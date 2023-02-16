Тарасова о словах Плющенко про смену гражданства учениками: «Когда Евгений подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что его ученики могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства.
«Это серьезный вопрос. Никто ничего не боится. Никто не боится потерять что-то хорошее и выдающееся. Никто не будет бояться, что от него уйдут дети.
Но, может, к нему не будут приходить дети, если судьи плохо судят. Это будет очень плохо для его работы, а работает он очень хорошо, заинтересованно и профессионально.
Когда Евгений Плющенко подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить. Если он считает, что так надо сделать, пусть делает», – сказала Тарасова.
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А вот Плющенко все по делу говорит. Если даже брать не девушек, то сегодня его ученик почти чисто прыгун 3 каада и два 3A, а его отпустили под Фёдорова, который навалял на кваде, недокрутил и ошибся на 3A, а также коряво с ошибкой прыгнул каскад 3Lz+3Lo.
В тех.части сейчас всё абсолютно видно, достаточно в протокол посмотреть - кто что сделал то-то, а что плохо сделал или вообще завалил, и есть четкие критерии в правилах, вполне однозначные. И галки с морковками ставит тех.бригада, имеющая возможность просмотра в замедленном режиме.
Куда уж ещё более четкие критерии, все расписано в правилах по чертам и пунктам.
Сократят шкалу гое до +-3, мало что изменится, просто у тес у всех будет пропорционально ниже.
Компы куда более субъективная штука конечно.
Девочки еще юниорки, не факт что они будут очень успешны во взрослых, тем более что сейчас возраст увеличили.
У Плющенко жена богатая, он в любом случае не пропадет, а вот они потом кому нужны будут?
Нужны четкие и объективные критерии- вот фигурист сделае то то и это и получит столько то баллов. И шкалу гое надо возвращать до +3.
И для компов выработать четкие критерии.
Сейчас вообще непонятно, на что упор фигуристу надо делать- чисто и красиво, но намного проще или гнаться за техникой.. Потому что судьи каждый раз по разному судят.
Все это знают, Плющенко только озвучил эту проблему.
Но 3 раза перечитала комментарий и поняла что это что-то из серии «а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».