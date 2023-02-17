Татьяна Тарасова: «Прислушаются ли к словам Плющенко? Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров судьи женское катание Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе на первенстве России среди юниоров.

Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

«Евгений Плющенко имеет право говорить все, что считает нужным. С каких это пор у себя в стране нельзя говорить то, что считаешь важным? Все тренеры очень переживают за своих спортсменов, но мы не должны допускать ошибок наших подопечных.

У него прекрасные девочки, и он сам очень хорошо работает. Но его фигуристки допустили ошибки, и им за это сняли. Им поставили баллы, которых не хватило для того, чтобы быть первым.

Жилина на втором месте, но, конечно, она должна быть первой! Вероника – прекрасная девочка, но ошиблась в короткой программе. Честно, тоже думала, что поставят чуть больше баллов за произвольную программу. Один раз упала, но по элементам уникально откатала программу. Еще никто так не выступал в мире!

Судьям нужно внимательно относиться к этому явлению. Потому что то, что сегодня показали фигуристки, они нигде до этого не видели. Девочки все очень хорошо катались. Замечательный чемпионат!

Прислушаются ли к словам Плющенко? Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели. Сказал и сказал. Что такого?

Но первоначально ошибка была у фигуристки. Евгений еще не привык к этому. Мы прожили здесь всю жизнь и знаем это. У нас умеют наказывать: если есть ошибка, то знают, что ставить. А если восхищение – не знают, как поступить», – сказала Тарасова.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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35 комментариев

