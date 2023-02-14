Никита Кацалапов: «Мы все устали от нейтрального статуса, что представляем страну без флага. Всей планете не хватает российского спорта»
Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, высказался об отстранении россиян от международных стартов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном возвращении спортсменов в нейтральном статусе.
«Мы все устали от нейтрального статуса, того, что представляем страну без флага.
Надо нас пустить, освободить спорт от этого, всей планете не хватает российского спорта», – цитирует Кацалапова ТАСС.
«Сколько угодно можем рассказывать, что все у нас внутри есть. Но уже надо нас пустить!» – приводит слова фигуриста «Матч ТВ».
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Величие и слава российского спорта навсегда в истории и сердцах всего человечества! Все вернется - и российские спортсмены, и гимн, и флаг, и всемирное преклонение перед 🇷🇺! Вопрос времени, это неизбежно...
Никита, тебе о мировой арене уже надо забыть после твоих маханий в Лужниках. Теперь только у Навки в песочнице копошиться и читать по листочку.
Сидят аборигены на Острове Пасхи и думают: хреново нам без России в спорте!
Ловят гренландцы рыбу и страдают от осознания спортивной дискриминации России
Ходят папуасы в Вануату и причитают: как же так?? Россию не допускают!