«Вы для нескольких поколений легенда и незабываемый авторитет». Фигуристы поздравляют Татьяну Тарасову с днем рождения

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Татьяна Навка Максим Маринин сборная России Аделина Сотникова Станислава Константинова Анна Щербакова Софья Муравьева Анастасия Зинина Фигурное катание

Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет. 

С днем рождения в соцсетях ее поздравили коллеги и фигуристы. 

Татьяна Навка: Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку — это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!

Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду! 

Аделина Сотникова: Дорогая Татьяна Анатольевна! Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья! Терпения на все! Спасибо вам за все, что вы однажды сделали для моей семьи! Спасибо за поддержку и веру в меня! Я вас очень люблю! И благодарна за все!

Евгений Плющенко: Спасибо за вашу дружбу! Ценю! Безмерно уважаю!

Станислава Константинова: Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с рождения.

Анастасия Зинина: Великая Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения!

Софья Муравьева: Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья и всего самого лучшего!

Максим Маринин: С днем рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна! Крепкого здоровья! С большой любовью и уважением. 

Анна Щербакова: Татьяна Анатольевна, с днем рождения!

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15 комментариев

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KARINA G. (FSK)
А вы, редакция Sports.ru, не хотите поздравить Татьяну Анатольевну?
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Валентина Жучкова
Дорогая Татьяна Анатольевна! С Днём рождения! Здоровья желаю, жду всегда Ваших комментариев! Спасибо за профессионализм, за то, что Вы есть! Вы лучшая!
+2
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AllaS
ТАТ с Днём рождения. Долгие лета и крепчайшего здоровья.
+1
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olvl
Поздравляю Татьяну Анатольевну с днём рождения и желаю здоровья.
+1
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Додик Аксель
Татьяну Анатольевну с Днём рождения ! Здоровья, здоровья, ещё раз здоровья и благополучия !
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ДИАНА
Долгих, ВАМ, лет жизни ❤️❤️❤️
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Anabelle1226
Здоровья и долгих лет легенде фигурного катания, замечательной и неповторимой Татьяне Анатольевне!
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JL JL
Причем тут вообще, например, жена говорящей?
Что говорят, те, с кем у нее были спортивные достижения?
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Девушка Безимени
тот случай, когда "вы" надо бы с большой буквы..
+2
-1
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Маргарита В Сафронова
Татьяна Анатольевна, вы самая эмоциональная, переживающая,, взрывная, интересная! С днём рождения! Вот про вас можно крикнуть: зделала! Причём всё и всех.
+5
0
+5
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Утренняя Аврора
Татьяна Анатольевна! С днем рождения! Здоровья, Сил, Энергии- Великому тренеру! Встретимся на катках.
+3
0
+3
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grey9610212
Вы знаете один раз я был на шоу в СПБ, А.Дмитриева ,во - втором отделении, которого должен был выступить А.Ягудин... Её ученик ... Свет в зале притушили.. и вдруг на своё место подошла Т.А. Тарасова....и зал в полутемноте , не сговариваясь, встал....мы все не сговариваясь встали... и аплодировали Ей...А она , как-то так застеснялась....А мы- нет..
Долгих лет Вам и здоровья....
+11
0
+11
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Iuliia Timofeyeva
Как бы то ни было - Тарасова легенда. Поздравляем. Любим❤
+4
0
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Denkaaaa
ТАТ действительно великий человек,который навсегда останется в фк!!с днём варенья,дорогая Татьяна Анатольевна!!
+3
0
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The Grey
С днем рождения Татьяну Анатольевну! Здоровья великому тренеру!
+9
-2
+7
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