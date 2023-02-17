Татьяна Тарасова: «Прислушаются ли к словам Плющенко? Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала высказывания двукратного олимпийского чемпиона о судействе на первенстве России среди юниоров.

Ученицы Плющенко Вероника Жилина и заняли второе и четвертое места.

«Евгений Плющенко имеет право говорить все, что считает нужным. С каких это пор у себя в стране нельзя говорить то, что считаешь важным? Все тренеры очень переживают за своих спортсменов, но мы не должны допускать ошибок наших подопечных.

У него прекрасные девочки, и он сам очень хорошо работает. Но его фигуристки допустили ошибки, и им за это сняли. Им поставили баллы, которых не хватило для того, чтобы быть первым.

Жилина на втором месте, но, конечно, она должна быть первой! Вероника – прекрасная девочка, но ошиблась в короткой программе. Честно, тоже думала, что поставят чуть больше баллов за произвольную программу. Один раз упала, но по элементам уникально откатала программу. Еще никто так не выступал в мире!

Судьям нужно внимательно относиться к этому явлению. Потому что то, что сегодня показали фигуристки, они нигде до этого не видели. Девочки все очень хорошо катались. Замечательный чемпионат!

Прислушаются ли к словам Плющенко? Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели. Сказал и сказал. Что такого?

Но первоначально ошибка была у фигуристки. Евгений еще не привык к этому. Мы прожили здесь всю жизнь и знаем это. У нас умеют наказывать: если есть ошибка, то знают, что ставить. А если восхищение – не знают, как поступить», – сказала Тарасова.

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