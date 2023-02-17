Попова о критике Плющенко в адрес судей: «Мне кажется, все было сказано на эмоциях. Не скажу, что было какое-то засуживание»

Хореограф Бетина Попова поделилась мнением о критике Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне кажется, все было сказано немножко на эмоциях. Не прошло еще время, не успели посмотреть, проанализировать прокаты – своих и соперников.

Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение. На самом деле, не скажу, что было какое-то засуживание.

Всегда кому-то кажется, что здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов.

Сетовать на то, что тебе моргают недокруты, а другим нет, – немного странная позиция», – сказала Попова.

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