Вышел клип Натальи Подольской с участием Камилы Валиевой на песню «Не отвернусь»
Певица Наталья Подольская представила музыкальный клип с участием фигуристки Камилы Валиевой.
Клип на песню «Не отвернусь» был показан на ютуб-канале Velvet Music.
В видео Валиева исполнила несколько элементов на льду.
ну по меркам фабрики звезд, наверно, была сильной вокалисткой, ахаха
Знаю я вас таких, вы такие как те кого я знаю!
считалась сильной вокалисткой,
на фабрике исполнила трек - единственный, который я помню
https://www.youtube.com/watch?v=ENxmbxSLevg
ну и съездила на Евровидение с какой-то рОковой песней, которая провалилась.
ну вот здесь спела со своим мужем неплохо https://www.youtube.com/watch?v=xuAGROtju7M
Так то с 26.01 календарные 21 день прошли, а от ИСУ/ВАДА вестей все нет.
В общем получилось здорово, я доволен клипом.