Татьяна Тарасова: «У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила тренерские перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени.

Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придет.

Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», – сказала Тарасова.

Возможно, Плющенко – антигерой фигурки, но я хочу, чтобы из него получился топ-тренер

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