Татьяна Тарасова: «Плющенко делает правильно, что ставит тройной аксель в программы учениц, иначе они его не выучат никогда»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, как прошла короткая программа девушек на первенстве России среди юниоров.

«Девочки все потрясающие. Титова и – единственные, делающие аксель в три с половиной оборота.

Сегодня они его не сделали [в каскаде] – у одной «бабочка», вторая осталась без элемента. Но я считаю, что Плющенко делает правильно, что ставит его в их программы, иначе они его не выучат никогда.

Все девочки произвели на меня изумительное впечатление – прекрасное исполнение программ и элементов. На пальцах одной руки можно посчитать тех, кто сорвал что-то, еще и пальцы останутся», – сказала Тарасова.

Похоже, впервые за 10 лет ученица Тутберидзе не выиграет юниорский ЧР. А вот Плющенко идет к титулу с «главным проектом»