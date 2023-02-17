Евгения Медведева: «Если Валиева захочет и если позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила перспективы в карьере российской фигуристки Камилы Валиевой.

– Верите в то, что она (Валиева) сможет выступать на протяжении долгого времени?

– Насчет долгого времени только Камиле самой решать. Я не имею права судить о ее возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится ее тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет.

Сможет – отлично, не сможет – окей, переключится на что-то другое. Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать, – сказала Медведева.

Валиева в шоу Утяшевой: зачем слушала грустную музыку на Олимпиаде, кто ее три кумира и что любит поесть?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
Ведмедева крайне не хочет .чтобы кто-то их Хрустального ее превзошел хотя бы в этом титуле .....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Каждый сам решает , но в случае допуска на межд. старты , Камила подарок для зрителей. Без нее будет скучно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бедоносец
Конечно захочет, это когда у тебя за спиной беспроигрышная серия в два сезона и серебро олимпиады то трудно найти мотивацию продолжать соревноваться.🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
Ответ <vella>
Женя, почему пару? судя по тому, что пребывая в пубертате и зреложенском теле, она может прыгать квад и триксель, Камила и дальше в состоянии навязывать борьбу за лидерство. но в целом, Женя права, никто не знает, что она сможет или чего не сможет.
она сама и тренеры кое-что все-таки знают и спрашивать надо у них, а не у той, кто спит до часу дня и не бывает на катке Камилы.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
зачем спрашивать у той, кто не бывает на катке
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григ77
переключится на что-то другое - станет депютатом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darya-yeNoor
Мама Женя на смену ТАТ идёт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<vella>
Женя, почему пару?
судя по тому, что пребывая в пубертате и зреложенском теле, она может прыгать квад и триксель,
Камила и дальше в состоянии навязывать борьбу за лидерство.
но в целом, Женя права,
никто не знает, что она сможет или чего не сможет.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ridl
Надеюсь так и будет
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Эксперт...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий