«Вы для нескольких поколений легенда и незабываемый авторитет». Фигуристы поздравляют Татьяну Тарасову с днем рождения

Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет.

С днем рождения в соцсетях ее поздравили коллеги и фигуристы.

: Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку — это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!

Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!

: Дорогая Татьяна Анатольевна! Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья! Терпения на все! Спасибо вам за все, что вы однажды сделали для моей семьи! Спасибо за поддержку и веру в меня! Я вас очень люблю! И благодарна за все!

: Спасибо за вашу дружбу! Ценю! Безмерно уважаю!

: Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с рождения.

: Великая Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения!

: Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья и всего самого лучшего!

: С днем рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна! Крепкого здоровья! С большой любовью и уважением.

: Татьяна Анатольевна, с днем рождения!