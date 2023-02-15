Татьяна Тарасова: «Плющенко делает правильно, что ставит тройной аксель в программы учениц, иначе они его не выучат никогда»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, как прошла короткая программа девушек на первенстве России среди юниоров.
«Девочки все потрясающие. Титова и Жилина – единственные, делающие аксель в три с половиной оборота.
Сегодня они его не сделали [в каскаде] – у одной «бабочка», вторая осталась без элемента. Но я считаю, что Плющенко делает правильно, что ставит его в их программы, иначе они его не выучат никогда.
Все девочки произвели на меня изумительное впечатление – прекрасное исполнение программ и элементов. На пальцах одной руки можно посчитать тех, кто сорвал что-то, еще и пальцы останутся», – сказала Тарасова.
Похоже, впервые за 10 лет ученица Тутберидзе не выиграет юниорский ЧР. А вот Плющенко идет к титулу с «главным проектом»
Нужно понимать, что это не ЭГП, а ПР. Может Плющенко только начинает карьеру тренера, а у девочек карьера здесь и сейчас! Как я и предполагала, ошибка на каскаде откинула их на +-10баллов от 1 места
Для исполнения в КП нужна успешность Акатьевой, у которой в юниорах 80% успешных каскадов с акселем.
Пробовать надо в произвольной, и собственно так начинала в 12 лет СуперСоня с первого же раза исполнив сразу два акселя в произвольной.