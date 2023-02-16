Тарасова о словах Плющенко про смену гражданства учениками: «Когда Евгений подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова Евгения Плющенко о том, что его ученики могут перейти в сборные других стран из-за несправедливого судейства. 

«Это серьезный вопрос. Никто ничего не боится. Никто не боится потерять что-то хорошее и выдающееся. Никто не будет бояться, что от него уйдут дети.

Но, может, к нему не будут приходить дети, если судьи плохо судят. Это будет очень плохо для его работы, а работает он очень хорошо, заинтересованно и профессионально.

Когда Евгений Плющенко подумает, то поймет, что это никому не нужно знать и не нужно говорить. Если он считает, что так надо сделать, пусть делает», – сказала Тарасова.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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44 комментария

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SofiaSkating
Плющенко, конечно, выдающийся спортсмен, этого никто отрицать не может.И как тренер показывает хорошие результаты.Нет, чтобы поздравить Алину и ее тренера с победой.Тем более, что и ученицы Плющенко показали прекрасный результат, Жилина ПП выиграла.И все бы радовались, что столько прекрасных спортсменок.А, вместо этого вот это все.Ну, и отдельно про судейство, которое нельзя обсуждать, уж кому как не Плющенко этого не знать, тем более, что и судят его учениц объективно.
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Denis Travin
... тяжело сейчас Евгению... понимать, что его супер гениальную личность окружает море Говёшек, отобравших у него победу.
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Адриана
Главное, что б не передумал. Плющенко сказал, должен сделать. ☝️
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Артур Петров
Ответ alexnew
Судят плохо фигуристок Плющенко, да. Очень грибуют. Незаслуженно завышают оценки его фигуристкам. Очень надеюсь, что исправятся.
А про грибы других фигуристов ты не хочешь ничего сказать, например, из твоего любимого штаба Тутберидзе, у которой Акатьева с тремя падениями набирает 142 баллов, у котрой Петросян с падением и со степ-аутом набирает 161 баллов, у которой Валиева и Щербакова с одним недокрученным квадом с которого они падают набирают 160 баллов? И так можно продолжать.

