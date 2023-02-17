Попова о критике Плющенко в адрес судей: «Мне кажется, все было сказано на эмоциях. Не скажу, что было какое-то засуживание»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Бетина Попова Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова поделилась мнением о критике Евгения Плющенко в адрес судей на юниорском первенстве России в Перми.

«Мне кажется, все было сказано немножко на эмоциях. Не прошло еще время, не успели посмотреть, проанализировать прокаты – своих и соперников.

Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение. На самом деле, не скажу, что было какое-то засуживание.

Всегда кому-то кажется, что здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов.

Сетовать на то, что тебе моргают недокруты, а другим нет, – немного странная позиция», – сказала Попова.

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14 комментариев

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Azima
Ответ Галина Александрова
https://youtu.be/1hrCEu6Wr6Q Про "говешки" в 11.11., сколько живу первый раз такое слышу такое слово.
ужасссс. Я когда прочитала его интервью слегка прифигела... Это не делает ему чести
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Zholtay
Да, он оправдание перед родителями так ищет, мол я хорошо Ваших детей подготовил, ну вот судьи плохие!!! Откуда родителям знать где ребро на лутце
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Татьяна Попова
Ответ Darya-yeNoor
Говорил он спокойно, а не на эмоциях. Видео в сети. Главное- он сказал то, что пиццот лет люди пишут, с тех пор когда Мед ставили +3 за флутц, а Лизе 0 за лутц. Так и ставят, одним одно, другим другое. Про прыжковый турнир его инсайд особо понравился, когда првила вот прямо щас решили поменять. Да чё же одна Мадам закомплексованная особа, врачей в студию. Плю молодец, что тогда отстоял свою команду.
Пою балван. Ещё и своим навредил
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Галина Александрова
https://youtu.be/1hrCEu6Wr6Q
Про "говешки" в 11.11., сколько живу первый раз такое слышу такое слово.
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-2
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Галина Александрова
На этом турнире не было ничего такого, чтобы так реагировать. Так, что Бетина, это не эмоции, это спланированная подготовленная речь. В лице Евгения не было нерва, он даже смущался, говорил всю свою речь и смущался. Он понимает, что есть шанс осуществить свой план, если выгорит. Но ...
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Den3Lo
Ответ EuhenioV
Всё просто,к тому слову,которое упомянули вы,добавьте моё и всё станет ясно.Это не вас касается,а упомянутого мною персонажа.
Да понял я, не переживайте )
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EuhenioV
Ответ Den3Lo
))
Всё просто,к тому слову,которое упомянули вы,добавьте моё и всё станет ясно.Это не вас касается,а упомянутого мною персонажа.
0
-2
-2
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Евгения Гринева
Ответ Darya-yeNoor
Говорил он спокойно, а не на эмоциях. Видео в сети. Главное- он сказал то, что пиццот лет люди пишут, с тех пор когда Мед ставили +3 за флутц, а Лизе 0 за лутц. Так и ставят, одним одно, другим другое. Про прыжковый турнир его инсайд особо понравился, когда првила вот прямо щас решили поменять. Да чё же одна Мадам закомплексованная особа, врачей в студию. Плю молодец, что тогда отстоял свою команду.
Ну, закомплексованный там другой, который поддержку у публики выпрашивал и радовался так, как будто командник ОИ выиграл, а не шоу-турнира
+4
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Den3Lo
Ответ EuhenioV
Рудковскому только с приставкой "за".
))
0
-2
-2
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Darya-yeNoor
Говорил он спокойно, а не на эмоциях. Видео в сети. Главное- он сказал то, что пиццот лет люди пишут, с тех пор когда Мед ставили +3 за флутц, а Лизе 0 за лутц. Так и ставят, одним одно, другим другое. Про прыжковый турнир его инсайд особо понравился, когда првила вот прямо щас решили поменять. Да чё же одна Мадам закомплексованная особа, врачей в студию. Плю молодец, что тогда отстоял свою команду.
+11
-11
0
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EuhenioV
Ответ Den3Lo
А ну, дайте лупу )
Рудковскому только с приставкой "за".
0
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-2
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Лариса Стародубцева
Когда кажется креститься надо .
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Den3Lo
А ну, дайте лупу )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Конечно, тебе не кажется, вы же давно поняли, что против политики партии идти не стоит, и сидите боитесь слово сказать
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-9
-5
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