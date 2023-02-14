Никита Кацалапов: «Мы все устали от нейтрального статуса, что представляем страну без флага. Всей планете не хватает российского спорта»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Фигурное катание

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, высказался об отстранении россиян от международных стартов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном возвращении спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы все устали от нейтрального статуса, того, что представляем страну без флага.

Надо нас пустить, освободить спорт от этого, всей планете не хватает российского спорта», – цитирует Кацалапова ТАСС.

«Сколько угодно можем рассказывать, что все у нас внутри есть. Но уже надо нас пустить!» – приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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46 комментариев

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Tony Lee
Тебя вообще никуда пускать нельзя. Маршируй здесь с портретом тсаря и буквой z на груди. Клоун.
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Tony Lee
Ответ Он саМый
Где ты была, когда солдаты США толпились на базе НАТО в Ульяновске?
Где вы были восим лет?)))
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Hardy
всей вселенной, не скромничай уж
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Anatiana
Ответ comewhatmay
Забавно, что от нейтрального статуса НК устал после того, как съездил на ОИ. Без флага и гимна, ага. И когда другие ОИ ему не светят все равно.
Что тут забавного? Забавно, когда рассуждают те, кто далёк и от спорта, и от России. А он является участником этого белофлажного шабаша
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comewhatmay
Забавно, что от нейтрального статуса НК устал после того, как съездил на ОИ. Без флага и гимна, ага. И когда другие ОИ ему не светят все равно.
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brig_Mercury
С имперско-патриотического на русский язык это переводится: Мы устали от внутренних пейзажей и турниров, хотим потусить и пошопиться в Европе, пустите нас, пожалуйста 😫🙏🙏. Лучше оттуда Родину любить.
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hottabich
ну тут без шансов (
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Iuasamotu
Хочет и рыбку словить и ножки не замочить.
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Gornostaev
Россия - величайшая спортивная держава в обитаемой Вселенной! Все это понимают, но не все с этим могут смириться и жить...
Величие и слава российского спорта навсегда в истории и сердцах всего человечества! Все вернется - и российские спортсмены, и гимн, и флаг, и всемирное преклонение перед 🇷🇺! Вопрос времени, это неизбежно...
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Зубы Дзюбы
Ответ robson82
Всей планете хотелось бы, что бы армия одного государства находилась внутри своих признанных границ. Но когда ей это мешало?
Армия НАТО тоже перемещается не туда, где должна быть
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Gemma157
интересно, а на основании чего кацалапов сделал такой вывод?
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Он саМый
Ответ Olga Chernova
Действительно, солдаты США не должны толпиться у наших границ и разорять государства на нашем континенте. Пусть американские солдаты остаются в границах своей страны
Где ты была, когда солдаты США толпились на базе НАТО в Ульяновске?
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Он саМый
А как планета дала знать, что ей плохо без Кацалапова?
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robson82
Ответ Olga Chernova
Действительно, солдаты США не должны толпиться у наших границ и разорять государства на нашем континенте. Пусть американские солдаты остаются в границах своей страны
А ничего, что "Ваши" границы это территории других государств, которые сами в состоянии решить, кто должен "топтаться" на их территории?
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kangli333
Почаще участвуйте в парадах в поддержку СВО. Авось пустят.
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fewral
Смотрю чм.по биатлону, как-то и незаметно, что не хватает.
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Volles
Особенно, на оккупированных территория Украине не хватает. Лицемерие — выше крыши.
Никита, тебе о мировой арене уже надо забыть после твоих маханий в Лужниках. Теперь только у Навки в песочнице копошиться и читать по листочку.
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Hola Hola
Ответ Bashibuzuck
"Всей Планете" похрен российский спорт, может хватит уже преувеличивать собственную значимость?
Преуменьшать тоже не стоит. Наверное, не всем похрен. Большинство сильнейших хотят соревноваться с сильнейшими. Но, по большому счету, планета без нашего спорта, конечно, проживет, если придется.
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modesto
Раз устали, то можно дома отдохнуть, с флагом.
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HoratioH
> всей планете не хватает российского спорта

Сидят аборигены на Острове Пасхи и думают: хреново нам без России в спорте!
Ловят гренландцы рыбу и страдают от осознания спортивной дискриминации России
Ходят папуасы в Вануату и причитают: как же так?? Россию не допускают!
+11
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Hola Hola
Что устали - то понятно. Но насчет "всей планете не хватает" и "надо нас пустить" - это так по-детски наивно, что аж умилительно. )
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HoratioH
Всей планете настолько не хватает российского спорта, что десятки стран протестуют против возвращения России в мировой спорт… Это именно так и работает. Никитка не зря на митингах рядом с солнцеликим стоял — понял, как нужно врать, чтоб народу нравилось
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Olga Chernova
Ответ robson82
Всей планете хотелось бы, что бы армия одного государства находилась внутри своих признанных границ. Но когда ей это мешало?
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Екатерина Ивановская
Куда тебя надо пустить, Никитушка? Ты сам участвовал черт знает где и теперь сидишь и продолжаешь гадить. Не знаю, от чего устал ты, а мы все устали от Кацалапова и его бестолковой жены.
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Bashibuzuck
Ответ Brokkoli
Как раз Шинник выпустил тизер, что примерно будет если допустить
Когда блеванул и обматерил техничку? Шикарная реклама нашего футбола😁В ролик еще нужно Дзюбу добавить с его соло-сексом и будет вообще🔥, и слоган еще такой "Российский футбол, здесь каждый делает что хочет"😁
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