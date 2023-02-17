Евгения Медведева: «Если Валиева захочет и если позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила перспективы в карьере российской фигуристки Камилы Валиевой.
– Верите в то, что она (Валиева) сможет выступать на протяжении долгого времени?
– Насчет долгого времени только Камиле самой решать. Я не имею права судить о ее возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится ее тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет.
Сможет – отлично, не сможет – окей, переключится на что-то другое. Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать, – сказала Медведева.
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судя по тому, что пребывая в пубертате и зреложенском теле, она может прыгать квад и триксель,
Камила и дальше в состоянии навязывать борьбу за лидерство.
но в целом, Женя права,
никто не знает, что она сможет или чего не сможет.