Никита Сарновский: «Постарался сделать то, что должен был. Нужно нарабатывать дыхалку, чтобы была выносливость. Буду усложнять контент в любом случае»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Никита Сарновский Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Никита Сарновский прокомментировал выступление на первенстве России среди юниоров в Перми (4-е место).

«Было тяжело. Как я вчера и сказал, постарался сделать то, что должен был. Нарабатывать нужно дыхалку. Больше чтобы была выносливость, и буду усложнять контент в любом случае. Потому что как сейчас катал – выигрывать будет намного тяжелее.

С Евгением Викторовичем [Плющенко] обсуждали прокат. Что на финале, с каким контентом катать. Буду усложнять, но смотря по здоровью.

Выступление брата? Не смотрел, в это время разминался и настраивал себя на прокат. Мы об этом вообще не общаемся. У него экзамены в этом году, у меня экзамены. Почти все свободное время сейчас готовимся.

Участие в шоу-турнире? Не знаю. С Евгением Викторовичем не обсуждали, будем обсуждать после стартов, а во время соревнований – нет. Желание посоревноваться с учителем? Желание, конечно, есть, но он тренер, двукратный олимпийский чемпион. Если попаду туда, буду рад. Я – за!» – сказал Сарновский.

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2 комментария

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MyCA
Ответ Влада Вишневская
Усложняй хорео в первую очередь, она у тебя минусовая и отрабатывай наработанные прыжки!
Да было не плохо
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влада Вишневская
Усложняй хорео в первую очередь, она у тебя минусовая и отрабатывай наработанные прыжки!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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