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Sincere
Ответ Леди Брэкнелл
Она такая же девочка из региона, как Жилина и многие другие. Тренируется давно в Москве, к Твери вообще никакого отношения не имеет.
она из Твери? такой себе "регион")
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N-fox
Ответ Анна Лисина
Татьяна Анатольевна, что значит никто так не выступал в мире? И что уникального в той же Жилиной, не говоря уж о Титовой?
Жилина, конечно, уникальная спортсменка в плане данных. Но амбиции мамы и неумелость начинающего все испортили. А сказать, что выступление было уникальным - это просто очередное вранье бомонда.
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Voronok
Ответ Angry Dude
Надо же какое искреннее недоумение. Представьте себе ученицу Тутберидзе, которой за ПП с четырьмя ультраси (одно с падением) поставили 140 баллов. Можете себе такое представить?
Так у учениц Тутберидзе программа есть. А у Титовой просто набор элементов, их и оценили.
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Sonyas
Очень неряшливо катались девочки Поющенко, грязь на многих элементаз, помимо падения, ошибки были и на 3-х, в музыку не попадали. Алина прокаталась идеально и первое место она не «должна» была получить, а заслужила своими прокатами.
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N-fox
Флюгерит Татьяна Анатольевна. Не поеятно только, умышленно, или это уже просто возраст. Или и то, и другое... В любом случае, к действительности ее слова не имеют никакого отношения.
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Angry Dude
Ответ Леди Брэкнелл
Она такая же девочка из региона, как Жилина и многие другие. Тренируется давно в Москве, к Твери вообще никакого отношения не имеет.
Чистая правда и лукошко минусов. У нас же как: раз у Плющенко тренируется, значит москвичка.
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Angry Dude
Ответ Наталья Карлова
Зря это было сказано... теперь Плющенко утвердиться в своем мнении... Даже при нормальном судействе будет вести себя неадекватно...
"Даже при нормальном судействе..." - то есть никогда.
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Angry Dude
Ответ Евгения Гринева
Боже.. и что ей надо было теперь плюсовать грязные выезды или компов еще насыпать? где ей недодали то, хоть кто-то может ответить? 🙄
Надо же какое искреннее недоумение. Представьте себе ученицу Тутберидзе, которой за ПП с четырьмя ультраси (одно с падением) поставили 140 баллов. Можете себе такое представить?
+1
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olya_s
Татьяна Анатольевна с этого сезона на пенсионной надбавке что ли? Читать аж стыдно
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Антон Кривоногов
А судьи кто? — За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима (с)
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Додик Аксель
Первенство России среди юниоров в ЖО прошло -- забудьте. Так нет же, теперь есть повод на всех сайтах и порталах обсуждать спич начинающего. А какие всюду заголовки о закате эры одного тренерского штаба. Нет, чтобы взять интервью у тренеров победительницы, которые подготовили и воспитали прекрасную фигуристку на периферии фигурного катания. А всюду стелются перед павлином распустившим хвост...
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Вячеслав Самбур
Ответ Aola80
Абсолютно согласна. Второй день наблюдаем истерики и угрозы неадеквата и комментарии к ним вместо того, чтоб получше узнать победительницу и её тренеров. Мне бы вот очень интересно было о них почитать.
если бы вам было интересно почитать про нее, а не просто поворчать, то вы бы еще три недели назад прочитали текст про нее и уже сейчас знали бы победительницу и тренеров:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kissnotcry/3110771.html
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Анна Лисина
Татьяна Анатольевна, что значит никто так не выступал в мире? И что уникального в той же Жилиной, не говоря уж о Титовой?
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Даша Лавренова
Ответ Кошка Матраскина
С каких это пор Тарасова так перед Плющенко стелется? И девочки уникальные, но сами ошиблись, но уникальные же, хоть и ошиблись, дайте золота!
Примерно с начала сезона, что меня тоже удивляет. Вот уж точно флюгер
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Елена Шевченко
А теперь спроецируйте это на Олимпиаду и Сашу Трусову, когда реально "еще никто так не выступал в мире" - но тогда Тарасова говорила совсем иное. Какая же двуличность, в зависимости от ситуации.
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Dead88 Poets
это Гинер все купил
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Санитар-волк
Вам, Татьяна Анатольевна, надо бы помнить, как вас в своё время гнобила федерация. "Ошибка"? "не знают"? А может, подводные течения? Вопросы, вопросы...
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nadenki
В источнике опять "журналист"Зарина Хамильхонова.Это,которая вчерась всем певцам,композиторам звонила.
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ничего необычного
Ответ Леди Брэкнелл
Она такая же девочка из региона, как Жилина и многие другие. Тренируется давно в Москве, к Твери вообще никакого отношения не имеет.
И что теперь? Истеричку слушать?
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Aola80
Ответ Евгения Гринева
Спортс, может все-таки отметите достижение Горбачевой, у нас не каждый день побеждают девочки из регионов. Буквально испортили праздник ребенку истериками взрослого дяди..
Абсолютно согласна. Второй день наблюдаем истерики и угрозы неадеквата и комментарии к ним вместо того, чтоб получше узнать победительницу и её тренеров. Мне бы вот очень интересно было о них почитать.
+28
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Леди Брэкнелл
Ответ Евгения Гринева
Спортс, может все-таки отметите достижение Горбачевой, у нас не каждый день побеждают девочки из регионов. Буквально испортили праздник ребенку истериками взрослого дяди..
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Diana60388
В смысле еще никто так не выступал в мире? А Трусова, Акатьева, Валиева? ... с каких пор Жилина стала выступать лучше всех в мире?
+16
-2
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Aola80
Что уникального в девочках Плющенко? И отсудили их абсолютно адекватно, чего не скажешь про комментарии тренера и Тарасовой. Алина Горбачёва победила заслуженно! Она молодец и её тренеры тоже!
+25
-2
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Ольга Калугина
То есть ЕВП успокоиться , если его девочки будут с золотом. Не важно как были откатаны обе программы.
+4
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Elena Polkina
Ответ Евгения Гринева
Боже.. и что ей надо было теперь плюсовать грязные выезды или компов еще насыпать? где ей недодали то, хоть кто-то может ответить? 🙄
У Тарасовой с памятью плохо. Совсем . Это было заметно, когда она комментировала эфир. Ей почудилось, что контент девочек АП самый мощный на данный момент. Все из головы вышибло, ТА , возраст...
+6
-2
+4
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