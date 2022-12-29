Татьяна Тарасова: «У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила тренерские перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Плющенко обязательно будут выдающиеся воспитанники. Это вопрос времени.

Когда человек с любовью подходит к своей работе, результат придет.

Он тренирует от сердца, и ученики это чувствуют», – сказала Тарасова.

Возможно, Плющенко – антигерой фигурки, но я хочу, чтобы из него получился топ-тренер

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21 комментарий

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Natalia Solomakha
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У него уже есть выдающиеся, в принципе.
Просто слегка несвоевременно.
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olvl
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Чтобы появились выдающиеся, надо жизнь на это положить, всю, без остатка. ТА ли не знать. Плющенко не похож на того, кто откажется от всего. Пока, во всяком случае.
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Anna Stefan
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Ответ nina1212
еще как раз во время премьеры шоу?) Ни с того, ни с сего каждый день с утра одно и тоже твердить про выдающегося тренера Пющенко, хотя даже повода нет)
Повод, наверное, есть, просто мы о нём не знаем. А интересно было бы знать))
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nina1212
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Ответ Anna Stefan
С чего это от Тарасовой нескончаемые дифирамбы Начинающему? Кто же её так прогнул, интересно?🤔
еще как раз во время премьеры шоу?) Ни с того, ни с сего каждый день с утра одно и тоже твердить про выдающегося тренера Пющенко, хотя даже повода нет)
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Anneta28
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Ответ Olga.t
Возможно, получает неплохую прибавку к пенсии?
А что ж Алешенька не поможет любимому тренеру прибавкой к пенсии?)
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Osik92
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Причем здесь плющ если в Академии тренируют другие тренера а он присоска просто торговец лицом... Даже если условно Жилина сто то выиграет он то каким боком ор уже развалил множество одиночниц
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Anna Stefan
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Ответ Olga.t
Возможно, получает неплохую прибавку к пенсии?
Скорее всего. Ума не приложу, чем другим можно объяснить такие странные высказывания от профессионала.
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Olga.t
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Ответ Anna Stefan
С чего это от Тарасовой нескончаемые дифирамбы Начинающему? Кто же её так прогнул, интересно?🤔
Возможно, получает неплохую прибавку к пенсии?
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Евгения Гринева
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Да мы уже поняли, можно не повторять одно и то же
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Валерий Петров
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Я даже знаю какой его воспитанник станет 4х кратным чемпионом ОИ ))
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Oleandra
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Если будут задвигать учениц Тутберидзе с трикселями и квадами под Муравьёву с двумя трикселями за обе программы, обязательно будут выдающиеся спортсмены и у Плюща.. она уже есть "выдающаяся"..
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Lapo Elkann
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Ответ Bella Lee
Подлизывается к нему, у Тутберидзе уже конец близок)
Скорее всего у ТАТ. к сожалению.
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Настя Розова
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Опять сменила обувь? Ну тогда понятно, зачем в штаты ездила.
Но касаемо воспитанниц она права. Софьюшка Муравьева в этом году, если бы не отстранение, точно поехала бы на ЧЕ.
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Denis Travin
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... всё-таки Тарасову не отпускает ненависть к Плющенко в связи с его давним противостоянием Ягудину.

Могла бы, ради приличия, упомянуть об уже состоявшемся выдающемся воспитаннике Плющенко ГГ поставившим себе целью победить на пяти ОИ!
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umma
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Что это Т. Тарасовой ??? К чему это такие диферамбы петь в адрес Плющенко))) еще не давно она не хотело его знать ))) эх ладно ,пусть доказывает если ему хочется )))
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alexnew
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Правильно ли я понимаю, что у нас только 3-4 тренера с любовью подходят, а, например, Гончаренко терпеть не могла работать?
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Алеся Ткаченко
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А Соня разве не выдающаяся ученица?
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Anna Stefan
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Ответ Bella Lee
Подлизывается к нему, у Тутберидзе уже конец близок)
Помечтайте.
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Bella Lee
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Ответ Anna Stefan
С чего это от Тарасовой нескончаемые дифирамбы Начинающему? Кто же её так прогнул, интересно?🤔
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N-fox
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Она точно его ни с кем не перепутала? Сердце, любовь....
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Anna Stefan
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С чего это от Тарасовой нескончаемые дифирамбы Начинающему? Кто же её так прогнул, интересно?🤔
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