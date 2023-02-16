Впервые с 2014 года первенство России среди юниоров выиграла не ученица Этери Тутберидзе
Впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица Этери Тутберидзе.
Победительница – Алина Горбачева – тренируется у Софьи Федченко.
В 2014 году победила Серафима Саханович (тогда она тренировалась не у Тутберидзе).
В последующие годы побеждали Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, Александра Трусова (дважды), Камила Валиева и Софья Акатьева (дважды).
На первенстве России-2023 выступила только одна ученица Тутберидзе – Дарья Садкова. Она заняла 8-е место.
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