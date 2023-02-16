Впервые с 2014 года первенство России среди юниоров выиграла не ученица Этери Тутберидзе

Впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица .

Победительница – Алина Горбачева – тренируется у Софьи Федченко.

В 2014 году победила Серафима Саханович (тогда она тренировалась не у Тутберидзе).

В последующие годы побеждали , , , (дважды), Камила Валиева и Софья Акатьева (дважды).

На первенстве России-2023 выступила только одна ученица Тутберидзе – Дарья Садкова. Она заняла 8-е место.

«Эта крошка катается как лютый зверь». Алина Горбачева впечатляла Тарасову, а теперь выиграла юниорский ЧР