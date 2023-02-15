Татьяна Тарасова: «Плющенко делает правильно, что ставит тройной аксель в программы учениц, иначе они его не выучат никогда»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России женское катание ТАСС Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, как прошла короткая программа девушек на первенстве России среди юниоров. 

«Девочки все потрясающие. Титова и Жилина – единственные, делающие аксель в три с половиной оборота.

Сегодня они его не сделали [в каскаде] – у одной «бабочка», вторая осталась без элемента. Но я считаю, что Плющенко делает правильно, что ставит его в их программы, иначе они его не выучат никогда. 

Все девочки произвели на меня изумительное впечатление – прекрасное исполнение программ и элементов. На пальцах одной руки можно посчитать тех, кто сорвал что-то, еще и пальцы останутся», – сказала Тарасова. 

Похоже, впервые за 10 лет ученица Тутберидзе не выиграет юниорский ЧР. А вот Плющенко идет к титулу с «главным проектом»

16 комментариев

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Иван Любимов
А это точно Плющенко ставит, а не Яна Александровна?
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Kareglazaya
Ответ Tatiana Klm
Впервые в истории))
Подождите, завтра Яна еще даст интервью на тему первого в истории и лучшего в мире тренера)))
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Новый Орлеан
Ответ Лакс
Аналогично молодой тренер ЕП и его ученица "намудрили" на 16-е место из 18ти после короткой.
Так речь про ФЮГП шла. А там намудрил Давыдов.
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Tatiana Klm
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Молодец, Плющенко! И как это другие тренеры не сообразили делать так же? 😂
Впервые в истории))
+6
0
+6
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Лакс
Ответ Новый Орлеан
Не надо путать Титову с Самоделкиной. Тогда Давыдов намудрил.
Аналогично молодой тренер ЕП и его ученица "намудрили" на 16-е место из 18ти после короткой.
+1
0
+1
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Loliloo
Не удивлюсь, если Юрова пойдёт на 3 а в ПП
+1
-4
-3
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Loliloo
Риск большой слишком, 2 недели назад Ника катала на шоу КП с 2а,все сделала чистенько в темноте.
Нужно понимать, что это не ЭГП, а ПР. Может Плющенко только начинает карьеру тренера, а у девочек карьера здесь и сейчас! Как я и предполагала, ошибка на каскаде откинула их на +-10баллов от 1 места
+1
-3
-2
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Валерий Петров
Ответ Ostinato
А что мешает ставить триксель в произвольную? Для короткой слишком мало баллов за такой риск
Ну может она просто забыла, что триксель у юниорок можно только в каскаде в КП.
+1
0
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Молодец, Плющенко! И как это другие тренеры не сообразили делать так же? 😂
+12
-2
+10
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Pennywise
Ответ dima-dorozhkin
Заодно выучат одинарный аксель и степ-аут.
Так Коляда бабочку и выучил )
+7
-1
+6
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Новый Орлеан
Ответ Лакс
ТА, неправильно в короткой юниоров и терять каскад как Титова. Именно так Софа не отобралась на ФЮГП, которого правда не было. Для исполнения в КП нужна успешность Акатьевой, у которой в юниорах 80% успешных каскадов с акселем. Пробовать надо в произвольной, и собственно так начинала в 12 лет СуперСоня с первого же раза исполнив сразу два акселя в произвольной.
Не надо путать Титову с Самоделкиной. Тогда Давыдов намудрил.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ostinato
А что мешает ставить триксель в произвольную? Для короткой слишком мало баллов за такой риск
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dima-dorozhkin
Заодно выучат одинарный аксель и степ-аут.
+18
-8
+10
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Спорт_в_массы
девочки отлетели к 10 месту - а у неё всё правильно. ну хорошо)
+14
-6
+8
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Лакс
ТА, неправильно в короткой юниоров и терять каскад как Титова. Именно так Софа не отобралась на ФЮГП, которого правда не было.
Для исполнения в КП нужна успешность Акатьевой, у которой в юниорах 80% успешных каскадов с акселем.
Пробовать надо в произвольной, и собственно так начинала в 12 лет СуперСоня с первого же раза исполнив сразу два акселя в произвольной.
+18
-5
+13
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tanya_1111
А кто-то утверждал обратное?
+1
-3
-2
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