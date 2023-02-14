Никита Кацалапов: «Мы все устали от нейтрального статуса, что представляем страну без флага. Всей планете не хватает российского спорта»

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, высказался об отстранении россиян от международных стартов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном возвращении спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы все устали от нейтрального статуса, того, что представляем страну без флага.

Надо нас пустить, освободить спорт от этого, всей планете не хватает российского спорта», – цитирует Кацалапова ТАСС.

«Сколько угодно можем рассказывать, что все у нас внутри есть. Но уже надо нас пустить!» – приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?