А вот Плющенко все по делу говорит. Если даже брать не девушек, то сегодня его ученик почти чисто прыгун 3 каада и два 3A, а его отпустили под Фёдорова, который навалял на кваде, недокрутил и ошибся на 3A, а также коряво с ошибкой прыгнул каскад 3Lz+3Lo.
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vanessa2021
Ответ Vladimir Arutin
Эта же проблема поднята в последнем подкасте "Сделала"".Почему женская фигурка свернула не туда "
Спасибо, посмотрю)))
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SofiaSkating
Ответ Лакс
Старость и нездоровье не позволяют ТАТ понять, что ЕП уязвлен до самого нутра, тем что проиграл не Этери, а провинциальному тренеру, который для него никто. И поэтому это нутро прорвалось и выдало, что он оказывается делит спортсменов на топовых (его) и Говёшек.
Я так рада за Алину и ее тренера.Это же абсолютно выдающийся результат и для спортсменки и для тренера при такой конкуренции.Очень надеюсь, что Алина никуда не уйдет.
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SofiaSkating
Разве слышали мы когда-нибудь комментарии про переходы от великих Москвиной или Мишина?А, сколько раз их учеников, действительно, не слишком справедливо судили.Жаль, что мудрость и истинное величие тренеров не всегда передается ученикам.
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Delirium
Ответ Е...С
Я слушала его интервью и совершенно с ним согласна. Почему одним отмечают ребра, недокруты и прочее, а другим нет. Почему некоторые спортсмены за прекрасно выполненные прыжки получают максимум "+1", а другие за приблизительно такие же, а может и хуже "+4", начинаешь задумываться.
Если вы хотите конструктивного разговора на эту тему, то следует немедленно перейти к конкретным примерам того, где кому и что поставили/не поставили с демонстрацией протоколов. Я вот конкретно Титову и Жилину смотрел, обе программы, и у меня нет вопросов к их протоколам кроме неадекватно завышенных баллов за компоненты в короткой, особенно у Титовой.
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Osik73
Спортс сегодня лютует два акка заблочил под видом мат хотя я ни разу не написал матом... Критикую трусову они блочат сразу... Демократия в действие.. А сами матерные посты и ЛГБТ темы размещают на главные.. Админы спорта вам самих удалить давно пора со спортса с вашей ЛГБТ темой и смакованием оргий и прочего треша
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Ёжик_в_тумане
Тарасова продажу фигуристок одобрила, не продешевите Яна Александровна.
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SofiaSkating
Главное слово в комментарии Татьяны Анатольевны-когда))
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Валерий Петров
Ответ vanessa2021
Я считаю, что с судейством в фк надо наводить порядок. У многих фигуристов пропадает мотивация, руки опускаются. Нужны четкие и объективные критерии- вот фигурист сделае то то и это и получит столько то баллов. И шкалу гое надо возвращать до +3. И для компов выработать четкие критерии. Сейчас вообще непонятно, на что упор фигуристу надо делать- чисто и красиво, но намного проще или гнаться за техникой.. Потому что судьи каждый раз по разному судят. Все это знают, Плющенко только озвучил эту проблему.
В ФК всегда были " технари" и "скользуны", и кто-то между ними, у кого какая составляющая сильнее, то на нее и упор, как у Брауна. И то и другое имеет право на существование, и ничего плохого в этом нет.
В тех.части сейчас всё абсолютно видно, достаточно в протокол посмотреть - кто что сделал то-то, а что плохо сделал или вообще завалил, и есть четкие критерии в правилах, вполне однозначные. И галки с морковками ставит тех.бригада, имеющая возможность просмотра в замедленном режиме.
Куда уж ещё более четкие критерии, все расписано в правилах по чертам и пунктам.
Сократят шкалу гое до +-3, мало что изменится, просто у тес у всех будет пропорционально ниже.
Компы куда более субъективная штука конечно.
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Grads
Да пойдут ли за Плющенко его ученицы в другую Федерацию очень большой вопрос.
Девочки еще юниорки, не факт что они будут очень успешны во взрослых, тем более что сейчас возраст увеличили.
У Плющенко жена богатая, он в любом случае не пропадет, а вот они потом кому нужны будут?
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Е...С
Ответ Delirium
Плющенко не смелый, Плющенко глупый. Вы сходите его интервью послушайте, он по сей день не понимает, почему его ученицы уже который год с 4-я ультраси проигрывают тем, кто прыгает один. Вместо того, чтобы учить современные правила ФК, тренер Плющенко давит на судей перед соревнованиями и собрался жаловаться на федру Путину.
Я слушала его интервью и совершенно с ним согласна. Почему одним отмечают ребра, недокруты и прочее, а другим нет. Почему некоторые спортсмены за прекрасно выполненные прыжки получают максимум "+1", а другие за приблизительно такие же, а может и хуже "+4", начинаешь задумываться.
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alexnew
Судят плохо фигуристок Плющенко, да. Очень грибуют. Незаслуженно завышают оценки его фигуристкам. Очень надеюсь, что исправятся.
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Delirium
Ответ Е...С
Смелый Плющенко, не боится плевков. Все остальные языки закусили, сидят ровненько и ждут, когда от "коллектива" с барского стола что-то достанется.
Плющенко не смелый, Плющенко глупый. Вы сходите его интервью послушайте, он по сей день не понимает, почему его ученицы уже который год с 4-я ультраси проигрывают тем, кто прыгает один. Вместо того, чтобы учить современные правила ФК, тренер Плющенко давит на судей перед соревнованиями и собрался жаловаться на федру Путину.
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Додик Аксель
Если непонятно почему его учеников так судят, пусть доплатит деньгами. Судьи популярно и доходчиво объяснят. ФФКР, а что там у нас с Кодексом этики, он ещё действует или на него мораторий объявили ?...
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Vladimir Arutin
Ответ vanessa2021
Я считаю, что с судейством в фк надо наводить порядок. У многих фигуристов пропадает мотивация, руки опускаются. Нужны четкие и объективные критерии- вот фигурист сделае то то и это и получит столько то баллов. И шкалу гое надо возвращать до +3. И для компов выработать четкие критерии. Сейчас вообще непонятно, на что упор фигуристу надо делать- чисто и красиво, но намного проще или гнаться за техникой.. Потому что судьи каждый раз по разному судят. Все это знают, Плющенко только озвучил эту проблему.
Эта же проблема поднята в последнем подкасте "Сделала"".Почему женская фигурка свернула не туда "
+1
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ЮИ
Евгений и подумает - это несовместимые понятия
+6
-2
+4
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Delirium
Ответ vanessa2021
Я считаю, что с судейством в фк надо наводить порядок. У многих фигуристов пропадает мотивация, руки опускаются. Нужны четкие и объективные критерии- вот фигурист сделае то то и это и получит столько то баллов. И шкалу гое надо возвращать до +3. И для компов выработать четкие критерии. Сейчас вообще непонятно, на что упор фигуристу надо делать- чисто и красиво, но намного проще или гнаться за техникой.. Потому что судьи каждый раз по разному судят. Все это знают, Плющенко только озвучил эту проблему.
Зайдите на сайт ФФКР и посмотрите протоколы. Там очень ясно и понятно почему Жилина и Титова пролетели мимо желаемых ими медалей. Потому что тренер Плющенко так и не выучил правила, и считает, что нафиг тратить время на вращения и дорожки 4-го уровня, когда можно сигануть каскад с трикселем и выйти в дамки. Но вот не прыгнули они свой каскад и внезапно оказалось, что все остальное посредственного качества, и вот уже медальки не те, а виноваты, понятно, судьи, но никак не тренер Плющенко.
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Е...С
Ответ Delirium
ТАТ ему говорит, что не нужно плевать в коллектив, потому как если коллектив плюнет в ответ, тренер Плющенко закончится.
Смелый Плющенко, не боится плевков. Все остальные языки закусили, сидят ровненько и ждут, когда от "коллектива" с барского стола что-то достанется.
+2
-4
-2
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Елизавета Смородина
Вот тут полностью согласна с Татьяной Анатольевной!
+5
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+5
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Tanzoli*
Ответ Den3Lo
Комментарий удален модератором
Она предельно чётко сказала. Тут лучше и не скажешь.
+4
-1
+3
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vanessa2021
Я считаю, что с судейством в фк надо наводить порядок. У многих фигуристов пропадает мотивация, руки опускаются.

Нужны четкие и объективные критерии- вот фигурист сделае то то и это и получит столько то баллов. И шкалу гое надо возвращать до +3.

И для компов выработать четкие критерии.

Сейчас вообще непонятно, на что упор фигуристу надо делать- чисто и красиво, но намного проще или гнаться за техникой.. Потому что судьи каждый раз по разному судят.

Все это знают, Плющенко только озвучил эту проблему.
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Элла Бурс
Люблю ТАТ и не скрываю этого, комментаторствао с ней - всегда фейерверк;)
Но 3 раза перечитала комментарий и поняла что это что-то из серии «а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
+7
0
+7
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