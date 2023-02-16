Впервые с 2014 года первенство России среди юниоров выиграла не ученица Этери Тутберидзе

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Полина Цурская Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева Алина Горбачева Дарья Садкова Фигурное катание

Впервые с 2014 года на первенстве России среди юниоров победу одержала не ученица Этери Тутберидзе.

Победительница – Алина Горбачева – тренируется у Софьи Федченко.

В 2014 году победила Серафима Саханович (тогда она тренировалась не у Тутберидзе).

В последующие годы побеждали Евгения Медведева, Полина Цурская, Алина Загитова, Александра Трусова (дважды), Камила Валиева и Софья Акатьева (дважды). 

На первенстве России-2023 выступила только одна ученица Тутберидзе – Дарья Садкова. Она заняла 8-е место. 

«Эта крошка катается как лютый зверь». Алина Горбачева впечатляла Тарасову, а теперь выиграла юниорский ЧР

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45 комментариев

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Delirium
Ответ фынский аксель
А ей нужно было разрешение? Вроде правила едины для всях - с 14 лет на 01.07
Акатьевой разрешили катать по взрослым, хотя по международным правилам она еще долго будет юниоркой.
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Екатерина Воронина
Если вдруг в следующем сезоне нам будет светить ЮЧМ тогда на первенстве точно будут и Акатьева и Двоеглазова, про Садкову тяжело что-то сказать, но там еще есть Маргарита Базилюк с квадами, Лиза Андреева, Юлиана Черенева-они пока без квадов но очень стабильны и показывают очень неплохое катание и в с следующем сезоне они получат право выступать в На наших Кубках России и отбираться на ПР.
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Delirium
Ответ Heopsa
конвейер сломался
Да вроде все ок с конвейером, просто другие тренеры наконец-то подтянулись с контентом и теперь уже надо бороться всерьез. В первую очередь хотелось-бы более разнообразных программ.
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Delirium
Ничего, будет над чем поработать. Зато в юниорах золото есть, вполне вероятно не последнее.
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oleg
Ответ Irina29
Спасибо скажите, что Акатьева во взрослые ушла, а могла бы спокойно тут золото взять, но ей это на фиг не надо, она чемпионка России по взрослым, ей зачем с детишками соревноваться. Ну и Алиса не восстановилась, а так расклад мог быть совершенно другой.
Была бы Двоеглазова, все бы отдыхали. Она бы никому не дала бы ни единого шанса.
+1
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фынский аксель
Ответ Ритт
По идее на Первенстве должна быть Акатьева. Просто всем юниоркам повезло, что ей разрешили соревноваться по взрослым
А ей нужно было разрешение? Вроде правила едины для всях - с 14 лет на 01.07
+1
0
+1
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oleg
Была бы Двоеглазова, все бы отдыхали. Она бы никому не дала бы ни единого шанса.
+1
0
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Elizaveta Queen
Ответ Настя Розова
Вопли про травлю святой Этери клятим спортсом через 3...2...1...
так ты уже начала..ЭГ не рвет на себе волосы.
+1
0
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Настя Розова
Вопли про травлю святой Этери клятим спортсом через 3...2...1...
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-3
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Ezhevika33
Уровень был высокий. Это говорит о том, что не тшт единым живёт ФК.
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Сайтама
Алину Горбачеву с победой!
Рассуждения и обсуждения "если бы, да кабы" совершенно излишни.
+5
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Konyok
Ответ Нурсултан Хамзаев
до Косторной ей как до Луны))
До Луны Хендрикс?
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Ezhevika33
Ответ Леди Брэкнелл
Так везде пишут, что она переходит уже к Тутберидзе. Сплетни или нет?
Назревает очередной отжим?
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Heopsa
конвейер сломался
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Konyok
Алина Горбачёва - это грация Костроной!
до Косторной ей как до Луны))
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B.Jones
Ответ Ритт
По идее на Первенстве должна быть Акатьева. Просто всем юниоркам повезло, что ей разрешили соревноваться по взрослым
Это ей повезло.
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Маргарита В Сафронова
Арсений Федотов. Акатьева во взрослых.
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Ostinato
Среди «юниорок». У юниоров как раз ученик ТШТ на верхней ступени
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Додик Аксель
Ответ Konyok
А чего с Петросян и Двоеглазовой?
Соня с Аделией решили у нас по взрослым выступать, Соне сделали исключение, а Алиса травмирована.
+1
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Два евГения
Если бы Тутберидзе надо было, она бы сюда Акатьеву привезла, которая и укатала бы всех. Да только побеждать таким способом - не методы ТШТ. Это Гнома возят по стартам «Призы для мамы», где среди участников дети, которые правый от левого конек не отличат. А потом гордо посты в запрещенных сетях размещают, как бупяточ в очередной раз всех победил
+26
-4
+22
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ЮИ
Больше тренеров хороших и разных! Здорово же!
+5
0
+5
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Irina29
Спасибо скажите, что Акатьева во взрослые ушла, а могла бы спокойно тут золото взять, но ей это на фиг не надо, она чемпионка России по взрослым, ей зачем с детишками соревноваться. Ну и Алиса не восстановилась, а так расклад мог быть совершенно другой.
+7
-7
0
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galik55
Ответ olvl
Шикарный турнир получился.
Согласна
+2
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Konyok
Алина Горбачёва - это грация Костроной!
+4
-3
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Konyok
Ответ Додик Аксель
Акатьева, Петросян и Двоеглазова не принимали участия в первенстве. Поэтому ваш заголовок для ПТУшников.
А чего с Петросян и Двоеглазовой?
0
0
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