудку пляшут все
+5
-13
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
Конечно у тебя всё правильно, засунули Соню под туктамышеву, ещё бы недовольными вам быть, не один раз при чём
+8
-6
+2
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alexnew
Ну, как же так? Ни у кого нет таких ощущений, а у Плющенко есть. А у меня есть стойкое ощущение. что фигуристок Плющенко в 9 случаях из 10 судят как раз намного лояльнее, чем в среднем по больнице, намного. И вот хотя бы даже по Трусовой, оппонируя собеседнику, я просто тупо привел цифры ее компоненты у Тутберидзе до ухода и у Плющенко после.
+12
-7
+5
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Den3Lo
Ответ asusp527
А вот Тутберидзе никогла действия судей не обсуждает и не осуждает. Она сильнее.
Она умнее, а умный гору обойдет))
+7
-5
+2
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asusp527
А вот Тутберидзе никогла действия судей не обсуждает и не осуждает. Она сильнее.
+19
-7
+12
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Назар Игорь
Это не эмоции, это холодный расчëт. Семейка Плющенко- Рудковская опытные бизнесмены, в бизнесе эмоции не водятся.
А если хотят сменить гражданство никто не заплачет, российское ФК талантами не оскудеет. И Плющенко пусть с собой забирают.
+18
-6
+12
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asusp527
Ответ asusp527
Лучше бы Мишин поставил на место щзрвавшегося ученичка...Но он питерский интеллигент, ввязываться в этот базар не будет...
Зарвавшегося.
+2
-2
0
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Igor_Smr
Ну теперь то засуживать не будут, я думаю. Жилиной компоненты будут ставить только первые (а не вторые, как сейчас поставили), независимо от чистоты проката. Вероятно так и будет.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
Лучше бы Мишин поставил на место щзрвавшегося ученичка...Но он питерский интеллигент, ввязываться в этот базар не будет...
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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