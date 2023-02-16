Тарасова о словах Плющенко про смену гражданства учениками: «Когда Евгений подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что его ученики могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства.

«Это серьезный вопрос. Никто ничего не боится. Никто не боится потерять что-то хорошее и выдающееся. Никто не будет бояться, что от него уйдут дети.

Но, может, к нему не будут приходить дети, если судьи плохо судят. Это будет очень плохо для его работы, а работает он очень хорошо, заинтересованно и профессионально.

Когда Евгений Плющенко подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить. Если он считает, что так надо сделать, пусть делает», – сказала Тарасова.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы