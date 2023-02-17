Вышел клип Натальи Подольской с участием Камилы Валиевой на песню «Не отвернусь»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Певица Наталья Подольская представила музыкальный клип с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Клип на песню «Не отвернусь» был показан на ютуб-канале Velvet Music.

В видео Валиева исполнила несколько элементов на льду.

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42 комментария

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supepper
Ответ <vella>
я ее по Фабрике звезд помню. считалась сильной вокалисткой, на фабрике исполнила трек - единственный, который я помню https://www.youtube.com/watch?v=ENxmbxSLevg ну и съездила на Евровидение с какой-то рОковой песней, которая провалилась. ну вот здесь спела со своим мужем неплохо https://www.youtube.com/watch?v=xuAGROtju7M
//считалась сильной вокалисткой//

ну по меркам фабрики звезд, наверно, была сильной вокалисткой, ахаха
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BeastI666I
Ответ supepper
Подольская кого надо жена!
это жена... того кого надо жена.
Знаю я вас таких, вы такие как те кого я знаю!
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supepper
Ответ BeastI666I
аааа вот откуда я ее помню! точно! спасибо!
Подольская кого надо жена!
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Elinor
Ответ Спорт_в_массы
эти дешевые сентиментальные сюжеты уже в 1980-х выглядели примитивом. 2023 год на дворе, алё. могли бы такую драму забабахать. да ну.
По мне лучше совсем без драм, не люблю буквальные клипы. Лучше б просто красивое катание, ну можно про преодоление, личную историю, но не эта семейная стори.
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supepper
Ответ lyubov61
Мне очень понравилось.
Мне нет, не понравилось. В клипе ничего особенного. Снято "на отвали". Сама песня из тех, которые один раз послушал и забыл. Одним словом, типичная унылая песня российской эстрады. Но и прям уж поливать клип всеми нечистотами тоже не за что. Обычный проходной клип. Клип с Ваней Дмитриенко мне гораздо больше понравился.
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<vella>
Ответ Ковид 07.10.52
А что такое Подольская, чем знаменита...что-то не могу вспомнить ни ее ни ее песни...
я ее по Фабрике звезд помню.
считалась сильной вокалисткой,
на фабрике исполнила трек - единственный, который я помню
https://www.youtube.com/watch?v=ENxmbxSLevg
ну и съездила на Евровидение с какой-то рОковой песней, которая провалилась.
ну вот здесь спела со своим мужем неплохо https://www.youtube.com/watch?v=xuAGROtju7M
+1
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Ольга Ольгина
Как то дёшево. Подольская решила хайпануть при помощи космоса . Только вот выбор не очень то.. с душком девочка.
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Azima
Ответ Прекрасная фурия
Отстой бездарный.
это Вы про себя?
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Azima
Мне очень понравилось! Клип и песня - супер! К слову молодцы и Алина и Камила и все все те, кто идет к своей мечте! Это намного круче, чем поливать всех и вся грязью на этих ветках!
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Syndycate
Ответ Вадим flanec
А если Криша или Месси в клип пригласить? Представляете, сколько поклонников самой популярной игры на земле, посмотрят клип)))
Ну Кришу с Месси и платить нужно миллионы)
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Syndycate
Ответ Прекрасная фурия
Отстой бездарный.
Приятно познакомиться)
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bhbif77
Многие отвернутся
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BeastI666I
Ответ supepper
Подольская очень средненькая певица. Но зато она жена Преснякова.
аааа вот откуда я ее помню! точно! спасибо!
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supepper
Ответ BeastI666I
дурной пример заразителен ))))))))))))))) почему они считают, что петь может каждый , как сказал, Губер?! Нет! не достаточно в ноты попадать. Нужен от природы приятный тембр, обаяние, харизма....
Подольская очень средненькая певица. Но зато она жена Преснякова.
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svetis
Мне понравилось. У Натальи прекрасный голос, песня хорошая. Камила, как всегда, волшебная. Опять, глядя на Камилу, слезы наворачиваются, красота красивая, талантище...Вот разговорного фона в клипе, наверно, многовато. Надо было в кадре больше Камилы и самой Натальи. Ну это моё субъективное мнение, конечно.
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BeastI666I
Ответ Надумочка
Загитова подала пример Подольской?)) В этом все хейтеры, они абсолютно не в теме, но критикуют, что заказано.
чего заказано? я тут на сайте видел на днях статью про завывания загитовой... тут еще одна фигуристка полезла в музыку... что тут особенного?
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Елена Силкина
Ответ Лакс
подскажите плз кто точно знает - на подачу апелляции отводится 21 день календарные или рабочие. Так то с 26.01 календарные 21 день прошли, а от ИСУ/ВАДА вестей все нет.
вроде бы от 3 февраля считается, когда все документы в комплекте передали
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Камила - красивая, песня - хорошая, но клип уж совсем незамысловатый ... история с мамой, которая не смогла и папой, который сбежал - это отсыл к двухратному призёру ОИ ? ;)
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Спорт_в_массы
эти дешевые сентиментальные сюжеты уже в 1980-х выглядели примитивом. 2023 год на дворе, алё. могли бы такую драму забабахать. да ну.
+6
-1
+5
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Надумочка
Ответ BeastI666I
ну Загитова же... или наоборот Загитова быа второй?
Загитова подала пример Подольской?)) В этом все хейтеры, они абсолютно не в теме, но критикуют, что заказано.
+4
-3
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Лакс
подскажите плз кто точно знает - на подачу апелляции отводится 21 день календарные или рабочие.
Так то с 26.01 календарные 21 день прошли, а от ИСУ/ВАДА вестей все нет.
+2
0
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Бедоносец
Молодец Камила! И в шоу бизнеса круче всех.💪 💟👏👏👏
+9
-7
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EuhenioV
Ответ Charliz
Констатация чего? Что Алина оплачивает откровенный хейт в адрес самой себя?)
Подобное не обязательно оплачивать,можно просто действовать соответствующим образом.Как дети,честное слово.
+6
-6
0
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Джефф Лебовски
Ответ BeastI666I
ну Загитова же... или наоборот Загитова быа второй?
🤦‍♂️
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-2
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Sat397
Камила в клипе прекрасна, сюжет простой, но не значит что плохой. Песня - хорошая, добрая, таких сейчас мало, поется голосом без каши во рту как нынче модно.
В общем получилось здорово, я доволен клипом.
+7
-8
-1
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