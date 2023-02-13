«Вы для нескольких поколений легенда и незабываемый авторитет». Фигуристы поздравляют Татьяну Тарасову с днем рождения
Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет.
С днем рождения в соцсетях ее поздравили коллеги и фигуристы.
Татьяна Навка: Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку — это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!
Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!
Аделина Сотникова: Дорогая Татьяна Анатольевна! Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья! Терпения на все! Спасибо вам за все, что вы однажды сделали для моей семьи! Спасибо за поддержку и веру в меня! Я вас очень люблю! И благодарна за все!
Евгений Плющенко: Спасибо за вашу дружбу! Ценю! Безмерно уважаю!
Станислава Константинова: Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с рождения.
Анастасия Зинина: Великая Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения!
Софья Муравьева: Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья и всего самого лучшего!
Максим Маринин: С днем рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна! Крепкого здоровья! С большой любовью и уважением.
Анна Щербакова: Татьяна Анатольевна, с днем рождения!
Что говорят, те, с кем у нее были спортивные достижения?
Долгих лет Вам и здоровья....